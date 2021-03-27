Роботу дитсадків і початкової школи відновлюють в Івано-Франківській області
В Івано-Франківській області з 29 березня почнуть працювати дитячі садки, а з 5 квітня - початкова школа.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таке рішення прийняла регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, яке відбулося увечері 26 березня.
"Відновити навчальний процес у закладах дошкільної освіти та серед учнів 1-4 класів. Термін - 29 березня для закладів дошкільної освіти, 5 квітня - для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл", - йдеться в протоколі засідання.
Зазначається, що серед умов відновлення роботи дитячих садків і початкової школи - дотримання карантинних заходів.
"Персонал таких установ заходить в установу і пересувається ним із вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, які закривають ніс і рот, з обов'язковим температурним скринінгом", - наголошується в протоколі комісії ТЕБ та НС.
Серед інших вимог - дотримання соціальної дистанції на відстані не менше 1 м. Для цього в навчальних закладах має бути нанесена розмітка. Обов'язковими в освітніх установах мають стати дезінфектори для рук. Якщо на самоізоляції через COVID-19 перебуватимуть 50% дітей або педагогів, такий заклад закриють на карантин.
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