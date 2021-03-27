Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 126,7 млн осіб
Станом на ранок 27 березня кількість хворих на COVID-19 у світі становить 126 млн 727 тис. 456 осіб.
Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Водночас 102 186 956 осіб одужали, 2 780 162 пацієнти померли.
Найбільша кількість хворих на COVID-19 - у США, де інфікувалися 30 853 032 людини, померло 561 142 особи.
На другому місці - Бразилія, де кількість інфікованих становить 12 407 323 особи, померло 307 326 людей. На третьому місці - Індія з 11 908 910 хворими, зафіксовано 161 275 смертей від COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людини одужали.
Топ коментарі
+1 Fly Flyiovich
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добре хоч в самій статті згадали, що 102,2 мільйони вже не є хворими
а ще варто було б зазначити, що факт отримання людиною позитивного результату фальшивого тесту зовсім не означає, що людина інфікована і чимось хворіє (має симптоми)
Немає жодного доказу, що "ковід" має до того якесь відношення. Але ти в котрий раз це ігноруєш.
https://censor.net/ua/news/3255965/sche_dvi_smerti_cherez_covid19_u_zsu_za_dobu_251_novyyi_vypadok_zahvoryuvannya_26_osib_gospitalizovano
Зайве питати, кому вигідна така ситуація.
https://censor.net/ua/user/95229
Тебя уже не один раз тыкали носом в эти и другие работы, где описывалось выделение этого вируса
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, was isolated in the laboratory and is available for research by the scientific and medical community.
https://censor.net/ua/comments/locate/3255444/0192146b-2c81-72fd-84d4-e9f1387f5000
І факт твоєї брехні "0 наукових фактів та аргументів від тебе." це не відміняє.
Ти, Антипка, думай трохи на перспективу. Ну здохнуть дурники від вакцини, які повірили в маячню, яку ти поширюєш. Тоді ти і твої господарі залишаться один на один з мільйонами тих, хто розуміє, що відбувається. Ой, я тобі не заздрю.
А твої страшилки мені глибоко до лампади.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, was isolated in the laboratory and is available for research by the scientific and medical community.
https://espreso.tv/news/2020/03/25/******************************************************************* В Ісландії пацієнт заразився відразу двома штамами коронавірусу 25 березня, 2020
В тебе рік. Готуйся висіти, гнидо.