У США за контрабанду фальшивих ліків засудили двох громадян України
У США за ввезення і контрабанду в країну підроблених препаратів проти раку і гепатиту С засуджено двох громадян України, 36-річного Максима Ненадова і 34-річного Володимира Ніколаєнка.
Про це повідомляється в заяві Мін'юсту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Ненадова, власника компанії "Здорова нація", що базується в Україні, і його підлеглого Ніколаєнка засудили до 71 і 33 місяців позбавлення волі у федеральній в'язниці США. Очікується, що після закінчення терміну покарання, розглядатиметься питання депортації чоловіків в Україну.
Міністерство юстиції США зазначає, що українців затримали 30 квітня 2019 року, після того, як вони прибули в США з України для обговорення майбутніх незаконних поставок медичних препаратів. Відтоді вони перебувають під вартою.
Правоохоронці США провели низку закупівель фальшивих або неузгоджених лікарських препаратів: препарату від раку Keytruda, онкологічного продукту Abraxane і ліків від гепатиту С Epclusa. Повідомляється, що американські правоохоронці почали спілкуватися з Ненадовим з приводу незаконного продажу препарату Keytruda у червні 2018 року.
Як зазначає уряд США, отримані препарати передавалися виробникам відповідних ліків для аналізу і були визнані підробленими.
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А знаете почему у Супрун нет квартиры за $850 косарей и курточки за 620 тыс.грн, как у степанова?
А на такие ништяки заработать надо, а ей некогда было, она медицину разваливала.
Всем известен факт что из Европы сюда завозят просроченное сало и мясо, масло, сыры... там просрочка обязательна к утилизации, а у нас из неё делают колбасу, полуфабрикаты, пиццу и прочее.
Такая вот херня, малята.