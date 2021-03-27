Степанов: Уряд може зупинити транспорт, якщо ситуація буде критичною
Кабінет міністрів України може зупинити транспорт, якщо ситуація з COVID-19 почне виходити з-під контролю.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень", - сказав він.
"Ми обговорюємо питання локдауну. Але ми маємо балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає за необхідне зараз вводити локдаун аж до зупинки транспорту. Але ми поки спостерігаємо ситуацію", - додав Степанов.
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еще раз прошу, куртку одень - от тогда к тебе прислушаются как к конкретному пацану,
а то как офисный планктон, а не приличный зеленый клован.
А когда ковит был под контролем в Украине? Ответ - ни когда.
А вспоминая действия Зелёного под Санжарами с БТР-ами и спецназом с автоматами, то оценка об умственных способностях его и его Команды приближается к диагнозу - дебилы
кто-нибудь вообще представляет, что такое 370-450 трупов, если их к примеру выложить в ряд?
1. Выделить деньги на дороги
2. Украсть половину денег на дороги
3. Выделить деньги ментам
4. Выделить деньги на вакцину
5. Украсть деньги на вакцину
6. Купить курточку за пол-ляма
7. Остановить транспорт
8. Украсть остаток денег на дороги - на хер он теперь нужны. если транспорт остановлен
9. Объявить себя чемпионами по борьбе с коронавирусом
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А свое служебное и личное элитное авто она тоже остановит?
другое дело колыван рояльный, ему степанов обещал куртец поноить ...
Доктор Смерть відчуває себе Богом!
Зупинити транспорт - це любий ідіот спроможний, але от заставити цих зелених акторів шапіто не красти бюджетні гроші, хоча б з медицини, так не під силу нікому.