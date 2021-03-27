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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 126,7 млн осіб

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 126,7 млн осіб

Станом на ранок 27 березня кількість хворих на COVID-19 у світі становить 126 млн 727 тис. 456 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Водночас 102 186 956 осіб одужали, 2 780 162 пацієнти померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 - у США, де інфікувалися 30 853 032 людини, померло 561 142 особи.

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На другому місці - Бразилія, де кількість інфікованих становить 12 407 323 особи, померло 307 326 людей. На третьому місці - Індія з 11 908 910 хворими, зафіксовано 161 275 смертей від COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людини одужали.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Андрюша, ну наконец то! А то я стал переживать что ты куда-то пропало! Тебе ещё не надоело свои высеры постить?!
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27.03.2021 11:01
+1
Подібні тупі аргументи висувають відомо хто.

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 126,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 9950
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27.03.2021 12:05
+1
Маніпуляція ось це - "Немає жодного доказу, що "ковід" має до того якесь відношення." До того ж вона вельми тупа.
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27.03.2021 12:11
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27.03.2021 10:20 Відповісти
маніпулятивний заголовок для створення видимості, що начебто в даний момент хворіє 126,8 мільйонів людей
добре хоч в самій статті згадали, що 102,2 мільйони вже не є хворими
а ще варто було б зазначити, що факт отримання людиною позитивного результату фальшивого тесту зовсім не означає, що людина інфікована і чимось хворіє (має симптоми)
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27.03.2021 10:55 Відповісти
Андрюша, ну наконец то! А то я стал переживать что ты куда-то пропало! Тебе ещё не надоело свои высеры постить?!
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27.03.2021 11:01 Відповісти
І щев статті згадали, що 2,78 мільйони вже ніколи нічим не захворіють. Але ти в котрий раз це ігноруєш.
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27.03.2021 11:23 Відповісти
"2,78 мільйони вже ніколи нічим не захворіють"

Немає жодного доказу, що "ковід" має до того якесь відношення. Але ти в котрий раз це ігноруєш.
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27.03.2021 11:47 Відповісти
Подібні тупі аргументи висувають відомо хто.

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 126,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 9950
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27.03.2021 12:05 Відповісти
Чергова маніпуляція.
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27.03.2021 12:06 Відповісти
Маніпуляція ось це - "Немає жодного доказу, що "ковід" має до того якесь відношення." До того ж вона вельми тупа.
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27.03.2021 12:11 Відповісти
Перевернути з ніг на голову протоколи визначення причини смерті, використовувати фальшиві тести для цього - ось де маніпуляція.
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27.03.2021 12:22 Відповісти
Считать научный факт манипуляцией может только вата.
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27.03.2021 12:12 Відповісти
Внаслідок зусиль ковіддисидентів та антиваксерів, ЗСУ несуть втрати, співставимі з втратами від ворожого вогню.
https://censor.net/ua/news/3255965/sche_dvi_smerti_cherez_covid19_u_zsu_za_dobu_251_novyyi_vypadok_zahvoryuvannya_26_osib_gospitalizovano

Зайве питати, кому вигідна така ситуація.
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27.03.2021 12:15 Відповісти
https://**********.com.ua/2020/12/bojovi-vtraty-zsu-v-rajoni-provedennya-oos-u-2020-roczi/ Через ворожі обстріли й спричинені ними пожежі з початку 2020 року загинули й померли у військових госпіталях від отриманих у районі бойових дій поранень 64 українські герої-захисники.
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27.03.2021 12:18 Відповісти
Саме ковіддисиденти і антиваксери пішли на територію військових частин чи в зону бойових дій, заразили військових, завадили вакцинації В своїй маячні хоч трохи до тями приходь і думай, що друкуєш.
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27.03.2021 12:24 Відповісти
А ти дурніше, ніж навіть здавалося. Ковіддисиденти і антиваксери сруть по інтернет-форумам та соцмережам переконуючи людей не носити маски, відмовлятися від щеплень та порушувати карантин. Все те, що робиш ти кожного дня.
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27.03.2021 13:45 Відповісти
І до чого тут втрати в ЗСУ, списані на фальшиві діагнози?
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27.03.2021 13:55 Відповісти
Вторая серия
Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 126,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 4
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27.03.2021 14:21 Відповісти
Це просто твій автопортрет, ще й погано намальований.
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27.03.2021 15:35 Відповісти
І чому я не здивований набором ваших висловлювань?
Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 126,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 9625
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27.03.2021 16:59 Відповісти
Раніше ти хоча б намагався навести якісь наукові факти. Дрібнішаєш, нікчема.
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27.03.2021 17:47 Відповісти
Немає сенсу метати бісер перед такою свинею, як ти, яка на більшість наукових фактів та аргументів відповідає «Я тобі не вірю» або «Маніпуляція».
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27.03.2021 18:13 Відповісти
0 наукових фактів та аргументів від тебе. Ти лише ретранслюєш брехню із зомбоящику.
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27.03.2021 18:36 Відповісти
У тебе пм"ять, як у рибки гуппі. Нагадаю з нещодавних, який я тобі наводив. Там в тій гілці ще є.
https://censor.net/ua/user/95229

