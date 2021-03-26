Помимо четверых погибших, на Донбассе были ранены двое защитников Украины, - ТКГ

Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное совещание из-за гибели 4 и ранения 2 военнослужащих на Донбассе.

Об этом сказано в сообщении на Фейсбук-странице делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 26 марта около 14.00 на направлении Шумы в результате обстрела противником наших позиций погибли четверо и ранены двое военнослужащих ВСУ", - сказано в сообщении.

Сейчас украинская делегация собирается на экстренное внутреннюю совещание. Ожидают, что оно продлится около 2 часов.

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Ранее о гибели украинских военнослужащих на Донбассе сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Также об этом сообщил и журналист Андрей Цаплиенко.