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Новости Коронавирус и карантин
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В стране есть мощности для производства вакцины от коронавируса, - Радуцкий

В стране есть мощности для производства вакцины от коронавируса, - Радуцкий

В Украине есть мощности для производства вакцин против коронавируса и несколько компаний готовы их изготовлять.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 26 марта заявил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Наши ученые могут сделать вакцину. Но есть вопрос срока... Придумать эту вакцину очень сложно. Когда там Россия сегодня заявляет, что имеет этот "Новичок", извините, "Спутник V", то эта вакцина была с 2008 года. Даже если это действительно вакцина, то ей уже не один год. Поэтому за два месяца ученые ее не разработают. Но на сегодня, чтобы производить вакцину, можно взять сырье, рецептуру и здесь производить", – сказал политик.

Но, по его словам, компании не хотят делиться с другими странами рецептурой вакцин.

"Здесь включается эта "мировая война", то, о чем говорил господин [президент Франции Эммануэль] Макрон. Потому что Китай не хочет отдавать сюда рецептуру, потому что он сам хочет господствовать в мире. Также и Pfizer. Как бы мы хорошо к нашим партнерам не относились, никто свои деньги просто так не отдаст. Поэтому ученые должны разрабатывать. Насколько я помню, министр в прошлом году говорил, что есть разработки украинские, они прошли какую-то доклиническую стадию. Я даже знаю, что мы выделяли деньги Верховной Радой, президент подписал закон и деньги были выделены. И уже надо иметь какие-то результаты", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок, - "слуга народа" Радуцкий

вакцина (3815) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
И это говорят Зебилы когда уже потрачено кучу денег на закупки непонятного шмурдяка!!!
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27.03.2021 13:35
+9
крадуцький тоже хоче таку куртку як у стєпвшкі.
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27.03.2021 14:03
+6
Угу. В індусів вистачило клепки домовитись з AstraZeneca про випуск дженерика на власних потужностях,поки Зєля з такими Крадуцькими масками торгував.
"за його словами, компанії не хочуть ділитись з іншими країнами рецептурою вакцини."
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27.03.2021 14:02
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А розуму ніц нема.
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27.03.2021 13:32 Ответить
Радуцького потрібно посадити в тюрму за провал медицини під час епідемії! Степанова також потрібно посадити в тюрму, але в туберкульозну камеру
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27.03.2021 14:08 Ответить
Юлька вас замочила в сортирі у Шустера і сказала шо так і було.
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27.03.2021 13:34 Ответить
думал что людишек которые смотрят шоу этого пархатого ублюдка уже не осталось...
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27.03.2021 13:48 Ответить
Індик теж думав.
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27.03.2021 13:58 Ответить
просто ще одному дантистові треба відслюнавити декілька лямів
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27.03.2021 13:35 Ответить
В стране есть мощности для производства вакцины от коронавируса, - Радуцкий

"Борис". Стопудово. Без него все пропадём.
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27.03.2021 13:35 Ответить
И это говорят Зебилы когда уже потрачено кучу денег на закупки непонятного шмурдяка!!!
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27.03.2021 13:35 Ответить
ага, богатирьовський заводік... під москвинський шмурдяк номєр пять
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27.03.2021 13:37 Ответить
Хто б ще про нас подбав.
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27.03.2021 13:38 Ответить
В Украине есть мощности для производства вакцин против коронавируса и несколько компаний готовы их изготовлять.

Ясен пень. И будут они с Пфайзером соотноситься, как Таврия с Фордом.
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27.03.2021 13:38 Ответить
Видать Юля права была вчера у Шестрого и ЗеОвцы к Ней прислушались !!!

