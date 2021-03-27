У Карпатах 28 березня існує значна загроза сходження лавин, - ДСНС

Синоптики попередили про значний ризик сходження лавин на високогір'ї Карпат. Оголошено третій рівень небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що значна сніголавинна небезпека очікується 28 березня у високогір'ї Закарпатської області. Цьому сприятимуть снігопади і хуртовини.

Очікується, що 28 березня в Україні різко зміниться погода. Прогнозують дощі майже на всій території України, а в Карпатах снігопади. Температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів вдень, вночі - від +1 до +3 градусів.

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