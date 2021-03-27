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Новини Коронавірус і карантин
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У світі не зафіксували жодної смерті від COVID-вакцинації, - Степанов

У світі не зафіксували жодної смерті від COVID-вакцинації, - Степанов

На понад 500 млн щеплень проти COVID-19, зроблених у всьому світі, не підтверджено жодного випадку смерті від вакцинації.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після вакцинації - не означає через вакцинацію. Це дуже важливо. Є люди, які, на жаль, вмирають. Вони вмирають від різних хвороб, і може так статися, що людина, яка зробила вакцинацію, через певний період від тих чи інших захворювань може померти... Наразі у світі зроблено понад 500 млн щеплень, і жодного випадку смерті у зв'язку з вакцинацією не зафіксовано в жодній країні", - розповів Степанов.

Він нагадав, що коли у Європейському Союзі призупиняли вакцинацію препаратом AstraZreneca, не було підтверджено жодного зв'язку його застосування з тромбозами.

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За словами міністра, кожна надзвичайна подія після вакцинації розслідується експертами упродовж 30 днів.

Глава МОЗ зазначив, що жоден лікар не може спрогнозувати, яким чином буде розвиватися захворювання у конкретної людини.

"Новим британським штамом хворіють молоді здорові люди. Вони потрапляють у реанімацію, вони важко хворіють іноді з летальним результатом. Коли людина вакцинована, вона захищена... від тяжкого перебігу хвороби, захищене її життя. Це головне", - підкреслив Степанов.

