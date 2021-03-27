Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, начало ее применения планируется на июль
Биомедицинский институт Бутантан в бразильском штате Сан-Паулу готов начать испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции ButanVac, начало применения которой запланировано на июль.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу Bloomberg.
Губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа заявил, что испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов.
После успешных испытаний в мае запланировано начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата.
В институте Бутантан подчеркивают, что препарат будет использоваться в первую очередь внутри страны, а уже затем к нему будет открыт доступ для других государств.
Тем не менее, производители рассчитывают, что разработанная в Бразилия вакцина поможет побороть вирус в странах третьего мира.
"Пандемию можно взять под контроль в Северной Америке и Европе, но в Африке, Латинской Америке и бедных странах Азии она останется", - подчеркивает глава института Бутантан Димас Ковас.
"Необходимы вакцины для этих стран. Там необходимо бороться с эпидемией, чтобы добиться успеха на мировом уровне", - добавил он.
По словам Коваса, испытания препарата на животных прошли успешно. Он отметил, что разработанный препарат безопасен. Более того, он будет более дешевым по сравнению с существующими вакцинами.
Есть вероятность, что для успешной вакцинации против COVID-19 может быть достаточно всего одной дозы ButanVac.
Ранее бразильский институт Бутантан принял участие в разработке вакцины Coronavac совместно с китайской компанией Sinovac Biotech.
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Сейчас сколько денег не выделяй, а вакцину не создать, тупо потому что некому и негде это делать.
Проще готовую купить
""Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. "
""Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. "
Как на цензоре.
На работу Министерства обороны в бюджете предусмотрено на 127 миллионов гривен (или на 0,1%) меньше, чем в 2020 году - 117,5 миллиарда гривен.
не застуканными быть на месте:
явки, пароли, чужие дачи,
и дома надо быть в десять.
А мы могли бы служить в разведке,
мы могли бы играть в кино!
Мы как птицы садимся на разные ветки
и засыпаем в метро.
"На запитання, як можна було б зробити тести на фазах 1, 2 і 3 всього за три місяці, Ковас аргументував те, що процеси можна "скоротити" через те, що вакцина використовує відому технологію, таку ж, як грип, і попередній досвід застосування Бутантану з тестуванням CoronaVac."... подивимось...
"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Мы не имеем права. Она (вакцина ), скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, что исследования проводились, но не на людях", - сказал Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам
"Мы не будем ждать нашу. Но потом будет добавлять нашу, потому что с COVID, все это признают, мы будем бороться с вами не год. Вакцина будет работать много лет. Это, наверное, как сегодня грипп", - пояснил он.
"Потому что мы боимся очереди, боимся, что сможем "отвоевать" только несколько миллионов зарубежных чужих вакцин, и не на всех будет хватать. Есть процесс (испытания вакцины), и если мы сократим этот процесс, как мне сказали, результат может быть не признан ни в Украине, ни в мире. И это будет проблема", - сказал он(только цитаты - и ничего больше)
Невже Україна не могла розробити за цей час свою вакцину?
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Біомедичний інститут Бутантан у бразильському штаті Сан-Паулу готовий почати випробування власної вакцини проти коронавірусної інфекції ButanVac, початок застосування якої заплановано на липень.
Чем больше будет вакцин производиться - тем больше вероятность, что и нам достанется что-то приличное...
Протон-5...тю, Спутник-5 и гайда, а хоть и к таукитайцам)...
0-2 Оспа Туберкулез Полиомиелит Корь Дифтерия, коклюш, столбняк
3-5 Полиомиелит 6-8 Туберкулез Полиомиелит Дифтерия, столбняк
9-13 Дифтерия, столбняк
14-17 Туберкулез Полиомиелит Столбняк
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-55081371
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