Тебя уже не один раз тыкали носом в эти и другие работы, где описывалось выделение этого вируса
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, was isolated in the laboratory and is available for research by the scientific and medical community.
https://censor.net/ua/comments/locate/3255444/0192146b-2c81-72fd-84d4-e9f1387f5000
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27.03.2021 18:50 Відповісти
Вірус повинен бути ізольований, потім пурифікований, ступінь пурифікації повинна бути підтверджена знімками на електронний мікроскоп. Без виривання з контексту, з дотриманням порядку дій. Наприклад, вірус не може бути пурифікований без попередньої ізоляції.
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27.03.2021 19:10 Відповісти
Сам придумав? Давай посилання на наукову роботу, де це все сформульовано і обгрунтовано.
І факт твоєї брехні "0 наукових фактів та аргументів від тебе." це не відміняє.
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27.03.2021 19:24 Відповісти
Це елементарні основи мікробіології та вірусології.
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27.03.2021 19:36 Відповісти
Давай посилання на наукову роботу, де це все сформульовано і обгрунтовано.
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27.03.2021 19:38 Відповісти
Це аксіоми. Знайоме таке слово?
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27.03.2021 19:39 Відповісти
0 наукових фактів та аргументів від тебе.
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27.03.2021 19:52 Відповісти
А повісять тебе.
Ти, Антипка, думай трохи на перспективу. Ну здохнуть дурники від вакцини, які повірили в маячню, яку ти поширюєш. Тоді ти і твої господарі залишаться один на один з мільйонами тих, хто розуміє, що відбувається. Ой, я тобі не заздрю.
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27.03.2021 20:03 Відповісти
Все ще 0 наукових фактів та аргументів від тебе.
А твої страшилки мені глибоко до лампади.
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27.03.2021 20:26 Відповісти
А інакше будь-який "бульйон" з різних мікробів можна назвати "вірусом сарс-ков-2".
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27.03.2021 19:38 Відповісти
Читати вмієш?
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, was isolated in the laboratory and is available for research by the scientific and medical community.
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27.03.2021 19:55 Відповісти
Так не доведено, що це саме один і той самий вірус, а не коктейль з різних. Саме для цього і проводиться пурифікація із підтвердженням ступеню очищення.
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27.03.2021 20:01 Відповісти
Не вигадуй. Це робиться ампліфікацією та секвенуванням вірусних нуклеїнових кислот вірусів, виділених з різних пацієнтів. Замість повного секвенування можна застосовувати ПЛР тести. Саме так біло зафіксовано інфекування відразу двома штамами ковіду ще рік тому.
https://espreso.tv/news/2020/03/25/******************************************************************* В Ісландії пацієнт заразився відразу двома штамами коронавірусу 25 березня, 2020
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27.03.2021 20:24 Відповісти
Маячня.
В тебе рік. Готуйся висіти, гнидо.
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27.03.2021 20:42 Відповісти
Твої страшилки мені глибоко до лампади.
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27.03.2021 20:54 Відповісти
Ты придурок! Какие доказательства???! Это статистика что бы люди понимали масштабы происходящего! А такие дегенераты как ты требуют какие то доказательства и кричать что это манипуляция и всех нас хотят загнать на урановые рудники!
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27.03.2021 12:15 Відповісти
Шановний цензор. Можна нарешті замінити фразу кількість хворих на кількість зареєстрованих випадків інфекцювання. Бо хворі - хворіють.
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28.03.2021 10:08 Відповісти
 
 