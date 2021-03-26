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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической

Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической

Кабинет министров Украины может остановит транспорт, если ситуация с COVID-19 начнет выходить из-под контроля.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - сказал он.

"Мы обсуждаем вопрос локдауна. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию", - добавил Степанов.

Также на Цензор.НЕТ: Будем просить КГГА официально остановить работу маршруток. Возить 11 пассажиров очень убыточно, - глава ассоциации перевозчиков Киева и области Моисеенко

Автор: 

карантин (16729) транспорт (1758) шоу Шустера (315) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+15
Чемпіони боротьби з вірусом виявились нездарами.
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26.03.2021 23:51
+13
За всьо відповідає Зельцман. Це він привів цю шпану в Раду.
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26.03.2021 23:53
+13
Поки уряд ковідні гроші в асфальт закатував ...
Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической - Цензор.НЕТ 5087
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26.03.2021 23:55
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Зупиняйте. Поржом.
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26.03.2021 23:49 Ответить
на спичках пусть тянут, кому выпадет брать ответственность за сегодняшнюю ситуацию.
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26.03.2021 23:51 Ответить
За всьо відповідає Зельцман. Це він привів цю шпану в Раду.
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26.03.2021 23:53 Ответить
Чемпіони боротьби з вірусом виявились нездарами.
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26.03.2021 23:51 Ответить
кандидаты в доктора (с)
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27.03.2021 00:11 Ответить
При чому в усьому до чого доторкнувся.
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27.03.2021 07:20 Ответить
Може красти престанете?
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26.03.2021 23:53 Ответить
Поки уряд ковідні гроші в асфальт закатував ...
Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической - Цензор.НЕТ 5087
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26.03.2021 23:55 Ответить
Порох прийде - порядок наведе !
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27.03.2021 00:06 Ответить
Він, якщо і прийде, то ці бабки у зелені відіб'є, а ти очима блиматимеш, бо тобі втрачене ніхто не поверне.
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27.03.2021 00:22 Ответить
сам хочеш "відбити"? спроможний? чи хочеш все пуйлу віддати? Та ти просто мокшанський тролль
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27.03.2021 10:22 Ответить
птн пнх
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27.03.2021 10:29 Ответить
А де допомога найвеличнішого блазня , який грає роль преЗЕдента ?
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27.03.2021 00:07 Ответить
В офшорах
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27.03.2021 00:15 Ответить
правительство может остановить клоуновское движение, если увидит что коронавирус на нём передвигается?
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26.03.2021 23:57 Ответить
А нахріна ж ви рік тому транспорт тоді зупиняли, коли в день по 50 хворих було????
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27.03.2021 00:02 Ответить
Значит угроза того что луганско-криворожская диктатура будет снесена народным восстанием действительно реальна.
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27.03.2021 00:02 Ответить
Ничего такого не будет.
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27.03.2021 00:17 Ответить
Ліпше зупинити клоунаду недолугих клоунів при владі , бо краіна на грані колапсу !!
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27.03.2021 00:04 Ответить
ну неубедительно же в пиджаке...
еще раз прошу, куртку одень - от тогда к тебе прислушаются как к конкретному пацану,
а то как офисный планктон, а не приличный зеленый клован.
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27.03.2021 00:10 Ответить
А остановить вирус правительство может !? Нет !? Тогда ваша следующая остановка - СИЗО !
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27.03.2021 00:14 Ответить
Транспорт, напевно, зупинять, щоб люди до Банкової доїхати не змогли
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27.03.2021 00:14 Ответить
Шоб не было коллапса медсистемы прекратите нагнетать панику. Истерички после 2-х дней температуры сдают тест, получают положительный результат и з переляку берут штурмом ковидные отделения, где на них спокойно забивают и ждут, когда само пройдет, бо лечить особо нечего и нечем. При этом люди, которые действительно нуждаются в медпомощи, ее не получают.
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27.03.2021 00:15 Ответить
от правительства , состоящего из дебилов, можно ожидать только плохое.
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27.03.2021 00:18 Ответить
Які обирали, таких і обрали.
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27.03.2021 00:20 Ответить
В яблочко 👍🏼
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27.03.2021 00:33 Ответить
Кабинет министров Украины может остановит транспорт, если ситуация с COVID-19 начне Источник: https://censor.net/ru/n3255936

