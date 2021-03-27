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У Карпатах 28 березня існує значна загроза сходження лавин, - ДСНС

У Карпатах 28 березня існує значна загроза сходження лавин, - ДСНС

Синоптики попередили про значний ризик сходження лавин на високогір'ї Карпат. Оголошено третій рівень небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що значна сніголавинна небезпека очікується 28 березня у високогір'ї Закарпатської області. Цьому сприятимуть снігопади і хуртовини.

Очікується, що 28 березня в Україні різко зміниться погода. Прогнозують дощі майже на всій території України, а в Карпатах снігопади. Температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів вдень, вночі  - від +1 до  +3 градусів.

Читайте також: У горах Закарпаття 12 березня можливі сходження лавин, - ДСНС

Автор: 

Карпати (261) лавина (80) ДСНС (5110)


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Існує значна загрза, що пуйло через ЗЕлену шоблу знищіть Україну і всім пох...
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27.03.2021 10:32 Відповісти
Зато посмєйомся сказали ЗЕлохи і обрали блазня.
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27.03.2021 10:34 Відповісти
На 90% території Карпат снігу вже майже немає - буквально вчора повернувся звідти!
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27.03.2021 11:04 Відповісти
 
 