Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической

Кабинет министров Украины может остановит транспорт, если ситуация с COVID-19 начнет выходить из-под контроля.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - сказал он.

"Мы обсуждаем вопрос локдауна. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию", - добавил Степанов.

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