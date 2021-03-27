Епідзонування України: до "червоної" зони потрапили Рівненська та Чернігівська області. ІНФОГРАФІКА

Станом на 27 березня в Києві та 20 областях перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. А в "червону" зону додалися ще дві області - Рівненська та Чернігівська.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в "червоній" зоні станом на 27 березня перебувають: Київ, Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська та Рівненська області. Там перевищено епідеміологічний поріг, а також рівень госпіталізацій.

У "помаранчевій" зоні перебувають: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області.

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І лише Херсонська область залишається у "жовтій" зоні.