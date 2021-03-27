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Новости Коронавирус и карантин
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В мире не зафиксировали ни одной смерти от COVID-вакцинации, - Степанов

В мире не зафиксировали ни одной смерти от COVID-вакцинации, - Степанов

На более чем 500 млн прививок против COVID-19, сделанных во всем мире, не подтверждено ни одного случая смерти от вакцинации.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"После вакцинации - не значит в связи с вакцинацией. Это очень важно. Есть люди, которые, к сожалению умирают. Они умирают от различных болезней, и может так случиться, что человек, который сделал вакцинацию, через определенный период от тех или иных заболеваний может умереть ... На сегодняшний день в мире произведено более 500 млн прививок, и ни одного случая смерти в связи с вакцинацией не зафиксировано ни в одной стране", - рассказал Степанов.

Он напомнил, что когда в Европейском Союзе приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZreneca, не было подтверждено никакой связи его применения с тромбозами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической

По словам министра, каждый чрезвычайное происшествие после вакцинации расследуется экспертами в течение 30 дней.

Глава Минздрава отметил, что ни один врач не может спрогнозировать, каким образом будет развиваться заболевания у конкретного человека.

"Новым британским штаммом болеют молодые здоровые люди. Они попадают в реанимацию, они тяжело болеют иногда с летальным исходом. Когда человек вакцинирован, он защищен ... от тяжелого течения болезни, защищена его жизнь. Это главное ", - подчеркнул Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав вскоре сообщит о новых контрактах по поставке вакцины от COVID-19, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
есть такое интересное слово - катализатор.
сам по себе ерунда на палке, но в сочетании с чем то,
в данном случае имею ввиду различные болезни у прививаемых, - ускоряет и усиливает реакцию.
може степахе химию за 5 класс все таки начать почитывать...
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27.03.2021 00:26
+18
Зачем ему? У него куртяк есть стоимостью в автомобиль. А у тебя нету
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27.03.2021 00:28
+13
У меня только один вопрос - Почему оно-падло в студии Шустрого а не в СИЗО !?
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27.03.2021 00:27
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Правила форума Совет форумчан
есть такое интересное слово - катализатор.
сам по себе ерунда на палке, но в сочетании с чем то,
в данном случае имею ввиду различные болезни у прививаемых, - ускоряет и усиливает реакцию.
може степахе химию за 5 класс все таки начать почитывать...
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27.03.2021 00:26 Ответить
Зачем ему? У него куртяк есть стоимостью в автомобиль. А у тебя нету
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27.03.2021 00:28 Ответить
куртяка такого от точно нету, но автомобильчик какой никакой - есть
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27.03.2021 00:38 Ответить
Я тебя знаю достаточно хорошо, шоб знать, шо за эти бабки ты бы оформил фед.лицензию и купил бы себе в хозяйство легальный пулемет с тройным БК
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27.03.2021 00:42 Ответить
разболтался, шо та я походу
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27.03.2021 00:45 Ответить
Я тебя давно раскусил, скрытый милитарист
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27.03.2021 00:47 Ответить
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27.03.2021 00:50 Ответить
"не той уже Миргород, Хорол рiчка не та"...
но два БК мо i потянул бы
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27.03.2021 01:14 Ответить
Шоб я так жил, как ты прибедняешься, ну
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27.03.2021 01:54 Ответить
та шо ж ты меня сдаешь то всей публике?
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27.03.2021 01:56 Ответить
Ой! Я тебя умоляю! Где криминал? Ну таки да, ты сегодня аж по двум пунктам спалился, brother. Sorry
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27.03.2021 02:01 Ответить
начинается.... и уже становится грустновато....
хто бы знал как я не хочу втягиваться в дрязги, а тем более с тобой.
укажи пункты - не таи в себе...
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27.03.2021 02:05 Ответить
Имею слабости...Покушать люблю, но, курва, уже мозоль проростает. Пора снова бегать по утрам начинать...
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27.03.2021 02:08 Ответить
тоже 2 кило накинул за год work from home.
но была обвинюха, Мах - "Ну таки да, ты сегодня аж по двум пунктам спалился..."
хотелось бы услышать оба пункта обвинения...
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27.03.2021 02:13 Ответить
Ну, во-первых, ты таки милитарист, и от пулемета не откажешься. Во-вторых, ты прибедняешься, бо имеешж дом и землю. Если я где-то переступил за черту - вибачай.
