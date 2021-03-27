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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов: Уряд може зупинити транспорт, якщо ситуація буде критичною

Степанов: Уряд може зупинити транспорт, якщо ситуація буде критичною

Кабінет міністрів України може зупинити транспорт, якщо ситуація з COVID-19 почне виходити з-під контролю.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень", - сказав він.

"Ми обговорюємо питання локдауну. Але ми маємо балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає за необхідне зараз вводити локдаун аж до зупинки транспорту. Але ми поки спостерігаємо ситуацію", - додав Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) транспорт (1393) шоу Шустера (309) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+15
Чемпіони боротьби з вірусом виявились нездарами.
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26.03.2021 23:51
+13
За всьо відповідає Зельцман. Це він привів цю шпану в Раду.
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26.03.2021 23:53
+13
Поки уряд ковідні гроші в асфальт закатував ...
Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической - Цензор.НЕТ 5087
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26.03.2021 23:55
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Зупиняйте. Поржом.
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26.03.2021 23:49 Відповісти
на спичках пусть тянут, кому выпадет брать ответственность за сегодняшнюю ситуацию.
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26.03.2021 23:51 Відповісти
За всьо відповідає Зельцман. Це він привів цю шпану в Раду.
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26.03.2021 23:53 Відповісти
Чемпіони боротьби з вірусом виявились нездарами.
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26.03.2021 23:51 Відповісти
кандидаты в доктора (с)
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27.03.2021 00:11 Відповісти
При чому в усьому до чого доторкнувся.
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27.03.2021 07:20 Відповісти
Може красти престанете?
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26.03.2021 23:53 Відповісти
Поки уряд ковідні гроші в асфальт закатував ...
Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической - Цензор.НЕТ 5087
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26.03.2021 23:55 Відповісти
Порох прийде - порядок наведе !
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27.03.2021 00:06 Відповісти
Він, якщо і прийде, то ці бабки у зелені відіб'є, а ти очима блиматимеш, бо тобі втрачене ніхто не поверне.
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27.03.2021 00:22 Відповісти
сам хочеш "відбити"? спроможний? чи хочеш все пуйлу віддати? Та ти просто мокшанський тролль
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27.03.2021 10:22 Відповісти
птн пнх
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27.03.2021 10:29 Відповісти
А де допомога найвеличнішого блазня , який грає роль преЗЕдента ?
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27.03.2021 00:07 Відповісти
В офшорах
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27.03.2021 00:15 Відповісти
правительство может остановить клоуновское движение, если увидит что коронавирус на нём передвигается?
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26.03.2021 23:57 Відповісти
А нахріна ж ви рік тому транспорт тоді зупиняли, коли в день по 50 хворих було????
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27.03.2021 00:02 Відповісти
Значит угроза того что луганско-криворожская диктатура будет снесена народным восстанием действительно реальна.
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27.03.2021 00:02 Відповісти
Ничего такого не будет.
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27.03.2021 00:17 Відповісти
Ліпше зупинити клоунаду недолугих клоунів при владі , бо краіна на грані колапсу !!
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27.03.2021 00:04 Відповісти
ну неубедительно же в пиджаке...
еще раз прошу, куртку одень - от тогда к тебе прислушаются как к конкретному пацану,
а то как офисный планктон, а не приличный зеленый клован.
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27.03.2021 00:10 Відповісти
А остановить вирус правительство может !? Нет !? Тогда ваша следующая остановка - СИЗО !
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27.03.2021 00:14 Відповісти
Транспорт, напевно, зупинять, щоб люди до Банкової доїхати не змогли
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27.03.2021 00:14 Відповісти
Шоб не было коллапса медсистемы прекратите нагнетать панику. Истерички после 2-х дней температуры сдают тест, получают положительный результат и з переляку берут штурмом ковидные отделения, где на них спокойно забивают и ждут, когда само пройдет, бо лечить особо нечего и нечем. При этом люди, которые действительно нуждаются в медпомощи, ее не получают.
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27.03.2021 00:15 Відповісти
от правительства , состоящего из дебилов, можно ожидать только плохое.
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27.03.2021 00:18 Відповісти
Які обирали, таких і обрали.
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27.03.2021 00:20 Відповісти
В яблочко 👍🏼
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27.03.2021 00:33 Відповісти
Кабинет министров Украины может остановит транспорт, если ситуация с COVID-19 начне Источник: https://censor.net/ru/n3255936