Читайте також: Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
есть такое интересное слово - катализатор.
сам по себе ерунда на палке, но в сочетании с чем то,
в данном случае имею ввиду различные болезни у прививаемых, - ускоряет и усиливает реакцию.
може степахе химию за 5 класс все таки начать почитывать...
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27.03.2021 00:26
+18
Зачем ему? У него куртяк есть стоимостью в автомобиль. А у тебя нету
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27.03.2021 00:28
+13
У меня только один вопрос - Почему оно-падло в студии Шустрого а не в СИЗО !?
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27.03.2021 00:27
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Правила форума Рада форумчан
есть такое интересное слово - катализатор.
сам по себе ерунда на палке, но в сочетании с чем то,
в данном случае имею ввиду различные болезни у прививаемых, - ускоряет и усиливает реакцию.
може степахе химию за 5 класс все таки начать почитывать...
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27.03.2021 00:26 Відповісти
Зачем ему? У него куртяк есть стоимостью в автомобиль. А у тебя нету
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27.03.2021 00:28 Відповісти
куртяка такого от точно нету, но автомобильчик какой никакой - есть
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27.03.2021 00:38 Відповісти
Я тебя знаю достаточно хорошо, шоб знать, шо за эти бабки ты бы оформил фед.лицензию и купил бы себе в хозяйство легальный пулемет с тройным БК
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27.03.2021 00:42 Відповісти
разболтался, шо та я походу
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27.03.2021 00:45 Відповісти
Я тебя давно раскусил, скрытый милитарист
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27.03.2021 00:47 Відповісти
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27.03.2021 00:50 Відповісти
"не той уже Миргород, Хорол рiчка не та"...
но два БК мо i потянул бы
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27.03.2021 01:14 Відповісти
Шоб я так жил, как ты прибедняешься, ну
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27.03.2021 01:54 Відповісти
та шо ж ты меня сдаешь то всей публике?
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27.03.2021 01:56 Відповісти
Ой! Я тебя умоляю! Где криминал? Ну таки да, ты сегодня аж по двум пунктам спалился, brother. Sorry
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27.03.2021 02:01 Відповісти
начинается.... и уже становится грустновато....
хто бы знал как я не хочу втягиваться в дрязги, а тем более с тобой.
укажи пункты - не таи в себе...
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27.03.2021 02:05 Відповісти
Имею слабости...Покушать люблю, но, курва, уже мозоль проростает. Пора снова бегать по утрам начинать...
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27.03.2021 02:08 Відповісти
тоже 2 кило накинул за год work from home.
но была обвинюха, Мах - "Ну таки да, ты сегодня аж по двум пунктам спалился..."
хотелось бы услышать оба пункта обвинения...
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27.03.2021 02:13 Відповісти
Ну, во-первых, ты таки милитарист, и от пулемета не откажешься. Во-вторых, ты прибедняешься, бо имеешж дом и землю. Если я где-то переступил за черту - вибачай.
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27.03.2021 02:17 Відповісти
значит я не понял и не догнал ...
sorry.....
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27.03.2021 02:27 Відповісти
It's cool, brother.
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27.03.2021 02:27 Відповісти
Я конечно знала, что Степанов брехло, но что до такой степени - не знала. Так нагло врать без тени смущения могут только сатанисты. Нет смертей? А почему в ЕС прекращали вакцинацию из-за посыпавшихся осложнений и смертей?А в Голландии в доме престарелых после вакцинации в течение недели кони двинули 26 человек - это не смерти из-за вакцины? А три дня назад в Одесской области кто умер после вакцинации ( уже второй человек)? Женщина военная (40 лет) умерла как раз после вакцинации. Привилась будучи абсолютно здоровой, на военной службе, через день умерла. Это для Степанова - ТЬФУ? Ну да, он же иллюминат, ему жизнь украинцев до дупы.Надел куртяку за полмиллиона, привез в Украину индийское лайно через криминальную нелегальную фирму без адреса и с уставным капиталлом 1 тыс долларов, получил откат, нарядился в куртяк и доволен, **** психопатная.
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27.03.2021 12:23 Відповісти
+ .. от вакцины может смертей то и нет, но именно вакцина и нажала спусковой курок к смерти..
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27.03.2021 00:29 Відповісти
Так і від самого ковіду не помирають, помирають від спричинених ним ускладнень у вигляді пневмонії і тд...
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27.03.2021 00:35 Відповісти
бесконечное пространство для лапши, скажите?
ни от ковида, ни от вакцины нихто не не не ..... - та боже упаси.
мрут - от воспаления легких и внезапной сердечной недостаточности.
а шо уже ето все вызывает? - так глубоко не копаем...
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27.03.2021 00:43 Відповісти
Ты можешь пускаться в длинные рассуждения о вреде прививок, но факты налицо, и Степанов, кем бы он ни был, здесь ни причём, есть уже мировая статистика. Хватит сеять сомнения в вакцинах, без которых миру не обойтись, всякими наукоподобными бреднями.
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27.03.2021 00:47 Відповісти
видимо вы меня не правильно поняли.
не собирaюсь сеять сомнения в том, что прививаться нужно.
мало того, когда я смогу ето сделать сделаю тут же.
пока шо у нас "years ahead of beauty" - надеюсь вы дружите с юмором.
"сомнения" я сею не в вакцине, а в степахе - подозрительный малый,
а не такой ли же он министр здравоохранения как буба головной командувач?
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27.03.2021 01:02 Відповісти
Я вас правильно понял. Вообще-то тема статьи - про то, насколько опасна вакцина. Переводить тему на обсуждение персоны Степанова, кем бы он ни был, напоминает работу по заданию, когда нужно выполнить норму. Подсказка: тема опасности вакцин настолько обширна, что лучше приводить какие-то научные данные об этом, а не тупо писать про "подозрительность" медицинских чиновников.
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27.03.2021 01:25 Відповісти
ну если вы знаете лучше меня, шо я имел ввиду?
то на етом и разойдемся...
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27.03.2021 01:27 Відповісти
Между тем, что вы пишете и что имеете ввиду не должно быть большой разницы, потому, что никто не собирается выискивать потаённый смысл в ваших комментах, особенно там, где его нет.
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27.03.2021 01:43 Відповісти
между тем, шо я писал и тем шо вы поняли тоже вроде не должно быть большой разницы,
но она есть.
или я не так выразился или вы шо не то поняли.
в любом случае, спасибо и как бы разойдемся.
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27.03.2021 01:52 Відповісти
Есть наука пострашней, чем просто химия- биохимией называется! Под химией подразумевается обычно то, что называется неорганической химией. Человеческий организм не сравнить с химическими реакциями в пробирке, или колбе и ускоритель, типа катализатора здесь не проходит. А вот ослабление иммунитета способствует заражению и тяжести прохождения заболевания. Иммунитет может ослаблять тысячи причин, а не только СПИД! И ковид -тоже! Раз ковид в своих целях стали использовать политики, то говорить о точности приводимых цифр о заболеваемости и количестве смертей не стоит!
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27.03.2021 08:55 Відповісти
В какой это школе химию с 5 класса преподавали?
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27.03.2021 08:58 Відповісти
У меня только один вопрос - Почему оно-падло в студии Шустрого а не в СИЗО !?
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27.03.2021 00:27 Відповісти
Ну якщо вірити Стєпанову - це просто вакцина безсмертя якась)
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27.03.2021 00:33 Відповісти
Якщо мислити логічно :
После вакцинации - не значит в связи с вакцинацией.

Отже згідно логіки :

Смерті З короновірусом, не означають смерті ВІД короновірусу.

