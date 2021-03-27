Эпидзонирование Украины: в "красную" зону вошли Ривненская и Черниговская области. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 27 марта в Киеве и 20 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. А в "красную" зону добавились еще две области - Ривненская и Черниговская.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне по состоянию на 27 марта находятся: Киев, Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, Черниговская и Ривненская области. Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций.

В "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

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И только Херсонская область остается в "желтой" зоне.