«Вторник - это день, когда нам нужно сделать важный шаг. Нам надо немедленно отработать изменения в бюджет и сделать госзаказ на наши предприятия, которые могут производить вакцину. Этот госзаказ может обеспечить гарантию нашим производителям фармпрепаратов, чтобы они безотлагательно начали переговоры о производстве по лицензиям, которые они получат, или мы немедленно должны финансировать разработку отечественной вакцины», - Тимошенко.
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27.03.2021 13:40 Ответить
Хрен там. Ця шпана нікого не чує і чути не хоче.
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27.03.2021 14:17 Ответить
Так давай, 3,14здуй, виробляй, якого біса зелені шмарклі жуєш?
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27.03.2021 13:46 Ответить
Зелепупики, новость специально для вас! Помните пару месяцев назад говорили что в Украине нет холодильников, которые могут поддерживать необходимую для хранения вакцины температуру? Так оказывается элементарного у нас нет а мощности есть! Во как! Вумный аж страшно!
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27.03.2021 13:47 Ответить
хвершалом був ,-хвершалом і помре
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27.03.2021 13:55 Ответить
ну так производите. Больше дела, меньше слов.
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27.03.2021 14:01 Ответить
Кажуть Зеля вже виготовляє. З асфальту.
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27.03.2021 14:13 Ответить
Так дело в том что готовую разработку вакцины никто не дает, а создать мозгов нет, Бразилия и та свою вакцину создала, короче не ту страну Гондурасом назвали.
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27.03.2021 15:34 Ответить
У країні є потужності для виробництва вакцини проти коронавірусу, - Радуцький - Цензор.НЕТ 3458
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27.03.2021 16:04 Ответить
Угу. В індусів вистачило клепки домовитись з AstraZeneca про випуск дженерика на власних потужностях,поки Зєля з такими Крадуцькими масками торгував.
"за його словами, компанії не хочуть ділитись з іншими країнами рецептурою вакцини."
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27.03.2021 14:02 Ответить
крадуцький тоже хоче таку куртку як у стєпвшкі.
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27.03.2021 14:03 Ответить
не знаю - не знаю, как по мне, так куда актуальней вакцина от зеленоголового петишизма.. петишизм - от слова петик, а петик - от петЯ..
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27.03.2021 14:15 Ответить
Поговаривают, что у нас есть возможности и атомную бомбу изготовить, Поговаривают, что Украина может стать мировым лидером по производству продовольствия, поговаривают, что она успешно борется с коррупцией и против олигархов. В общем, много что поговаривают, но реальные дела плачевные.
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27.03.2021 14:21 Ответить
_Ты просто не понимаешь реальных их приоритетов и целей: они пришли прибарахлиться. По-взрослому. так чтобы внукам. А в это время они готовы выдумывать и рассказывать народу любые побрехеньки, лишь бы не мешали грабить! Осознал?
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27.03.2021 14:30 Ответить
Когда не вникаете в такое понятие как сарказм, то нечего выступать в роли ментора. Осознаете?
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27.03.2021 14:37 Ответить
Принято.
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27.03.2021 16:36 Ответить
Дякую.
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27.03.2021 19:38 Ответить
О! А кто это там отозвался? Да это ж известный всем кРадуцкий!
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27.03.2021 14:28 Ответить
В стране есть мощности / "Есть"- это новое слово в кукареканье кодлана Коломойского: Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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27.03.2021 14:36 Ответить
"В стране есть мощности для производства вакцины от коронавируса, - Радуцкий" - помню, Зеленский сказал, что тому кто придумает украинскую вакцину он даст миллион.
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27.03.2021 14:46 Ответить
Даже если нет этих мощностей, надо их создавать. Это вопрос безопасности. У русни тоже не было мощностей - они в срочном порядке закупали оборудование, пока мы надеялись на общечеловеческие ценности и взаимовыручку мирового сообщества.
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27.03.2021 14:52 Ответить
Клиника Борис это рассовая клиника. Принадлежащая рассе шекелявых звиздунов.
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27.03.2021 14:53 Ответить
" Фармак " сказал-- " можем наладить , если будет гарантия сбыта
в Украине ". Но нашим "медикам" не выгодно -- куда вставить " прокладку".
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27.03.2021 14:53 Ответить
шо за бред??? "фармак" никогда не занимался бак. препаратами, сыворотки не их профиль.
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27.03.2021 15:13 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3252729/mi_mogli_b_vigotovlyati_analogi_vaktsin_astrazeneka_ta_moderna_vikonavchiyi_direktor_kompan_farmak_volodimir

він таки заявляв. отут, на Цензорі. ... у відповідь на запитання про "теоретично..."
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27.03.2021 15:35 Ответить
"фармак" вполне может наладить выпуск кирпичей... но никак не сывороток.
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27.03.2021 15:25 Ответить
Все ясно, всі навколо винні, а зебіли "білі і пухнасті")
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27.03.2021 15:12 Ответить
"мощности" есть - ума нет.... своей сыворотки не будет.
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27.03.2021 15:14 Ответить
Мощности есть, ума нет. Производство вакцины это миллиарды долларов и никто не захочет их терять.
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27.03.2021 15:17 Ответить
есть мощности
расположенные в 95 Квартале
При выпуске вакцины зе-депутаты усцутся со смеху-как лохов раведут
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27.03.2021 16:23 Ответить
Мабуть з торішньго асфальту будуть робити.
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27.03.2021 16:57 Ответить
 
 