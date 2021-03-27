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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в "красную" зону вошли Ривненская и Черниговская области. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в

По состоянию на 27 марта в Киеве и 20 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. А в "красную" зону добавились еще две области - Ривненская и Черниговская.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне по состоянию на 27 марта находятся: Киев, Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, Черниговская и Ривненская области. Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций.

В "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели

И только Херсонская область остается в "желтой" зоне. 

Эпидзонирование Украины: в красную зону вошли Ривненская и Черниговская области 01

карантин (16729) Черниговщина (1485) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1233)


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Все ясно. В апреле все залетят в красную. Херсонская не захочет - заставят.
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27.03.2021 12:27 Ответить
Конечно, Пасха на носу, а этот праздник сатанве поперек горла. Не допустят православных праздновать.Строчат свои лживые статистические данные. Поликлиники стоят все пустые, больницы полупустые, а у нас красная зона.Всем умершим ставят корону, даже если умер от онкологии. Беспредел и наперсточничество. Вчера аппеляционный суд Львова отменил полицейский штраф за маску. Женщина выиграла суд и ей назначили моральную компенсацию за тягомотину из полицейсткого бюджета в размере 9 тыс. Очевидно, что наша власть постоянно нарушает и Конституцию и законы и принуждает силовиков к нарушениям. А людям нацепили намордники как олигофренам и еще сделают комендантский час, а чего же. Молчат как овцы.
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07.04.2021 14:13 Ответить
Це перемога, чи ще ні?
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27.03.2021 12:31 Ответить
близко
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27.03.2021 12:32 Ответить
це вже...але ще ні
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27.03.2021 12:38 Ответить
Ето же очєнь і очєнь!
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27.03.2021 12:51 Ответить
Ну все, зараз знову кінотеатр закриють(
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27.03.2021 12:37 Ответить
Я вчера побывал в 4-й горбольнице, в инфекционном отделении. Не по поводу вируса. Должен сказать, что было неуютно: за 15(пятнадцать) минут, что я провел возле этого отделения, мною были наблюдаемы 6 "скорых", три- подъехали и три уехали. Подозреваю что это не с больными тифом или дизентирией...
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27.03.2021 12:41 Ответить
Если главврач 4 уже... то что тут говорить?
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27.03.2021 14:07 Ответить
 
 