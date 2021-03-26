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Зеленський привітав юдеїв з майбутнім Песахом

Зеленський привітав юдеїв з майбутнім Песахом

Президент України Володимир Зеленський привітав юдеїв з майбутнім святом Песах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента.

"Україна - багатонаціональна держава. Кожен народ додає до нашої спільної культури свої традиції, що робить її цікавою та різноманітною. Песах символізує свободу. Вітаю всіх юдеїв, бажаю добра та злагоди. Хаг Песах самеах!" - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурим

Зеленський привітав юдеїв з майбутнім Песахом 01

Автор: 
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Топ коментарі
+21
Так сказать соплємєнніков проздравіл...
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26.03.2021 15:39
+15
Зеленский поздравил иудеев с наступающим Песахом - Цензор.НЕТ 230
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26.03.2021 15:41
+8
с 13:00 идет обстрел
погибло уже четверо воинов
"с праздником дорогие евреи"
паноптикум!
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26.03.2021 16:48
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тож цьому ця гнида постійно в своєму балагані принижувала українців ?
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26.03.2021 16:38 Відповісти
он тогда еще меньше понимал, что такое быть евреем
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26.03.2021 16:52 Відповісти
Вовка как болванчик подписывает поздравления которые ему приносят клерки: с Рождеством тем и другим, с Пасхой, с Рамаданом. С Песахом как неукраинец, неправославный, немусульманин и нееврей поспешил. В этом году он наступает завтра, в субботу.
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26.03.2021 16:36 Відповісти
с 13:00 идет обстрел
погибло уже четверо воинов
"с праздником дорогие евреи"
паноптикум!
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26.03.2021 16:48 Відповісти
Царь Иудейский
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26.03.2021 17:05 Відповісти
Весна наступит на раньше мая .
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26.03.2021 17:07 Відповісти
На фронте 4 погибших, в ковидных больницах уже нет мест, вакцинация провалена полностью, а этот мерзкий жиденыш поздравляет жидков с непонятно чем. Неужели у него других обязанностей нет, кроме как развлекаться?
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26.03.2021 17:38 Відповісти
У зели праздник оно нажрется мацы и нюхнет
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26.03.2021 17:46 Відповісти
- Ну конечно, только вы богоизбранный народ, а остальные недочеловеки, гои!
- Кстати, насчет гоев - это вы, евреи, действительно загнули, сами-то что, лучше?
- Ну что ты, братишка, они не лучшие, они единственные, а остальные должны им прислуживать. Но один прокол у них вышел - Христа распяли?!
- Сами породили, сами и распяли! Это наши сугубо еврейские разборки, гоям не понять.
- Ты что, моего Христа в евреи записываешь?!
- А ты как думал, если папа еврей, мама - еврейка, то ребеночек русский?
- Папа у него голубь!!!" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=5dhnALSJ38w&ab_channel=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 к/ф "Ширли-Мырли"
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26.03.2021 17:55 Відповісти
Иисуса распяли не евреи а римляне.
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26.03.2021 21:20 Відповісти
Але здали жиди...
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28.03.2021 09:53 Відповісти
Ребе, Песах это праздник исхода евреев из Египта?
Да
Но почему его радостно отмечают евреи, а не египтяне?
Сынок, они задумались
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26.03.2021 18:17 Відповісти
я тоже поздравляю иудея Зеленского
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26.03.2021 19:02 Відповісти
поцаны с пгазником
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26.03.2021 19:17 Відповісти
Шоб ты обосрался жид проклятый.
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26.03.2021 19:57 Відповісти
Понятно. Судя по всему, евреев в Украине любят и ценят по достоинству... Хотя нет, оно у них обрезанное))
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26.03.2021 20:45 Відповісти
поздравил и молодец.
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28.03.2021 01:26 Відповісти
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