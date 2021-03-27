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Новини Коронавірус і карантин
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Роботу дитсадків і початкової школи відновлюють в Івано-Франківській області

Роботу дитсадків і початкової школи відновлюють в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області з 29 березня почнуть працювати дитячі садки, а з 5 квітня - початкова школа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таке рішення прийняла регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, яке відбулося увечері 26 березня.

"Відновити навчальний процес у закладах дошкільної освіти та серед учнів 1-4 класів. Термін - 29 березня для закладів дошкільної освіти, 5 квітня - для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл", - йдеться в протоколі засідання.

Зазначається, що серед умов відновлення роботи дитячих садків і початкової школи - дотримання карантинних заходів.

"Персонал таких установ заходить в установу і пересувається ним із вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, які закривають ніс і рот, з обов'язковим температурним скринінгом", - наголошується в протоколі комісії ТЕБ та НС.

Серед інших вимог - дотримання соціальної дистанції на відстані не менше 1 м. Для цього в навчальних закладах має бути нанесена розмітка. Обов'язковими в освітніх установах мають стати дезінфектори для рук. Якщо на самоізоляції через COVID-19 перебуватимуть 50% дітей або педагогів, такий заклад закриють на карантин.

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Автор: 

дитячий садок (362) карантин (18172) Івано-Франківська область (950) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да и правильно, хай сдохнут, пока бабы в Италии с Польшей на работе. Ещё нарожают.
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27.03.2021 13:09 Відповісти
Скоты у власти.
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27.03.2021 13:18 Відповісти
Как раз сдохнут те, которые поведут детей в школы и дет. сады.. как цинично бы это не звучало, но возможно, это не так уж и плохо. Более адекватнее будут результаты на следующих выборах.
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27.03.2021 13:33 Відповісти
Ну, що ж... Чекаємо, коли лікарні Франківська заберуть своїх пацієнтів з лікарень Львівщини та почнуть приймати коронаінфікованих з сусідніх областей.
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27.03.2021 14:01 Відповісти
Киев в красной зоне. Школы работают. Дети должны быть в масках.
Как вы это представляете??
Кличко дебил...
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27.03.2021 16:49 Відповісти
 
 