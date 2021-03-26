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В США за контрабанду поддельных лекарств осудили двух граждан Украины

В США за контрабанду поддельных лекарств осудили двух граждан Украины

В США за ввоз и контрабанду в страну поддельных препаратов против рака и гепатита С осуждены двое граждан Украины, 36-летний Максим Ненадов 34-летний Владимир Николаенко.

Об этом сообщается в заявлении Минюста США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ненадова, владельца базирующейся в Украине компании "Здоровая нация", и его подчиненного Николаенко приговорили к 71 и 33 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме США. Ожидается, что по окончании срока наказания, будет рассматриваться вопрос депортации мужчин в Украину.

Министерство юстиции США отмечает, что украинцев задержали 30 апреля 2019 года после того, как они прибыли в США из Украины для обсуждения будущих незаконных поставок медицинских препаратов. С тех пор они находятся под стражей.

Правоохранители США провели ряд закупок поддельных или несогласованных лекарственных препаратов: препарата от рака Keytruda, онкологического продукта Abraxane и лекарств от гепатита С Epclusa. Сообщается, что американские правоохранители начали общаться с Ненадовим по поводу незаконной продажи препарата Keytruda в июне 2018 года.

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Как отмечает правительство США, полученные препараты передавались производителям соответствующих лекарств для анализа и были признаны поддельными.

Автор: 

США (26652) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+9
Можна тільки уявити яка якість ліків у нас...🥴
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26.03.2021 20:35
+4
Зато у нас эта сволота торгует поддельными лекарствами на каждом шагу. Да еще и по двойной цене.
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26.03.2021 20:46
+4
https://twitter.com/krtmn79 krtmn79

А знаете почему у Супрун нет квартиры за $850 косарей и курточки за 620 тыс.грн, как у степанова?
А на такие ништяки заработать надо, а ей некогда было, она медицину разваливала.
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26.03.2021 20:56
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26.03.2021 20:27 Ответить
Можна тільки уявити яка якість ліків у нас...🥴
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26.03.2021 20:35 Ответить
Зато у нас эта сволота торгует поддельными лекарствами на каждом шагу. Да еще и по двойной цене.
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26.03.2021 20:46 Ответить
https://twitter.com/krtmn79 krtmn79

А знаете почему у Супрун нет квартиры за $850 косарей и курточки за 620 тыс.грн, как у степанова?
А на такие ништяки заработать надо, а ей некогда было, она медицину разваливала.
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26.03.2021 20:56 Ответить
Та, "ні"
У США за контрабанду фальшивих ліків засудили двох громадян України - Цензор.НЕТ 9998
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26.03.2021 21:13 Ответить
Доморощенные фармацевты берега попутали. Это не то что в Украине мел и дисцилированную воду людям выпаривать.
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26.03.2021 21:21 Ответить
Я думаю що ніхто їх непошкудує ,якщо їх посадять довічно, або стратити
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26.03.2021 21:59 Ответить
Я думаю що ніхто їх непошкудує ,якщо їх посадять довічно, або стратити
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26.03.2021 22:01 Ответить
Это им не Украина, где никто ничего не контролирует, не проверяет, 90% продуктов и лекарств некачественные, сделанные из отходов, просрочки, подделка, пустышки и мел.
Всем известен факт что из Европы сюда завозят просроченное сало и мясо, масло, сыры... там просрочка обязательна к утилизации, а у нас из неё делают колбасу, полуфабрикаты, пиццу и прочее.
Такая вот херня, малята.
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27.03.2021 08:17 Ответить
 
 