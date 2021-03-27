В мире не зафиксировали ни одной смерти от COVID-вакцинации, - Степанов

На более чем 500 млн прививок против COVID-19, сделанных во всем мире, не подтверждено ни одного случая смерти от вакцинации.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"После вакцинации - не значит в связи с вакцинацией. Это очень важно. Есть люди, которые, к сожалению умирают. Они умирают от различных болезней, и может так случиться, что человек, который сделал вакцинацию, через определенный период от тех или иных заболеваний может умереть ... На сегодняшний день в мире произведено более 500 млн прививок, и ни одного случая смерти в связи с вакцинацией не зафиксировано ни в одной стране", - рассказал Степанов.

Он напомнил, что когда в Европейском Союзе приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZreneca, не было подтверждено никакой связи его применения с тромбозами.

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По словам министра, каждый чрезвычайное происшествие после вакцинации расследуется экспертами в течение 30 дней.

Глава Минздрава отметил, что ни один врач не может спрогнозировать, каким образом будет развиваться заболевания у конкретного человека.

"Новым британским штаммом болеют молодые здоровые люди. Они попадают в реанимацию, они тяжело болеют иногда с летальным исходом. Когда человек вакцинирован, он защищен ... от тяжелого течения болезни, защищена его жизнь. Это главное ", - подчеркнул Степанов.

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