Зеленский поздравил иудеев с наступающим Песахом
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев с наступающим праздником Песах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента.
"Украина - многонациональная страна. Каждый народ добавляет свои традиции в нашу общую культуру, что делает ее интересной и разнообразной. Песах символизирует свободу. Поздравляю всех иудеев, желаю добра и согласия. Хаг Песах самеах!", - написал Зеленский.
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+21 Григорий Мамалыга
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погибло уже четверо воинов
"с праздником дорогие евреи"
паноптикум!
- Кстати, насчет гоев - это вы, евреи, действительно загнули, сами-то что, лучше?
- Ну что ты, братишка, они не лучшие, они единственные, а остальные должны им прислуживать. Но один прокол у них вышел - Христа распяли?!
- Сами породили, сами и распяли! Это наши сугубо еврейские разборки, гоям не понять.
- Ты что, моего Христа в евреи записываешь?!
- А ты как думал, если папа еврей, мама - еврейка, то ребеночек русский?
- Папа у него голубь!!!" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=5dhnALSJ38w&ab_channel=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 к/ф "Ширли-Мырли"
Да
Но почему его радостно отмечают евреи, а не египтяне?
Сынок, они задумались