А когда ковит был под контролем в Украине? Ответ - ни когда.
А вспоминая действия Зелёного под Санжарами с БТР-ами и спецназом с автоматами, то оценка об умственных способностях его и его Команды приближается к диагнозу - дебилы
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27.03.2021 00:32 Ответить
ты гнида когда поведаешь про куртку свою за 25 штукарей зелени?
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27.03.2021 00:43 Ответить
Дождитесь 50 тыс. в сутки, или 100 тыс. Потом вводите. Нахера потом кому нужен будет бизнес и ФОПы?
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27.03.2021 00:46 Ответить
Хе, напугали))) (https://www.youtube.com/watch?v=pDCEUj5GLo0 ссылка )
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27.03.2021 00:58 Ответить
из ковида и статистики делают религию, блажен кто верует остальным анафема. Все дложно проверятся и никму не верить. Истина рождается в споре.Где ученые с противоположным мнением? Их нет,значит нет и правды а есть голимая пропаганда.
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27.03.2021 01:49 Ответить
А якже пани і підпанки на місцях?Тільки ж пірначі роздали,а тепер знову під сраку копняком нагородили.
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27.03.2021 07:34 Ответить
Зупиняй - нахер людям на роботу їздити, дітей годувати? Ти ж суа чоториока за простій без роботи всім заплатиш, а?
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27.03.2021 07:38 Ответить
"Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической" - кроме как остановить, правительство ничего не может и не умеет.
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27.03.2021 07:54 Ответить
а сейчас млять у нас не критическая?
кто-нибудь вообще представляет, что такое 370-450 трупов, если их к примеру выложить в ряд?
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27.03.2021 08:06 Ответить
План борьбы с эпидемией
1. Выделить деньги на дороги
2. Украсть половину денег на дороги
3. Выделить деньги ментам
4. Выделить деньги на вакцину
5. Украсть деньги на вакцину
6. Купить курточку за пол-ляма
7. Остановить транспорт
8. Украсть остаток денег на дороги - на хер он теперь нужны. если транспорт остановлен
9. Объявить себя чемпионами по борьбе с коронавирусом
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27.03.2021 08:21 Ответить
Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта.Источник: https://censor.net/ru/n3255936

=======
А свое служебное и личное элитное авто она тоже остановит?
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27.03.2021 08:25 Ответить
Мабуть, напевно, краще, щоб транспорт зупинив цей уряд.
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27.03.2021 08:32 Ответить
Краще зупинити цей уряд, заодно і все шапіто!
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27.03.2021 12:20 Ответить
Порошенко тут каким боком ?
другое дело колыван рояльный, ему степанов обещал куртец поноить ...
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27.03.2021 09:38 Ответить
Вакцинацію ви практично зупинили, зупиняйте транспорт я вийду.
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27.03.2021 09:56 Ответить
если ситуация будет критической______ а что под этим подразумевается? чтоб сделать народ послушным не обязательно его бить и калечить, штрафовать и не на 10 гривен, а так чтоб он хотя бы месяц не имел возможности шастать по кино, ресторанам и курортам... потом если решит "отыграться" - на два месяца, и так пока не поумнеет...
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27.03.2021 11:28 Ответить
... если ему на остальных на с...ть, так хоть других не будет заражать...
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27.03.2021 11:29 Ответить
" Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию" - ох уж эта проказница Натаха!
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27.03.2021 12:10 Ответить
Степанов: "Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт..". Источник: https://censor.net/ru/n3255936

Доктор Смерть відчуває себе Богом!
Зупинити транспорт - це любий ідіот спроможний, але от заставити цих зелених акторів шапіто не красти бюджетні гроші, хоча б з медицини, так не під силу нікому.
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27.03.2021 12:17 Ответить
Ти би ще в радники набрав переляканих бабусь з базару. Невиліковно вражених телезомбатором.
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27.03.2021 14:18 Ответить
 
 