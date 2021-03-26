Первый генерик для лечения коронавируса зарегистрирован в Украине

МОЗ Украины зарегистрировало первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства "Авиган" - "Фавипиравир-Микрохим" производства компании "Микрохим" в г. Рубежное Луганской области.

Об этом говорится в тексте приказа МЗ Украины от 23.03.2021 № 548 "О государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств (медицинских иммунобиологических препаратов) и внесения изменений в регистрационные материалы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщается, "Фавипиравир-Микрохим" успешно прошел контрольные исследования в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Министерстве здравоохранения Украины, а также клинические исследования биоэквивалентности. Это говорит о том, что воссозданный препарат соответствует всем стандартам и протоколам, установленным Минздравом.

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В сентябре прошлого года японская компания Fujifilm Toyama Chemical провела клинические исследования и получила доказательства эффективности использования препарата "Авиган" (Фавипиравир) для лечения болезни, вызванной коронавируснрй инфекцией. В частности, было определено, что препарат не просто устраняет клинические проявления болезни, а, прежде всего, влияет на патогенез коронавируса в организме человека.

В апреле 2020 оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавирусной болезни в Украине. Впоследствии он был внесен в отечественный протокол лечения болезни, вызванной COVID-19.

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Вместе с тем оригинальный препарат не был зарегистрирован на территории Украины, поэтому купить его было невозможно.