Количество больных COVID-19 в мире превысило 126,7 миллиона человек
По состоянию на утро 27 марта количество больных COVID-19 в мире составляет 126 млн 727 тыс. 456 человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
При этом 102 186 956 человек выздоровели, 2 780 162 пациента умерли.
Наибольшее количество больных COVID-19 - в США, где инфицировались 30 853 032 человека, умерли - 561 142.
На втором месте Бразилия, где количество инфицированных составляет 12 407 323 человека, умерли - 307 326. На третьем месте Индия с 11 908 910 больными, зафиксировано 161 275 смертей от COVID-19.
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели.
Топ комментарии
+1 Fly Flyiovich
показать весь комментарий27.03.2021 11:01
+1 Антип61
показать весь комментарий27.03.2021 12:05
+1 Антип61
показать весь комментарий27.03.2021 12:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
добре хоч в самій статті згадали, що 102,2 мільйони вже не є хворими
а ще варто було б зазначити, що факт отримання людиною позитивного результату фальшивого тесту зовсім не означає, що людина інфікована і чимось хворіє (має симптоми)
Немає жодного доказу, що "ковід" має до того якесь відношення. Але ти в котрий раз це ігноруєш.
https://censor.net/ua/news/3255965/sche_dvi_smerti_cherez_covid19_u_zsu_za_dobu_251_novyyi_vypadok_zahvoryuvannya_26_osib_gospitalizovano
Зайве питати, кому вигідна така ситуація.
https://censor.net/ua/user/95229
Тебя уже не один раз тыкали носом в эти и другие работы, где описывалось выделение этого вируса
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, was isolated in the laboratory and is available for research by the scientific and medical community.
https://censor.net/ua/comments/locate/3255444/0192146b-2c81-72fd-84d4-e9f1387f5000
І факт твоєї брехні "0 наукових фактів та аргументів від тебе." це не відміняє.
Ти, Антипка, думай трохи на перспективу. Ну здохнуть дурники від вакцини, які повірили в маячню, яку ти поширюєш. Тоді ти і твої господарі залишаться один на один з мільйонами тих, хто розуміє, що відбувається. Ой, я тобі не заздрю.
А твої страшилки мені глибоко до лампади.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, was isolated in the laboratory and is available for research by the scientific and medical community.
https://espreso.tv/news/2020/03/25/******************************************************************* В Ісландії пацієнт заразився відразу двома штамами коронавірусу 25 березня, 2020
В тебе рік. Готуйся висіти, гнидо.