І вся статистика дута.
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27.03.2021 00:37 Відповісти
А смертности от вакцинации действительно не бывает. Смертность бывает от трамбоза, от остановки сердца и тд
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27.03.2021 00:44 Відповісти
А если бы ковида не было,-обострение было бы?
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27.03.2021 09:08 Відповісти
короновирус был всегда, орви по другому
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27.03.2021 09:17 Відповісти
Ватники особые люди. Вот сейчас один лечится,-у него ковид,подтвержденный тестом. Когда сделали рентген и оказалось,что задеты уже и легкие,то ватник обрадовался: -"Все У меня воспаление легких,а ковид меня не интересует". Вот такая у ватников лишняя хромосома!
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27.03.2021 18:43 Відповісти
Не зафиксировано, или не хотят фиксировать??
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27.03.2021 00:44 Відповісти
Ага, все дотошные журналисты просто не хотят рассказывать о смертях от прививок. Ну конечно, всех подкупили. Думаешь, все люди такие, как ты?
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27.03.2021 00:51 Відповісти
Журналисты как раз и расскаазывают брехливое ты ...Это твои Степановы забрехались как и ты...
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27.03.2021 04:10 Відповісти
Как много стало Степашки. Подозрительно
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27.03.2021 00:46 Відповісти
сегодня его день, вчера был люсин - у них там партийная очередь.
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27.03.2021 00:52 Відповісти
Засуетилась Степашка. Понял что в его положении люди долго не живут...
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27.03.2021 00:57 Відповісти
Вы, завистливые нелюди, мешаете чужому счастью. Максим, не обращай внимания, покупай штаны к куртке, i всi дiвчата нашi.
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27.03.2021 00:55 Відповісти
ПППДИТ КАК ДЫШИТ !
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27.03.2021 01:03 Відповісти
Вот только во многих странах прежде чем вакцинировать делают тесты на коронавирус и если тест положительный то не рекомендуют колоть вакцину. Так как это может иметь очень трагические последствия. Но от куда же про это знать, нашим "чемпионам"...
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27.03.2021 01:10 Відповісти
"ак как это может иметь очень трагические последствия." - откуда вы этот бред черпаете?
Если есть достаточно антител, то вакцину не рекомендуют колоть тупо по причине того, что вакцина нынче дефицит.
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27.03.2021 07:27 Відповісти
кіздун
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27.03.2021 01:22 Відповісти
Этим Степанов подтверждает, что на нем свободно можно проводить опыты!
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27.03.2021 01:22 Відповісти
Сьогодні на Прямому одна із служок наріду посилалась саме на Стєпашку. Мовляв він підтвердив, що індуси припинили поставку своєї вакцини в Україну через те, що деякі "нехороші люди" її дескридитували. Це ж треба бути таким цинічним виродком((( Бреше і не червоніє. Хоча, чому тут дивуватися? Зелені як прийшли до влади на брехні, так і далі продовжують сцяти в очі своїм виборцям.
Те ж саме стосується того, що за словами Стєпашки. немає ніяких ускладнень від вакцинhttps://www.unian.net/society/smert-v-odesse-zhenshchiny-******************-posle-vakcinacii-ot-covid-19-stali-izvestny-podrobnosti-novosti-odessy-11363593.html?_ga=2.223272796.671030373.1616800160-1713019484.1616800160&_gl=1*gccnli*_ga*MTcxMzAxOTQ4NC4xNjE2ODAwMTYw*_ga_P6EEJX21DY*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ..*_ga_JLSK4Y8K67*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ.. Смерть в Одессе женщины-военнослужащей после вакцинации от COVID-19
https://covid.unian.net/smert-ot-vakciny-astrazeneca-na-bukovine-posle-privivki-covishield-umer-provizor-apteki-11364784.html На Буковине после прививки вакциной Covishield умер провизор аптеки . https://www.unian.net/society/smert-v-odesse-zhenshchiny-******************-posle-vakcinacii-ot-covid-19-stali-izvestny-podrobnosti-novosti-odessy-11363593.html?_ga=2.223272796.671030373.1616800160-1713019484.1616800160&_gl=1*gccnli*_ga*MTcxMzAxOTQ4NC4xNjE2ODAwMTYw*_ga_P6EEJX21DY*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ..*_ga_JLSK4Y8K67*MTYxNjgwMDE1OS4xLjEuMTYxNjgwMDE5OC4yMQ..
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27.03.2021 01:27 Відповісти
В мире не зафиксировали ни одной смерти от COVID-вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 7644
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27.03.2021 04:10 Відповісти
Не знаю про смертельные случаи,но случаи с тяжелыми последствиями после вакцинацией вакциной Спутник V -ТОЧНО есть! И это я не пишу по какой-то сторонней причине,а потому что знаю. Есть конечно много случаев нормальной вакцинации,но тяжелые -ЕСТЬ!
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27.03.2021 05:46 Відповісти
стесняюсь спросить - а откуда ты можешь что-то знать...
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27.03.2021 08:06 Відповісти
Не надо быть таким стеснительным! Спрашивай смело! Я уже писал в другой ветке (куратор это знает),что не могу давать имена. Но особо стеснительным могу сказать так: -Мне сказал мой приятель,чей кум лежит в каком-то городе рфии,в больнице.
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27.03.2021 08:53 Відповісти
