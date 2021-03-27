Работу детсадов и начальной школы возобновляют в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области с 29 марта начнут работать детские сады, с 5 апреля - начальная школа.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, такое решение приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании, которое состоялось вечером 26 марта.

"Восстановить учебный процесс в учреждениях дошкольного образования и среди учащихся 1-4 классов. Срок - 29 марта для учреждений дошкольного образования, 5 апреля - для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ", - говорится в протоколе заседания.

Отмечается, что среди условий возобновления работы детских садов и начальной школы - соблюдение карантинных мер.

"Персонал таких учреждений заходит в учреждение и передвигается по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, закрывающими нос и рот, с обязательным температурным скринингом", - подчеркивается в протоколе комиссии ТЭБ и ЧС.

Среди других требований - соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1 м. Для этого в учебных заведениях должна быть нанесена разметка. Обязательными в образовательных учреждениях должны стать дезинфекторы для рук. Если на самоизоляции по причине COVID-19 будут находиться 50% детей или педагогов, такое заведение закроют на карантин.

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