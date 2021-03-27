Количество больных COVID-19 в мире превысило 126,7 миллиона человек

По состоянию на утро 27 марта количество больных COVID-19 в мире составляет 126 млн 727 тыс. 456 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

При этом 102 186 956 человек выздоровели, 2 780 162 пациента умерли.

Наибольшее количество больных COVID-19 - в США, где инфицировались 30 853 032 человека, умерли - 561 142.

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На втором месте Бразилия, где количество инфицированных составляет 12 407 323 человека, умерли - 307 326. На третьем месте Индия с 11 908 910 больными, зафиксировано 161 275 смертей от COVID-19.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели.