Зеленський привітав юдеїв з майбутнім Песахом

Президент України Володимир Зеленський привітав юдеїв з майбутнім святом Песах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента.

"Україна - багатонаціональна держава. Кожен народ додає до нашої спільної культури свої традиції, що робить її цікавою та різноманітною. Песах символізує свободу. Вітаю всіх юдеїв, бажаю добра та злагоди. Хаг Песах самеах!" - написав Зеленський.

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