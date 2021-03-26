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У Хмельницькій області розпочався капітальний ремонт дороги Н-03 Житомир - Чернівці

У Хмельницькій області розпочався капітальний ремонт дороги Н-03 Житомир - Чернівці

У межах президентської програми "Велике будівництво" у Хмельницькій області почався капітальний ремонт та реконструкція основної транспортної артерії області - дороги Н-03 Житомир - Чернівці. Автодорога веде до відомих історичних пам’яток: Старокостянтинівської та Кам’янець-Подільської фортець.

Про це повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Дорога Н-03 Житомир – Чернівці має протяжність у межах Хмельницької області 198,3 км. У 2020 році було оновлено 60 км, від Хмельницького у напрямку Кам’янця-Подільського. Цьогоріч її продовжують ремонтувати ще на 95 км у напрямку від Хмельницького до межі із Житомирською областю.

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Наразі роботи стартували на 2,2-кілометровій ділянці дороги, яка проходить за с. Вишнопіль майже до межі Хмельницької та Житомирської областей.

Планується здійснити поширення дорожнього полотна, влаштувати 2 шари асфальтобетону загальною товщиною не менше 15 см. Також проєктом передбачено влаштування однобічного металевого бар’єрного огородження та встановлення нових дорожніх знаків.

Як повідомлялося, заступник голови ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що президентська програма будівництва інфраструктури у 2021 році розшириться на кілька важливих напрямків – "Велика реставрація" культурних пам’яток України, доступне іпотечне кредитування та фінансовий лізинг, розбудова мережі регіональних авіахабів, розвиток мережі приміських експресів та швидкісних потягів між найбільшими містами Також у планах "Великого будівництва" на поточний рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

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а хмельницкий винница или по руинам так и будем до старости ездить
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26.03.2021 15:27 Відповісти
..так "гнойсман" при "баріге" там бабло отміл...Забыл??
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26.03.2021 17:11 Відповісти
Невідомо, де та Вялікая Стройка. З купи міст тільки й чутно, що все занепало, замість недавно рівних доріг ростуть вибоїни. Це не Стройка, а Великий Грабіж.

.. Взагалі дороги побудувати - це на раз плюнути - Хахідна Європа й Америка тому прикладом. Тому що гарна дорога нікуди не дінеться, і будується під друковані папірці, яких можна надрукувати стільки, скільки завгодно, вірніше рівностільки, скільки треба побудувати доріг.
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26.03.2021 15:33 Відповісти
і по новій дорозі так гарно поїдуть ...катафалки з померлими від корони
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26.03.2021 15:46 Відповісти
думаю, від дтп по ямах гине не менше людей. тож засуньте собі в дупу свій тупий комент. вам треба було там самій поганяти побачити дорогу та її стан
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26.03.2021 16:42 Відповісти
360 чоловік за добу ?
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26.03.2021 16:44 Відповісти
О, круто, дякую! Регулярно користуюся цією дорогою. Нещодавно старконівську об"їзну зробили! Молодці!
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26.03.2021 16:41 Відповісти
 
 