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У США за контрабанду фальшивих ліків засудили двох громадян України

У США за контрабанду фальшивих ліків засудили двох громадян України

У США за ввезення і контрабанду в країну підроблених препаратів проти раку і гепатиту С засуджено двох громадян України, 36-річного Максима Ненадова і 34-річного Володимира Ніколаєнка.

Про це повідомляється в заяві Мін'юсту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Ненадова, власника компанії "Здорова нація", що базується в Україні, і його підлеглого Ніколаєнка засудили до 71 і 33 місяців позбавлення волі у федеральній в'язниці США. Очікується, що після закінчення терміну покарання, розглядатиметься питання депортації чоловіків в Україну.

Міністерство юстиції США зазначає, що українців затримали 30 квітня 2019 року, після того, як вони прибули в США з України для обговорення майбутніх незаконних поставок медичних препаратів. Відтоді вони перебувають під вартою.

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Правоохоронці США провели низку закупівель фальшивих або неузгоджених лікарських препаратів: препарату від раку Keytruda, онкологічного продукту Abraxane і ліків від гепатиту С Epclusa. Повідомляється, що американські правоохоронці почали спілкуватися з Ненадовим з приводу незаконного продажу препарату Keytruda у червні 2018 року.

Як зазначає уряд США, отримані препарати передавалися виробникам відповідних ліків для аналізу і були визнані підробленими.

Автор: 

США (22840) українці (2539)


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Топ коментарі
+9
Можна тільки уявити яка якість ліків у нас...🥴
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26.03.2021 20:35
+4
Зато у нас эта сволота торгует поддельными лекарствами на каждом шагу. Да еще и по двойной цене.
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26.03.2021 20:46
+4
https://twitter.com/krtmn79 krtmn79

А знаете почему у Супрун нет квартиры за $850 косарей и курточки за 620 тыс.грн, как у степанова?
А на такие ништяки заработать надо, а ей некогда было, она медицину разваливала.
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26.03.2021 20:56
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26.03.2021 20:27 Відповісти
Можна тільки уявити яка якість ліків у нас...🥴
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26.03.2021 20:35 Відповісти
Зато у нас эта сволота торгует поддельными лекарствами на каждом шагу. Да еще и по двойной цене.
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26.03.2021 20:46 Відповісти
https://twitter.com/krtmn79 krtmn79

А знаете почему у Супрун нет квартиры за $850 косарей и курточки за 620 тыс.грн, как у степанова?
А на такие ништяки заработать надо, а ей некогда было, она медицину разваливала.
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26.03.2021 20:56 Відповісти
Та, "ні"
У США за контрабанду фальшивих ліків засудили двох громадян України - Цензор.НЕТ 9998
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26.03.2021 21:13 Відповісти
Доморощенные фармацевты берега попутали. Это не то что в Украине мел и дисцилированную воду людям выпаривать.
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26.03.2021 21:21 Відповісти
Я думаю що ніхто їх непошкудує ,якщо їх посадять довічно, або стратити
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26.03.2021 21:59 Відповісти
Я думаю що ніхто їх непошкудує ,якщо їх посадять довічно, або стратити
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26.03.2021 22:01 Відповісти
Это им не Украина, где никто ничего не контролирует, не проверяет, 90% продуктов и лекарств некачественные, сделанные из отходов, просрочки, подделка, пустышки и мел.
Всем известен факт что из Европы сюда завозят просроченное сало и мясо, масло, сыры... там просрочка обязательна к утилизации, а у нас из неё делают колбасу, полуфабрикаты, пиццу и прочее.
Такая вот херня, малята.
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27.03.2021 08:17 Відповісти
 
 