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Зеленский поздравил иудеев с наступающим Песахом

Зеленский поздравил иудеев с наступающим Песахом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев с наступающим праздником Песах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента.

"Украина - многонациональная страна. Каждый народ добавляет свои традиции в нашу общую культуру, что делает ее интересной и разнообразной. Песах символизирует свободу. Поздравляю всех иудеев, желаю добра и согласия. Хаг Песах самеах!", - написал Зеленский.

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Зеленский поздравил иудеев с наступающим Песахом 01

Автор: 
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Топ комментарии
+21
Так сказать соплємєнніков проздравіл...
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26.03.2021 15:39
+15
Зеленский поздравил иудеев с наступающим Песахом - Цензор.НЕТ 230
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26.03.2021 15:41
+8
с 13:00 идет обстрел
погибло уже четверо воинов
"с праздником дорогие евреи"
паноптикум!
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26.03.2021 16:48
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тож цьому ця гнида постійно в своєму балагані принижувала українців ?
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26.03.2021 16:38 Ответить
он тогда еще меньше понимал, что такое быть евреем
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26.03.2021 16:52 Ответить
Вовка как болванчик подписывает поздравления которые ему приносят клерки: с Рождеством тем и другим, с Пасхой, с Рамаданом. С Песахом как неукраинец, неправославный, немусульманин и нееврей поспешил. В этом году он наступает завтра, в субботу.
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26.03.2021 16:36 Ответить
с 13:00 идет обстрел
погибло уже четверо воинов
"с праздником дорогие евреи"
паноптикум!
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26.03.2021 16:48 Ответить
Царь Иудейский
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26.03.2021 17:05 Ответить
Весна наступит на раньше мая .
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26.03.2021 17:07 Ответить
На фронте 4 погибших, в ковидных больницах уже нет мест, вакцинация провалена полностью, а этот мерзкий жиденыш поздравляет жидков с непонятно чем. Неужели у него других обязанностей нет, кроме как развлекаться?
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26.03.2021 17:38 Ответить
У зели праздник оно нажрется мацы и нюхнет
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26.03.2021 17:46 Ответить
- Ну конечно, только вы богоизбранный народ, а остальные недочеловеки, гои!
- Кстати, насчет гоев - это вы, евреи, действительно загнули, сами-то что, лучше?
- Ну что ты, братишка, они не лучшие, они единственные, а остальные должны им прислуживать. Но один прокол у них вышел - Христа распяли?!
- Сами породили, сами и распяли! Это наши сугубо еврейские разборки, гоям не понять.
- Ты что, моего Христа в евреи записываешь?!
- А ты как думал, если папа еврей, мама - еврейка, то ребеночек русский?
- Папа у него голубь!!!" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=5dhnALSJ38w&ab_channel=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 к/ф "Ширли-Мырли"
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26.03.2021 17:55 Ответить
Иисуса распяли не евреи а римляне.
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26.03.2021 21:20 Ответить
Але здали жиди...
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28.03.2021 09:53 Ответить
Ребе, Песах это праздник исхода евреев из Египта?
Да
Но почему его радостно отмечают евреи, а не египтяне?
Сынок, они задумались
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26.03.2021 18:17 Ответить
я тоже поздравляю иудея Зеленского
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26.03.2021 19:02 Ответить
поцаны с пгазником
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26.03.2021 19:17 Ответить
Шоб ты обосрался жид проклятый.
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26.03.2021 19:57 Ответить
Понятно. Судя по всему, евреев в Украине любят и ценят по достоинству... Хотя нет, оно у них обрезанное))
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26.03.2021 20:45 Ответить
поздравил и молодец.
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28.03.2021 01:26 Ответить
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