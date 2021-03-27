У світі не зафіксували жодної смерті від COVID-вакцинації, - Степанов

На понад 500 млн щеплень проти COVID-19, зроблених у всьому світі, не підтверджено жодного випадку смерті від вакцинації.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після вакцинації - не означає через вакцинацію. Це дуже важливо. Є люди, які, на жаль, вмирають. Вони вмирають від різних хвороб, і може так статися, що людина, яка зробила вакцинацію, через певний період від тих чи інших захворювань може померти... Наразі у світі зроблено понад 500 млн щеплень, і жодного випадку смерті у зв'язку з вакцинацією не зафіксовано в жодній країні", - розповів Степанов.

Він нагадав, що коли у Європейському Союзі призупиняли вакцинацію препаратом AstraZreneca, не було підтверджено жодного зв'язку його застосування з тромбозами.

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За словами міністра, кожна надзвичайна подія після вакцинації розслідується експертами упродовж 30 днів.

Глава МОЗ зазначив, що жоден лікар не може спрогнозувати, яким чином буде розвиватися захворювання у конкретної людини.

"Новим британським штамом хворіють молоді здорові люди. Вони потрапляють у реанімацію, вони важко хворіють іноді з летальним результатом. Коли людина вакцинована, вона захищена... від тяжкого перебігу хвороби, захищене її життя. Це головне", - підкреслив Степанов.

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