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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: до "червоної" зони потрапили Рівненська та Чернігівська області. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: до

Станом на 27 березня в Києві та 20 областях перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. А в "червону" зону додалися ще дві області - Рівненська та Чернігівська.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в "червоній" зоні станом на 27 березня перебувають: Київ, Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська та Рівненська області. Там перевищено епідеміологічний поріг, а також рівень госпіталізацій.

У "помаранчевій" зоні перебувають: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області.

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І лише Херсонська область залишається у "жовтій" зоні.

Епідзонування України: до червоної зони потрапили Рівненська та Чернігівська області 01

Автор: 

карантин (18172) Чернігівщина (1584) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1175)


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Все ясно. В апреле все залетят в красную. Херсонская не захочет - заставят.
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27.03.2021 12:27 Відповісти
Конечно, Пасха на носу, а этот праздник сатанве поперек горла. Не допустят православных праздновать.Строчат свои лживые статистические данные. Поликлиники стоят все пустые, больницы полупустые, а у нас красная зона.Всем умершим ставят корону, даже если умер от онкологии. Беспредел и наперсточничество. Вчера аппеляционный суд Львова отменил полицейский штраф за маску. Женщина выиграла суд и ей назначили моральную компенсацию за тягомотину из полицейсткого бюджета в размере 9 тыс. Очевидно, что наша власть постоянно нарушает и Конституцию и законы и принуждает силовиков к нарушениям. А людям нацепили намордники как олигофренам и еще сделают комендантский час, а чего же. Молчат как овцы.
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07.04.2021 14:13 Відповісти
Це перемога, чи ще ні?
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27.03.2021 12:31 Відповісти
близко
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27.03.2021 12:32 Відповісти
це вже...але ще ні
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27.03.2021 12:38 Відповісти
Ето же очєнь і очєнь!
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27.03.2021 12:51 Відповісти
Ну все, зараз знову кінотеатр закриють(
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27.03.2021 12:37 Відповісти
Я вчера побывал в 4-й горбольнице, в инфекционном отделении. Не по поводу вируса. Должен сказать, что было неуютно: за 15(пятнадцать) минут, что я провел возле этого отделения, мною были наблюдаемы 6 "скорых", три- подъехали и три уехали. Подозреваю что это не с больными тифом или дизентирией...
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27.03.2021 12:41 Відповісти
Если главврач 4 уже... то что тут говорить?
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27.03.2021 14:07 Відповісти
 
 