Свертывание миссии ОБСЕ на Донбассе сыграет на руку только России, - МИД

МИД Украины считает неприемлемым блокировки некоторыми членами ОБСЕ решения о продлении на год мандата Специальной мониторинговой миссии, который заканчивается 31 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Непродлении мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, выполнения безопасности положений минских соглашений и договоренностей нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии", - указывают в МИД.

В министерстве подчеркивают, что в случае недостижения консенсуса о продлении мандата свертывания деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации. Ведь незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации.

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"Российские оккупационные администрации постоянно препятствовали в деятельности СММ, полностью блокировали доступ ее наблюдателей в временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, ограничивали возможности наблюдения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, прежде всего в районах, прилегающих к государственной российско-украинской границы, мешали фиксации нарушений прав человека ", - напомнили украинские дипломаты.

При этом отмечается, что МИД Украины благодарен Шведском председательству ОБСЕ и государствам-партнерам за усилия с целью достижения консенсуса о продлении мандата СММ.

"Призываем все стороны отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине", - подытожили в МИД.