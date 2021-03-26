Помимо четверых погибших, на Донбассе были ранены двое защитников Украины, - ТКГ
Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное совещание из-за гибели 4 и ранения 2 военнослужащих на Донбассе.
Об этом сказано в сообщении на Фейсбук-странице делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 26 марта около 14.00 на направлении Шумы в результате обстрела противником наших позиций погибли четверо и ранены двое военнослужащих ВСУ", - сказано в сообщении.
Сейчас украинская делегация собирается на экстренное внутреннюю совещание. Ожидают, что оно продлится около 2 часов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Четыре украинских воина погибли в результате обстрела оккупантами на Донбассе, - Бутусов
Ранее о гибели украинских военнослужащих на Донбассе сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Также об этом сообщил и журналист Андрей Цаплиенко.
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дві години на совещаніє мало. Треба три.
Хай кацапи здригнуться від такої могутньої атвєткі. зблблд.
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tZE inform
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По минским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км. Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область)
=закончілі вайну= ? Насміялися вже чи ще ні ? Як прикольчики - заходять далі ? Всіх =сдєлалі= чи ні ?
Ця кров на ваших руках. І я про це писала весною 2019.
Але то ж українці за кордоном - найбільший ворог населення України.
Якого ви збираєтеся на своє довбане і вже нікому не потрібне екстренне засідання, імпотенти ?
Хай =животворящий= і далі продовжує =підтримувати= Україну з "символізмом" у своєму конченому дзвіночку (вчора ж якраз повторювала для сектантів "козака"). х**ло вже давно все зрозуміло.
Пробачте, хлопці, своїх дебільних співвітчизничків. Спочивайте.
Пораненим - одужання.
А з 2019р. при Зе територію здавали.
Зєлю геть. Дострокові.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!