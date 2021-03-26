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Донбасс (26950) потери (4274) Трехсторонняя контактная группа (842)

Помимо четверых погибших, на Донбассе были ранены двое защитников Украины, - ТКГ

Помимо четверых погибших, на Донбассе были ранены двое защитников Украины, - ТКГ

Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное совещание из-за гибели 4 и ранения 2 военнослужащих на Донбассе.

Об этом сказано в сообщении на Фейсбук-странице делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 26 марта около 14.00 на направлении Шумы в результате обстрела противником наших позиций погибли четверо и ранены двое военнослужащих ВСУ", - сказано в сообщении.

Сейчас украинская делегация собирается на экстренное внутреннюю совещание. Ожидают, что оно продлится около 2 часов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Четыре украинских воина погибли в результате обстрела оккупантами на Донбассе, - Бутусов

Ранее о гибели украинских военнослужащих на Донбассе сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Также об этом сообщил и журналист Андрей Цаплиенко.

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Топ комментарии
+56
Тут вже справжня війна почалася, як в 14р., четверо бійців не стало за один раз (четверо !!!) а скільки тяжких і скільки помре в лікарнях ? А ЗЕкодло париться за гімняні двері (писали що ФОПИ за пару десятків кг деревяних зроблять їх кращі за нові, я наприклад можу старі дошки з бетонної опалубки відполірувати під еліт.меблі). А ще суди - рятують засраний імідж якогось злодія. Одним словом пята колона. Кримські судді тільки тризуби в кабінетах поміняли на куріцу
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26.03.2021 17:08
+56
какое экстренное совещание вы о чём? сейчас главное двери по говноконалам носить и показывать полный памперс перепуганного гавнища главного гавнокомандующего.
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26.03.2021 17:10
+49
Результати "Нової Доктрини " Президента.!
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26.03.2021 17:06
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Ожидают, что оно продлится около 2 часов.
дві години на совещаніє мало. Треба три.
Хай кацапи здригнуться від такої могутньої атвєткі. зблблд.
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26.03.2021 17:40 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform
По минским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км. Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область)
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26.03.2021 17:46 Ответить
"Точка-У" имеет эффективную дальность стрельбы до 100 км. При желании ею можно бы было сровнять с землей позиции противника в том районе, откуда он наносил удары по позициям украинских войск! Но...Зе по прежнему маниакально хочет увидеть мир в ...очке путина!
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26.03.2021 18:02 Ответить
Угу ... Скільки їх, тих "Точок-У" ??
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26.03.2021 18:28 Ответить
На конец 2019 года их в ВСУ было 90 единиц! Согласитесь, немало! А поскольку с того времени ни одного пуска не производилось, то их количество осталось тем же!
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26.03.2021 18:50 Ответить
Это ответ кремлевского УБИЙЦЫ, тем в Украине , кто еще верит в его Россию и в его местных марионеток (Бойко, ОПЗЖ). А какой будет наш ответ ворогам Украины?
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26.03.2021 17:50 Ответить
То як вам живеться і дихається, =уставшим ат вайни= ? "патріотам" і "українцям" 73%-ним і тим, кому =всьо равно= ? Хто не підняв зад і не пішов на вибори, або прителіпався і зіпсував бюлетень ?
=закончілі вайну= ? Насміялися вже чи ще ні ? Як прикольчики - заходять далі ? Всіх =сдєлалі= чи ні ?

Ця кров на ваших руках. І я про це писала весною 2019.
Але то ж українці за кордоном - найбільший ворог населення України.

Якого ви збираєтеся на своє довбане і вже нікому не потрібне екстренне засідання, імпотенти ?
Хай =животворящий= і далі продовжує =підтримувати= Україну з "символізмом" у своєму конченому дзвіночку (вчора ж якраз повторювала для сектантів "козака"). х**ло вже давно все зрозуміло.

Пробачте, хлопці, своїх дебільних співвітчизничків. Спочивайте.
Пораненим - одужання.
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26.03.2021 17:57 Ответить
А чем вялотекущий конфликт на Донбассе при Порошенко отличается от вялотекущего конфликта на Донбассе при Зеленском? Те же яйца только в профиль.
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26.03.2021 18:06 Ответить
1000%
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26.03.2021 18:16 Ответить
Порівнювати не можна, бо при Порошенку з 2014 р. по 2017р. територію звільняли.
А з 2019р. при Зе територію здавали.
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26.03.2021 18:30 Ответить
Сказки дядюшки Риммуса.
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26.03.2021 18:35 Ответить
при Порехе, таки, давали прикурить сепарам по более
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26.03.2021 18:31 Ответить
криваорізького Обдовбиша вже відкачали !?
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26.03.2021 18:13 Ответить
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину героям ....
Окрім чотирьох загиблих, на Донбасі було поранено двох захисників України, - ТКГ - Цензор.НЕТ 9006
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26.03.2021 18:15 Ответить
Але зелений чмирьок скликує позачергове засідання, бо люди протестують, що він - шпигун російський.
Зєлю геть. Дострокові.
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26.03.2021 18:18 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Окрім чотирьох загиблих, на Донбасі було поранено двох захисників України, - ТКГ - Цензор.НЕТ 2221
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26.03.2021 18:20 Ответить
обеспокоенность, обсе, и разная лабудень от этой тгк.
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26.03.2021 22:17 Ответить
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