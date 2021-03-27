Степанов: Уряд може зупинити транспорт, якщо ситуація буде критичною

Кабінет міністрів України може зупинити транспорт, якщо ситуація з COVID-19 почне виходити з-під контролю.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень", - сказав він.

"Ми обговорюємо питання локдауну. Але ми маємо балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає за необхідне зараз вводити локдаун аж до зупинки транспорту. Але ми поки спостерігаємо ситуацію", - додав Степанов.

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