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27.03.2021 02:17 Ответить
значит я не понял и не догнал ...
sorry.....
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27.03.2021 02:27 Ответить
It's cool, brother.
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27.03.2021 02:27 Ответить
Я конечно знала, что Степанов брехло, но что до такой степени - не знала. Так нагло врать без тени смущения могут только сатанисты. Нет смертей? А почему в ЕС прекращали вакцинацию из-за посыпавшихся осложнений и смертей?А в Голландии в доме престарелых после вакцинации в течение недели кони двинули 26 человек - это не смерти из-за вакцины? А три дня назад в Одесской области кто умер после вакцинации ( уже второй человек)? Женщина военная (40 лет) умерла как раз после вакцинации. Привилась будучи абсолютно здоровой, на военной службе, через день умерла. Это для Степанова - ТЬФУ? Ну да, он же иллюминат, ему жизнь украинцев до дупы.Надел куртяку за полмиллиона, привез в Украину индийское лайно через криминальную нелегальную фирму без адреса и с уставным капиталлом 1 тыс долларов, получил откат, нарядился в куртяк и доволен, **** психопатная.
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27.03.2021 12:23 Ответить
+ .. от вакцины может смертей то и нет, но именно вакцина и нажала спусковой курок к смерти..
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27.03.2021 00:29 Ответить
Так і від самого ковіду не помирають, помирають від спричинених ним ускладнень у вигляді пневмонії і тд...
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27.03.2021 00:35 Ответить
бесконечное пространство для лапши, скажите?
ни от ковида, ни от вакцины нихто не не не ..... - та боже упаси.
мрут - от воспаления легких и внезапной сердечной недостаточности.
а шо уже ето все вызывает? - так глубоко не копаем...
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27.03.2021 00:43 Ответить
Ты можешь пускаться в длинные рассуждения о вреде прививок, но факты налицо, и Степанов, кем бы он ни был, здесь ни причём, есть уже мировая статистика. Хватит сеять сомнения в вакцинах, без которых миру не обойтись, всякими наукоподобными бреднями.
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27.03.2021 00:47 Ответить
видимо вы меня не правильно поняли.
не собирaюсь сеять сомнения в том, что прививаться нужно.
мало того, когда я смогу ето сделать сделаю тут же.
пока шо у нас "years ahead of beauty" - надеюсь вы дружите с юмором.
"сомнения" я сею не в вакцине, а в степахе - подозрительный малый,
а не такой ли же он министр здравоохранения как буба головной командувач?
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27.03.2021 01:02 Ответить
Я вас правильно понял. Вообще-то тема статьи - про то, насколько опасна вакцина. Переводить тему на обсуждение персоны Степанова, кем бы он ни был, напоминает работу по заданию, когда нужно выполнить норму. Подсказка: тема опасности вакцин настолько обширна, что лучше приводить какие-то научные данные об этом, а не тупо писать про "подозрительность" медицинских чиновников.
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27.03.2021 01:25 Ответить
ну если вы знаете лучше меня, шо я имел ввиду?
то на етом и разойдемся...
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27.03.2021 01:27 Ответить
Между тем, что вы пишете и что имеете ввиду не должно быть большой разницы, потому, что никто не собирается выискивать потаённый смысл в ваших комментах, особенно там, где его нет.
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27.03.2021 01:43 Ответить
между тем, шо я писал и тем шо вы поняли тоже вроде не должно быть большой разницы,
но она есть.
или я не так выразился или вы шо не то поняли.
в любом случае, спасибо и как бы разойдемся.
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27.03.2021 01:52 Ответить
Есть наука пострашней, чем просто химия- биохимией называется! Под химией подразумевается обычно то, что называется неорганической химией. Человеческий организм не сравнить с химическими реакциями в пробирке, или колбе и ускоритель, типа катализатора здесь не проходит. А вот ослабление иммунитета способствует заражению и тяжести прохождения заболевания. Иммунитет может ослаблять тысячи причин, а не только СПИД! И ковид -тоже! Раз ковид в своих целях стали использовать политики, то говорить о точности приводимых цифр о заболеваемости и количестве смертей не стоит!
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27.03.2021 08:55 Ответить
В какой это школе химию с 5 класса преподавали?
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27.03.2021 08:58 Ответить
У меня только один вопрос - Почему оно-падло в студии Шустрого а не в СИЗО !?
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27.03.2021 00:27 Ответить
Ну якщо вірити Стєпанову - це просто вакцина безсмертя якась)
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27.03.2021 00:33 Ответить
Якщо мислити логічно :
После вакцинации - не значит в связи с вакцинацией.

Отже згідно логіки :

Смерті З короновірусом, не означають смерті ВІД короновірусу.

