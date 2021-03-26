В США за контрабанду поддельных лекарств осудили двух граждан Украины

В США за ввоз и контрабанду в страну поддельных препаратов против рака и гепатита С осуждены двое граждан Украины, 36-летний Максим Ненадов 34-летний Владимир Николаенко.

Об этом сообщается в заявлении Минюста США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ненадова, владельца базирующейся в Украине компании "Здоровая нация", и его подчиненного Николаенко приговорили к 71 и 33 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме США. Ожидается, что по окончании срока наказания, будет рассматриваться вопрос депортации мужчин в Украину.

Министерство юстиции США отмечает, что украинцев задержали 30 апреля 2019 года после того, как они прибыли в США из Украины для обсуждения будущих незаконных поставок медицинских препаратов. С тех пор они находятся под стражей.

Правоохранители США провели ряд закупок поддельных или несогласованных лекарственных препаратов: препарата от рака Keytruda, онкологического продукта Abraxane и лекарств от гепатита С Epclusa. Сообщается, что американские правоохранители начали общаться с Ненадовим по поводу незаконной продажи препарата Keytruda в июне 2018 года.

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Как отмечает правительство США, полученные препараты передавались производителям соответствующих лекарств для анализа и были признаны поддельными.