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В Карпатах 28 марта существует значительная угроза схода лавин, - ГСЧС

В Карпатах 28 марта существует значительная угроза схода лавин, - ГСЧС

Синоптики предупредили о значительном риске схождении лавин на высокогорье Карпат. Объявлен третий уровень опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что значительная снеголавинная опасность ожидается 28 марта в высокогорье Закарпатской области. Этому будут способствовать снегопады и метели.

Ожидается, что 28 марта в Украине резко изменится погода. Ожидаются дожди почти на всей территории Украины, а в Карпатах снегопады. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов днем, ночью около +1+3.

Также читайте: В горах Закарпатья 12 марта возможны сходы лавин, - ГСЧС

Карпаты (305) лавина (109) ГСЧС (4971)


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Існує значна загрза, що пуйло через ЗЕлену шоблу знищіть Україну і всім пох...
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27.03.2021 10:32 Ответить
Зато посмєйомся сказали ЗЕлохи і обрали блазня.
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27.03.2021 10:34 Ответить
На 90% території Карпат снігу вже майже немає - буквально вчора повернувся звідти!
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27.03.2021 11:04 Ответить
 
 