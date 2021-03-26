У США за контрабанду фальшивих ліків засудили двох громадян України

У США за ввезення і контрабанду в країну підроблених препаратів проти раку і гепатиту С засуджено двох громадян України, 36-річного Максима Ненадова і 34-річного Володимира Ніколаєнка.

Про це повідомляється в заяві Мін'юсту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Ненадова, власника компанії "Здорова нація", що базується в Україні, і його підлеглого Ніколаєнка засудили до 71 і 33 місяців позбавлення волі у федеральній в'язниці США. Очікується, що після закінчення терміну покарання, розглядатиметься питання депортації чоловіків в Україну.

Міністерство юстиції США зазначає, що українців затримали 30 квітня 2019 року, після того, як вони прибули в США з України для обговорення майбутніх незаконних поставок медичних препаратів. Відтоді вони перебувають під вартою.

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Правоохоронці США провели низку закупівель фальшивих або неузгоджених лікарських препаратів: препарату від раку Keytruda, онкологічного продукту Abraxane і ліків від гепатиту С Epclusa. Повідомляється, що американські правоохоронці почали спілкуватися з Ненадовим з приводу незаконного продажу препарату Keytruda у червні 2018 року.

Як зазначає уряд США, отримані препарати передавалися виробникам відповідних ліків для аналізу і були визнані підробленими.