Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 126,7 млн осіб

Станом на ранок 27 березня кількість хворих на COVID-19 у світі становить 126 млн 727 тис. 456 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Водночас 102 186 956 осіб одужали, 2 780 162 пацієнти померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 - у США, де інфікувалися 30 853 032 людини, померло 561 142 особи.

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На другому місці - Бразилія, де кількість інфікованих становить 12 407 323 особи, померло 307 326 людей. На третьому місці - Індія з 11 908 910 хворими, зафіксовано 161 275 смертей від COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людини одужали.