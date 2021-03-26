Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической
Кабинет министров Украины может остановит транспорт, если ситуация с COVID-19 начнет выходить из-под контроля.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - сказал он.
"Мы обсуждаем вопрос локдауна. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию", - добавил Степанов.
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еще раз прошу, куртку одень - от тогда к тебе прислушаются как к конкретному пацану,
а то как офисный планктон, а не приличный зеленый клован.
А когда ковит был под контролем в Украине? Ответ - ни когда.
А вспоминая действия Зелёного под Санжарами с БТР-ами и спецназом с автоматами, то оценка об умственных способностях его и его Команды приближается к диагнозу - дебилы
кто-нибудь вообще представляет, что такое 370-450 трупов, если их к примеру выложить в ряд?
1. Выделить деньги на дороги
2. Украсть половину денег на дороги
3. Выделить деньги ментам
4. Выделить деньги на вакцину
5. Украсть деньги на вакцину
6. Купить курточку за пол-ляма
7. Остановить транспорт
8. Украсть остаток денег на дороги - на хер он теперь нужны. если транспорт остановлен
9. Объявить себя чемпионами по борьбе с коронавирусом
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А свое служебное и личное элитное авто она тоже остановит?
другое дело колыван рояльный, ему степанов обещал куртец поноить ...
Доктор Смерть відчуває себе Богом!
Зупинити транспорт - це любий ідіот спроможний, але от заставити цих зелених акторів шапіто не красти бюджетні гроші, хоча б з медицини, так не під силу нікому.