І вся статистика дута.
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27.03.2021 00:37 Ответить
А смертности от вакцинации действительно не бывает. Смертность бывает от трамбоза, от остановки сердца и тд
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27.03.2021 00:44 Ответить
А если бы ковида не было,-обострение было бы?
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27.03.2021 09:08 Ответить
короновирус был всегда, орви по другому
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27.03.2021 09:17 Ответить
Ватники особые люди. Вот сейчас один лечится,-у него ковид,подтвержденный тестом. Когда сделали рентген и оказалось,что задеты уже и легкие,то ватник обрадовался: -"Все У меня воспаление легких,а ковид меня не интересует". Вот такая у ватников лишняя хромосома!
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27.03.2021 18:43 Ответить
Не зафиксировано, или не хотят фиксировать??
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27.03.2021 00:44 Ответить
Ага, все дотошные журналисты просто не хотят рассказывать о смертях от прививок. Ну конечно, всех подкупили. Думаешь, все люди такие, как ты?
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27.03.2021 00:51 Ответить
Журналисты как раз и расскаазывают брехливое ты ...Это твои Степановы забрехались как и ты...
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27.03.2021 04:10 Ответить
Как много стало Степашки. Подозрительно
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27.03.2021 00:46 Ответить
сегодня его день, вчера был люсин - у них там партийная очередь.
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27.03.2021 00:52 Ответить
Засуетилась Степашка. Понял что в его положении люди долго не живут...
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27.03.2021 00:57 Ответить
Вы, завистливые нелюди, мешаете чужому счастью. Максим, не обращай внимания, покупай штаны к куртке, i всi дiвчата нашi.
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27.03.2021 00:55 Ответить
ПППДИТ КАК ДЫШИТ !
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27.03.2021 01:03 Ответить
Вот только во многих странах прежде чем вакцинировать делают тесты на коронавирус и если тест положительный то не рекомендуют колоть вакцину. Так как это может иметь очень трагические последствия. Но от куда же про это знать, нашим "чемпионам"...
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27.03.2021 01:10 Ответить
"ак как это может иметь очень трагические последствия." - откуда вы этот бред черпаете?
Если есть достаточно антител, то вакцину не рекомендуют колоть тупо по причине того, что вакцина нынче дефицит.
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27.03.2021 07:27 Ответить
кіздун
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27.03.2021 01:22 Ответить
Этим Степанов подтверждает, что на нем свободно можно проводить опыты!
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27.03.2021 01:22 Ответить
Сьогодні на Прямому одна із служок наріду посилалась саме на Стєпашку. Мовляв він підтвердив, що індуси припинили поставку своєї вакцини в Україну через те, що деякі "нехороші люди" її дескридитували. Це ж треба бути таким цинічним виродком((( Бреше і не червоніє. Хоча, чому тут дивуватися? Зелені як прийшли до влади на брехні, так і далі продовжують сцяти в очі своїм виборцям.
Те ж саме стосується того, що за словами Стєпашки. немає ніяких ускладнень від вакцинhttps://www.unian.net/society/smert-v-odesse-zhenshchiny-******************-posle-vakcinacii-ot-covid-19-stali-izvestny-podrobnosti-novosti-odessy-11363593.html?_ga=2.223272796.671030373.1616800160-1713019484.1616800160&_gl=1*gccnli*_ga*MTcxMzAxOTQ4NC4xNjE2ODAwMTYw*_ga_P6EEJX21DY*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ..*_ga_JLSK4Y8K67*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ.. Смерть в Одессе женщины-военнослужащей после вакцинации от COVID-19
https://covid.unian.net/smert-ot-vakciny-astrazeneca-na-bukovine-posle-privivki-covishield-umer-provizor-apteki-11364784.html На Буковине после прививки вакциной Covishield умер провизор аптеки . https://www.unian.net/society/smert-v-odesse-zhenshchiny-******************-posle-vakcinacii-ot-covid-19-stali-izvestny-podrobnosti-novosti-odessy-11363593.html?_ga=2.223272796.671030373.1616800160-1713019484.1616800160&_gl=1*gccnli*_ga*MTcxMzAxOTQ4NC4xNjE2ODAwMTYw*_ga_P6EEJX21DY*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ..*_ga_JLSK4Y8K67*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ..
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27.03.2021 01:27 Ответить
В мире не зафиксировали ни одной смерти от COVID-вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 7644
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27.03.2021 04:10 Ответить
Не знаю про смертельные случаи,но случаи с тяжелыми последствиями после вакцинацией вакциной Спутник V -ТОЧНО есть! И это я не пишу по какой-то сторонней причине,а потому что знаю. Есть конечно много случаев нормальной вакцинации,но тяжелые -ЕСТЬ!
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27.03.2021 05:46 Ответить
стесняюсь спросить - а откуда ты можешь что-то знать...
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27.03.2021 08:06 Ответить
Не надо быть таким стеснительным! Спрашивай смело! Я уже писал в другой ветке (куратор это знает),что не могу давать имена. Но особо стеснительным могу сказать так: -Мне сказал мой приятель,чей кум лежит в каком-то городе рфии,в больнице.
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27.03.2021 08:53 Ответить