А когда ковит был под контролем в Украине? Ответ - ни когда.
А вспоминая действия Зелёного под Санжарами с БТР-ами и спецназом с автоматами, то оценка об умственных способностях его и его Команды приближается к диагнозу - дебилы
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27.03.2021 00:32 Відповісти
ты гнида когда поведаешь про куртку свою за 25 штукарей зелени?
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27.03.2021 00:43 Відповісти
Дождитесь 50 тыс. в сутки, или 100 тыс. Потом вводите. Нахера потом кому нужен будет бизнес и ФОПы?
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27.03.2021 00:46 Відповісти
Хе, напугали))) (https://www.youtube.com/watch?v=pDCEUj5GLo0 ссылка )
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27.03.2021 00:58 Відповісти
из ковида и статистики делают религию, блажен кто верует остальным анафема. Все дложно проверятся и никму не верить. Истина рождается в споре.Где ученые с противоположным мнением? Их нет,значит нет и правды а есть голимая пропаганда.
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27.03.2021 01:49 Відповісти
А якже пани і підпанки на місцях?Тільки ж пірначі роздали,а тепер знову під сраку копняком нагородили.
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27.03.2021 07:34 Відповісти
Зупиняй - нахер людям на роботу їздити, дітей годувати? Ти ж суа чоториока за простій без роботи всім заплатиш, а?
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27.03.2021 07:38 Відповісти
"Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической" - кроме как остановить, правительство ничего не может и не умеет.
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27.03.2021 07:54 Відповісти
а сейчас млять у нас не критическая?
кто-нибудь вообще представляет, что такое 370-450 трупов, если их к примеру выложить в ряд?
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27.03.2021 08:06 Відповісти
План борьбы с эпидемией
1. Выделить деньги на дороги
2. Украсть половину денег на дороги
3. Выделить деньги ментам
4. Выделить деньги на вакцину
5. Украсть деньги на вакцину
6. Купить курточку за пол-ляма
7. Остановить транспорт
8. Украсть остаток денег на дороги - на хер он теперь нужны. если транспорт остановлен
9. Объявить себя чемпионами по борьбе с коронавирусом
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27.03.2021 08:21 Відповісти
Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта.Источник: https://censor.net/ru/n3255936

=======
А свое служебное и личное элитное авто она тоже остановит?
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27.03.2021 08:25 Відповісти
Мабуть, напевно, краще, щоб транспорт зупинив цей уряд.
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27.03.2021 08:32 Відповісти
Краще зупинити цей уряд, заодно і все шапіто!
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27.03.2021 12:20 Відповісти
Порошенко тут каким боком ?
другое дело колыван рояльный, ему степанов обещал куртец поноить ...
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27.03.2021 09:38 Відповісти
Вакцинацію ви практично зупинили, зупиняйте транспорт я вийду.
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27.03.2021 09:56 Відповісти
если ситуация будет критической______ а что под этим подразумевается? чтоб сделать народ послушным не обязательно его бить и калечить, штрафовать и не на 10 гривен, а так чтоб он хотя бы месяц не имел возможности шастать по кино, ресторанам и курортам... потом если решит "отыграться" - на два месяца, и так пока не поумнеет...
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27.03.2021 11:28 Відповісти
... если ему на остальных на с...ть, так хоть других не будет заражать...
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27.03.2021 11:29 Відповісти
" Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию" - ох уж эта проказница Натаха!
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27.03.2021 12:10 Відповісти
Степанов: "Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт..". Источник: https://censor.net/ru/n3255936

Доктор Смерть відчуває себе Богом!
Зупинити транспорт - це любий ідіот спроможний, але от заставити цих зелених акторів шапіто не красти бюджетні гроші, хоча б з медицини, так не під силу нікому.
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27.03.2021 12:17 Відповісти
Ти би ще в радники набрав переляканих бабусь з базару. Невиліковно вражених телезомбатором.
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27.03.2021 14:18 Відповісти
 
 