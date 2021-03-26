Зеленский поздравил иудеев с наступающим Песахом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев с наступающим праздником Песах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента.

"Украина - многонациональная страна. Каждый народ добавляет свои традиции в нашу общую культуру, что делает ее интересной и разнообразной. Песах символизирует свободу. Поздравляю всех иудеев, желаю добра и согласия. Хаг Песах самеах!", - написал Зеленский.

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