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Свертывание миссии ОБСЕ на Донбассе сыграет на руку только России, - МИД

Свертывание миссии ОБСЕ на Донбассе сыграет на руку только России, - МИД

МИД Украины считает неприемлемым блокировки некоторыми членами ОБСЕ решения о продлении на год мандата Специальной мониторинговой миссии, который заканчивается 31 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Непродлении мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, выполнения безопасности положений минских соглашений и договоренностей нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии", - указывают в МИД.

В министерстве подчеркивают, что в случае недостижения консенсуса о продлении мандата свертывания деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации. Ведь незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Донбассе зафиксировано 494 нарушения режима прекращения огня, - отчет ОБСЕ

"Российские оккупационные администрации постоянно препятствовали в деятельности СММ, полностью блокировали доступ ее наблюдателей в временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, ограничивали возможности наблюдения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, прежде всего в районах, прилегающих к государственной российско-украинской границы, мешали фиксации нарушений прав человека ", - напомнили украинские дипломаты.

При этом отмечается, что МИД Украины благодарен Шведском председательству ОБСЕ и государствам-партнерам за усилия с целью достижения консенсуса о продлении мандата СММ.

"Призываем все стороны отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине", - подытожили в МИД.

Автор: 

ОБСЕ (4877) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+12
На смену ОБСЕ должно прийти НАТО
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27.03.2021 03:58
+11
А введение европейских-американских миротворцев на донбасс - не судилось порношуту договорится? Или у него приказ кремля - уничтожить как можно дольше наших воинов через "перемирия" в которых нашим солдатам запрещено стрелять в свою защиту?
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27.03.2021 06:14
+7
"Ану, клоун, покажи якийсь смішний трюк)"

Свертывание миссии ОБСЕ на Донбассе сыграет на руку только России, - МИД - Цензор.НЕТ 1170
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27.03.2021 01:05
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"Ану, клоун, покажи якийсь смішний трюк)"

Свертывание миссии ОБСЕ на Донбассе сыграет на руку только России, - МИД - Цензор.НЕТ 1170
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27.03.2021 01:05 Ответить
На смену ОБСЕ должно прийти НАТО
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27.03.2021 03:58 Ответить
А введение европейских-американских миротворцев на донбасс - не судилось порношуту договорится? Или у него приказ кремля - уничтожить как можно дольше наших воинов через "перемирия" в которых нашим солдатам запрещено стрелять в свою защиту?
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27.03.2021 06:14 Ответить
Які європейці і американці будуть сьомий рік сидіти під обстрілами. Миротворці це локшина яку вішали при Порошенко і вішають при Зе. Тільки Українська армія захистить нас, але для цього потрібен інший президент
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27.03.2021 12:33 Ответить
ОБСЕ мониторит только наши позиции, в лугандон их не пускают, что же сыграет на руку рассиси? Такое впечатление , что наши власти играют на руку рассиси, и никак иначе.
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27.03.2021 08:39 Ответить
обсє то шобла бездарних дармоїдів, нах нікому не потрібних
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27.03.2021 08:47 Ответить
"Шановне ОБСЄ мало б не сидіти постійно у ресторані в готелі "Мир", від ранку до ночі
пиво і віскі "жиганить" ,а їхати на територію ЛНР .Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?".

« Спостерігачі ОБСЄ "не хочуть" їхати на територію, яку контролюють проросійські бойовики.» Москаль
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27.03.2021 08:56 Ответить
какой толк Украине с прорасейского ОБСЕ,как таксистов,для частного извоза террористов и целеуказателей украинских позиций ?
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27.03.2021 09:53 Ответить
В фильме известного румынского режиссёра Серджиу Николаеску "Комиссар полиции обвиняет", великолепно показан уровень приличия и та дистанция, которая должна отделять порядочного человека от всякой мрази.
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27.03.2021 12:45 Ответить
Московский улус не мытьём,так катаньем разваливает ОБСЕ,НАТО и ЕС.Каждое государство сейчас преследует свои шкурные интересы.Таких государств,обласканных улусом немного,но они очень последовательны в проулусском курсе.США и то трудно совладать с ними,но я надеюсь твердая позиция США всё таки образумит алчных.
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27.03.2021 13:07 Ответить
рашка вже давно купила ОБСЄ ,а їхні "спостерігачі" є розвідниками ,котрі зливають дирам інфу про ВСУ.Від послуг цієї організації давно пора відмовитись.Від їхніх звітів користі небагато,а сепари не допускають ОБСЄ на свої об'єкти.
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27.03.2021 19:49 Ответить
 
 