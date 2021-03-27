В стране есть мощности для производства вакцины от коронавируса, - Радуцкий
В Украине есть мощности для производства вакцин против коронавируса и несколько компаний готовы их изготовлять.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 26 марта заявил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
"Наши ученые могут сделать вакцину. Но есть вопрос срока... Придумать эту вакцину очень сложно. Когда там Россия сегодня заявляет, что имеет этот "Новичок", извините, "Спутник V", то эта вакцина была с 2008 года. Даже если это действительно вакцина, то ей уже не один год. Поэтому за два месяца ученые ее не разработают. Но на сегодня, чтобы производить вакцину, можно взять сырье, рецептуру и здесь производить", – сказал политик.
Но, по его словам, компании не хотят делиться с другими странами рецептурой вакцин.
"Здесь включается эта "мировая война", то, о чем говорил господин [президент Франции Эммануэль] Макрон. Потому что Китай не хочет отдавать сюда рецептуру, потому что он сам хочет господствовать в мире. Также и Pfizer. Как бы мы хорошо к нашим партнерам не относились, никто свои деньги просто так не отдаст. Поэтому ученые должны разрабатывать. Насколько я помню, министр в прошлом году говорил, что есть разработки украинские, они прошли какую-то доклиническую стадию. Я даже знаю, что мы выделяли деньги Верховной Радой, президент подписал закон и деньги были выделены. И уже надо иметь какие-то результаты", – сказал он.
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"Борис". Стопудово. Без него все пропадём.
Ясен пень. И будут они с Пфайзером соотноситься, как Таврия с Фордом.
«Вторник - это день, когда нам нужно сделать важный шаг. Нам надо немедленно отработать изменения в бюджет и сделать госзаказ на наши предприятия, которые могут производить вакцину. Этот госзаказ может обеспечить гарантию нашим производителям фармпрепаратов, чтобы они безотлагательно начали переговоры о производстве по лицензиям, которые они получат, или мы немедленно должны финансировать разработку отечественной вакцины», - Тимошенко.
"за його словами, компанії не хочуть ділитись з іншими країнами рецептурою вакцини."
в Украине ". Но нашим "медикам" не выгодно -- куда вставить " прокладку".
він таки заявляв. отут, на Цензорі. ... у відповідь на запитання про "теоретично..."
расположенные в 95 Квартале
При выпуске вакцины зе-депутаты усцутся со смеху-как лохов раведут