ты сделал мне утро, свистунок...
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27.03.2021 09:53 Відповісти
Мне до твоего утра ...ну сам понимаешь. А ты хотел фамилии? Так ты тоже самое скажешь и на фамилии и имена. Так что задвинь панамку и спи дальше.
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27.03.2021 18:36 Відповісти
По словам этого балабола выхолит, что и от ДТП во всём мире не зафиксировано ни одной смерти. После ДТП - не значит в связи с ДТП. Умирают от травм, несовместимых с жизнью после ДТП, но не от ДТП.
Да и от COVID-19 никто в мире ещё не умер. Есть люди, которые, к сожалению умирают. Они умирают от различных болезней, и может так случиться, что человек, который заразился COVID-19, через определенный период от тех или иных заболеваний может умереть...
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27.03.2021 06:55 Відповісти
Степанов и рашистская сенатор Мизулина - одного поля ягоды! Она тоже в таком-же стиле перлы выдаёт: "Запрет - это как раз то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное - как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе... Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы".
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27.03.2021 07:24 Відповісти
Мизулина позаимствовала это у Дж. Оруэлла:
У світі не зафіксували жодної смерті від COVID-вакцинації, - Степанов - Цензор.НЕТ 2770
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27.03.2021 08:36 Відповісти
Почему этот конь в пальто ещё не сидит?
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27.03.2021 08:07 Відповісти
гнида-в-куртке брехло и скот
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27.03.2021 08:12 Відповісти
То есть упал с 16го этажа, пишут от короны умер или ещё чего то сразу в статистику пишут от короны или от осложнений вызванных короной, а как прививка значит не от прививки или вызванными ею осложнениями, а просто от сердечной недостаточности, ни как не связано с прививкой) смешно)
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27.03.2021 08:23 Відповісти
Когда останавливается сердце у больного коронавирусом - это коронавирус кричат врачи, а когда останавливается сердце после вакцинации у военнослужащей ВСУ или у черновицкого провизора - это сердечно-сосудистая недостаточность авторитетно заявляет Степанов.
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27.03.2021 08:27 Відповісти
В этом вся суть манипуляций
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27.03.2021 08:38 Відповісти
человеку умершему не от вакцины а после вакцины от этого станет легче?
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27.03.2021 08:31 Відповісти
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27.03.2021 08:45 Відповісти
После вакцинации - не значит в связи с вакцинацией.Есть люди, которые, к сожалению умирают.
Ну да, ну да.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5247, которым снимается ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за последствия прививок. За закон проголосовали 236 народных депутатов.
Сволочи.
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27.03.2021 09:17 Відповісти
Почему не закончил предложение?
От вакцины, как и от COVID-19 никто в мире не умер!
Умирают от осложнений!
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27.03.2021 09:20 Відповісти
"Они умирают от различных болезней, и может так случиться, ( а оно в большинстве случаев именно так и есть), что люди , умирают от разных болезней, но создатели мировой вирусной аферы приписывают смерти от разных болезней ,вирусу ,зарабатывая даже на смерти многомилярдные монеты ,
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27.03.2021 09:30 Відповісти
В Эстонии после укола астразенеки умер 31-летний спасатель. Не имел хронических болезней, занимался спортом. Причина смерти - инсульт, вызванный тромбозом. Вакцина, конечно, не при чём. Это просто совпадение.
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27.03.2021 09:31 Відповісти
Вот же брехло.
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27.03.2021 09:54 Відповісти
Врать то зачем?
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27.03.2021 10:05 Відповісти
як таке тупе може бути аж міністром? чи він так навмисно бреше і тролить? з такою логікою, як в нього, то виходить, що навіть і від самого ковіду ще ніхто у світі не помер! "Після вірусу - не означає через вірус."??? так?
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27.03.2021 10:38 Відповісти
где моя партия, где молодые рейганы и маккейны?
воду стоящим в очереди на голоснуть не предлагать? - так они хотят выиграть выборы?
круз подонок...
рыжий похоронил республиканцев - не знаю шо должно произойти, шо бы они воскресли.
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27.03.2021 10:49 Відповісти
а то что в мире не не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19! этот придурок не сказал!? умирают от воспаления лёгких и т.п. а не от насморка.
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27.03.2021 11:18 Відповісти
Если бы так все было как трындит Степанов, то не нужно было бы принимать законов, снимающих ответственность с производителей вакцин. Цинизм зашкаливает.
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27.03.2021 11:54 Відповісти
Какая разница, что говорит этот насквозь коррумпированный подонок? - Его слова не важнее использованного презерватива!
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27.03.2021 12:00 Відповісти
Мели, Емеля, твоя неделя. Забрехался.
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27.03.2021 22:56 Відповісти
 
 