В мире не зафиксировали ни одной смерти от COVID-вакцинации, - Степанов
На более чем 500 млн прививок против COVID-19, сделанных во всем мире, не подтверждено ни одного случая смерти от вакцинации.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"После вакцинации - не значит в связи с вакцинацией. Это очень важно. Есть люди, которые, к сожалению умирают. Они умирают от различных болезней, и может так случиться, что человек, который сделал вакцинацию, через определенный период от тех или иных заболеваний может умереть ... На сегодняшний день в мире произведено более 500 млн прививок, и ни одного случая смерти в связи с вакцинацией не зафиксировано ни в одной стране", - рассказал Степанов.
Он напомнил, что когда в Европейском Союзе приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZreneca, не было подтверждено никакой связи его применения с тромбозами.
По словам министра, каждый чрезвычайное происшествие после вакцинации расследуется экспертами в течение 30 дней.
Глава Минздрава отметил, что ни один врач не может спрогнозировать, каким образом будет развиваться заболевания у конкретного человека.
"Новым британским штаммом болеют молодые здоровые люди. Они попадают в реанимацию, они тяжело болеют иногда с летальным исходом. Когда человек вакцинирован, он защищен ... от тяжелого течения болезни, защищена его жизнь. Это главное ", - подчеркнул Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сам по себе ерунда на палке, но в сочетании с чем то,
в данном случае имею ввиду различные болезни у прививаемых, - ускоряет и усиливает реакцию.
може степахе химию за 5 класс все таки начать почитывать...
но два БК мо i потянул бы
хто бы знал как я не хочу втягиваться в дрязги, а тем более с тобой.
укажи пункты - не таи в себе...
но была обвинюха, Мах - "Ну таки да, ты сегодня аж по двум пунктам спалился..."
хотелось бы услышать оба пункта обвинения...
sorry.....
ни от ковида, ни от вакцины нихто не не не ..... - та боже упаси.
мрут - от воспаления легких и внезапной сердечной недостаточности.
а шо уже ето все вызывает? - так глубоко не копаем...
не собирaюсь сеять сомнения в том, что прививаться нужно.
мало того, когда я смогу ето сделать сделаю тут же.
пока шо у нас "years ahead of beauty" - надеюсь вы дружите с юмором.
"сомнения" я сею не в вакцине, а в степахе - подозрительный малый,
а не такой ли же он министр здравоохранения как буба головной командувач?
то на етом и разойдемся...
но она есть.
или я не так выразился или вы шо не то поняли.
в любом случае, спасибо и как бы разойдемся.
После вакцинации - не значит в связи с вакцинацией.
Отже згідно логіки :
Смерті З короновірусом, не означають смерті ВІД короновірусу.
І вся статистика дута.
Если есть достаточно антител, то вакцину не рекомендуют колоть тупо по причине того, что вакцина нынче дефицит.
Те ж саме стосується того, що за словами Стєпашки. немає ніяких ускладнень від вакцинhttps://www.unian.net/society/smert-v-odesse-zhenshchiny-******************-posle-vakcinacii-ot-covid-19-stali-izvestny-podrobnosti-novosti-odessy-11363593.html?_ga=2.223272796.671030373.1616800160-1713019484.1616800160&_gl=1*gccnli*_ga*MTcxMzAxOTQ4NC4xNjE2ODAwMTYw*_ga_P6EEJX21DY*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ..*_ga_JLSK4Y8K67*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ.. Смерть в Одессе женщины-военнослужащей после вакцинации от COVID-19
https://covid.unian.net/smert-ot-vakciny-astrazeneca-na-bukovine-posle-privivki-covishield-umer-provizor-apteki-11364784.html На Буковине после прививки вакциной Covishield умер провизор аптеки . https://www.unian.net/society/smert-v-odesse-zhenshchiny-******************-posle-vakcinacii-ot-covid-19-stali-izvestny-podrobnosti-novosti-odessy-11363593.html?_ga=2.223272796.671030373.1616800160-1713019484.1616800160&_gl=1*gccnli*_ga*MTcxMzAxOTQ4NC4xNjE2ODAwMTYw*_ga_P6EEJX21DY*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ..*_ga_JLSK4Y8K67*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ..
Да и от COVID-19 никто в мире ещё не умер. Есть люди, которые, к сожалению умирают. Они умирают от различных болезней, и может так случиться, что человек, который заразился COVID-19, через определенный период от тех или иных заболеваний может умереть...
Ну да, ну да.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №5247, которым снимается ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за последствия прививок. За закон проголосовали 236 народных депутатов.
Сволочи.
От вакцины, как и от COVID-19 никто в мире не умер!
Умирают от осложнений!
воду стоящим в очереди на голоснуть не предлагать? - так они хотят выиграть выборы?
круз подонок...
рыжий похоронил республиканцев - не знаю шо должно произойти, шо бы они воскресли.