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Первый генерик для лечения коронавируса зарегистрирован в Украине

Первый генерик для лечения коронавируса зарегистрирован в Украине

МОЗ Украины зарегистрировало первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства "Авиган" - "Фавипиравир-Микрохим" производства компании "Микрохим" в г. Рубежное Луганской области.

Об этом говорится в тексте приказа МЗ Украины от 23.03.2021 № 548 "О государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств (медицинских иммунобиологических препаратов) и внесения изменений в регистрационные материалы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщается, "Фавипиравир-Микрохим" успешно прошел контрольные исследования в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Министерстве здравоохранения Украины, а также клинические исследования биоэквивалентности. Это говорит о том, что воссозданный препарат соответствует всем стандартам и протоколам, установленным Минздравом.

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В сентябре прошлого года японская компания Fujifilm Toyama Chemical провела клинические исследования и получила доказательства эффективности использования препарата "Авиган" (Фавипиравир) для лечения болезни, вызванной коронавируснрй инфекцией. В частности, было определено, что препарат не просто устраняет клинические проявления болезни, а, прежде всего, влияет на патогенез коронавируса в организме человека.

В апреле 2020 оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавирусной болезни в Украине. Впоследствии он был внесен в отечественный протокол лечения болезни, вызванной COVID-19.

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Вместе с тем оригинальный препарат не был зарегистрирован на территории Украины, поэтому купить его было невозможно.
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Топ комментарии
+3
Не голосовал "по-приколу" .
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26.03.2021 18:51
+2
Опыты , опыты , опыты ... Всё логично . Мы бесплатные добровольцы . И другого нет . Лучшее нам не доступно .
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26.03.2021 17:36
+2
Між іншим, Таміфлю антивірусний препарат.
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26.03.2021 17:42
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долбануться)генерики,.уерики,что там еще впаривать будут?
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26.03.2021 17:36 Ответить
гастрабайтерам это надо???
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26.03.2021 18:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/471802,а ты наверно фанат ********** вакцины "спутник-V" ?
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26.03.2021 18:49 Ответить
путин *****,такой ответ устроит?
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26.03.2021 19:22 Ответить
Опыты , опыты , опыты ... Всё логично . Мы бесплатные добровольцы . И другого нет . Лучшее нам не доступно .
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26.03.2021 17:36 Ответить
это вещество давно используется, но не против короны
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26.03.2021 18:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/86312,лучше скажи,что ты сделал,чтоб Украина стала богатой,успешной страной?
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26.03.2021 18:50 Ответить
Не голосовал "по-приколу" .
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26.03.2021 18:51 Ответить
о
тамифлю подогнали
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26.03.2021 17:37 Ответить
Між іншим, Таміфлю антивірусний препарат.
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26.03.2021 17:42 Ответить
угу. я в курсе. как и остальные фуфломицины
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26.03.2021 17:45 Ответить
Ви не повірте, але таміфлю має доказову базу по ефективності проти певного штампу вірусу грипу, при великій кількості побічних дій. Тобто практичного застосування мати не може, оскільки простіше і безпечніше просто перехворіти, а не експериментувати.
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26.03.2021 18:06 Ответить
Штамму.
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26.03.2021 18:07 Ответить
Його ефективність навіть ВОЗ свого часу спростував.
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26.03.2021 18:12 Ответить
этот один из трех таки реальный противовирусный
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26.03.2021 18:35 Ответить
Ой,ашож тогда с вакцинацией?Дятлы бы определились....
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26.03.2021 17:41 Ответить
а вакцина это лекарство ?
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26.03.2021 18:35 Ответить
Никак нет
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26.03.2021 18:37 Ответить
так отож
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26.03.2021 18:40 Ответить
29.10.2020 10:54

Препарат от COVID-19 "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию.

Действующее вещество "Фавипиравир", предназначенное для лечения COVID-19, получило постоянную регистрацию в России.
Обратите внимание на дату. Вот и рашка-парашка, вот и отношение к гражданам.
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26.03.2021 17:43 Ответить
****. Ще рік тому Японія відмовилась від цього препарату для лікування ковід. Як малоефективний. В нього 100 % тератогенність. Це не фуфломіцини, це серйозний препарат, який має дуже обмежене застосування.
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26.03.2021 18:19 Ответить
Еще пока неизвестны долговременные последствия РНК и векторных вакцин. Может тератогенность покажется мелочью, в сравнении с мутагенностью этих бодяг. Ведь раньше никто и никогда их не проверял и не использовал, долговременные испытания не проводились
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26.03.2021 21:39 Ответить
 
 