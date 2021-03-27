В Карпатах 28 марта существует значительная угроза схода лавин, - ГСЧС
Синоптики предупредили о значительном риске схождении лавин на высокогорье Карпат. Объявлен третий уровень опасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что значительная снеголавинная опасность ожидается 28 марта в высокогорье Закарпатской области. Этому будут способствовать снегопады и метели.
Ожидается, что 28 марта в Украине резко изменится погода. Ожидаются дожди почти на всей территории Украины, а в Карпатах снегопады. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов днем, ночью около +1+3.
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Богдан Сварга
показать весь комментарий27.03.2021 10:32 Ответить Мне нравится 0
5 копійок
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Oleh57
показать весь комментарий27.03.2021 11:04 Ответить Мне нравится 0
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