ты сделал мне утро, свистунок...
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27.03.2021 09:53 Ответить
Мне до твоего утра ...ну сам понимаешь. А ты хотел фамилии? Так ты тоже самое скажешь и на фамилии и имена. Так что задвинь панамку и спи дальше.
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27.03.2021 18:36 Ответить
По словам этого балабола выхолит, что и от ДТП во всём мире не зафиксировано ни одной смерти. После ДТП - не значит в связи с ДТП. Умирают от травм, несовместимых с жизнью после ДТП, но не от ДТП.
Да и от COVID-19 никто в мире ещё не умер. Есть люди, которые, к сожалению умирают. Они умирают от различных болезней, и может так случиться, что человек, который заразился COVID-19, через определенный период от тех или иных заболеваний может умереть...
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27.03.2021 06:55 Ответить
Степанов и рашистская сенатор Мизулина - одного поля ягоды! Она тоже в таком-же стиле перлы выдаёт: "Запрет - это как раз то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное - как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе... Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы".
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27.03.2021 07:24 Ответить
Мизулина позаимствовала это у Дж. Оруэлла:
У світі не зафіксували жодної смерті від COVID-вакцинації, - Степанов - Цензор.НЕТ 2770
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27.03.2021 08:36 Ответить
Почему этот конь в пальто ещё не сидит?
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27.03.2021 08:07 Ответить
гнида-в-куртке брехло и скот
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27.03.2021 08:12 Ответить
То есть упал с 16го этажа, пишут от короны умер или ещё чего то сразу в статистику пишут от короны или от осложнений вызванных короной, а как прививка значит не от прививки или вызванными ею осложнениями, а просто от сердечной недостаточности, ни как не связано с прививкой) смешно)
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27.03.2021 08:23 Ответить
Когда останавливается сердце у больного коронавирусом - это коронавирус кричат врачи, а когда останавливается сердце после вакцинации у военнослужащей ВСУ или у черновицкого провизора - это сердечно-сосудистая недостаточность авторитетно заявляет Степанов.
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27.03.2021 08:27 Ответить
В этом вся суть манипуляций
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27.03.2021 08:38 Ответить
человеку умершему не от вакцины а после вакцины от этого станет легче?
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27.03.2021 08:31 Ответить
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27.03.2021 08:45 Ответить
После вакцинации - не значит в связи с вакцинацией.Есть люди, которые, к сожалению умирают.
Ну да, ну да.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5247, которым снимается ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за последствия прививок. За закон проголосовали 236 народных депутатов.
Сволочи.
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27.03.2021 09:17 Ответить
Почему не закончил предложение?
От вакцины, как и от COVID-19 никто в мире не умер!
Умирают от осложнений!
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27.03.2021 09:20 Ответить
"Они умирают от различных болезней, и может так случиться, ( а оно в большинстве случаев именно так и есть), что люди , умирают от разных болезней, но создатели мировой вирусной аферы приписывают смерти от разных болезней ,вирусу ,зарабатывая даже на смерти многомилярдные монеты ,
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27.03.2021 09:30 Ответить
В Эстонии после укола астразенеки умер 31-летний спасатель. Не имел хронических болезней, занимался спортом. Причина смерти - инсульт, вызванный тромбозом. Вакцина, конечно, не при чём. Это просто совпадение.
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27.03.2021 09:31 Ответить
Вот же брехло.
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27.03.2021 09:54 Ответить
Врать то зачем?
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27.03.2021 10:05 Ответить
як таке тупе може бути аж міністром? чи він так навмисно бреше і тролить? з такою логікою, як в нього, то виходить, що навіть і від самого ковіду ще ніхто у світі не помер! "Після вірусу - не означає через вірус."??? так?
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27.03.2021 10:38 Ответить
где моя партия, где молодые рейганы и маккейны?
воду стоящим в очереди на голоснуть не предлагать? - так они хотят выиграть выборы?
круз подонок...
рыжий похоронил республиканцев - не знаю шо должно произойти, шо бы они воскресли.
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27.03.2021 10:49 Ответить
а то что в мире не не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19! этот придурок не сказал!? умирают от воспаления лёгких и т.п. а не от насморка.
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27.03.2021 11:18 Ответить
Если бы так все было как трындит Степанов, то не нужно было бы принимать законов, снимающих ответственность с производителей вакцин. Цинизм зашкаливает.
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27.03.2021 11:54 Ответить
Какая разница, что говорит этот насквозь коррумпированный подонок? - Его слова не важнее использованного презерватива!
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27.03.2021 12:00 Ответить
Мели, Емеля, твоя неделя. Забрехался.
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27.03.2021 22:56 Ответить
 
 