У країні є потужності для виробництва вакцини проти коронавірусу, - Радуцький

В Україні є потужності для виробництва вакцин проти коронавірусу, і кілька компаній готові їх виготовляти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 26 березня заявив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Наші вчені можуть зробити вакцину. Але є питання терміну... Придумати цю вакцину дуже складно. Коли Росія сьогодні заявляє, що має цей "Новачок", перепрошую, "Супутник V", то ця вакцина була з 2008 року. Навіть якщо це справді вакцина, то їй вже не один рік. Тому за два місяці вчені її не розробляють. Але наразі, щоб виробляти вакцину, можна взяти сировину, рецептуру і тут виробляти", - сказав політик.

Але, за його словами, компанії не хочуть ділитися з іншими країнами рецептурою вакцин.

"Тут включається ця "світова війна", те, про що казав пан [президент Франції Емманюель] Макрон. Бо Китай не хоче віддавати сюди рецептуру, адже він сам хоче панувати у світі. Також і Pfizer. Як би ми добре до наших партнерів не ставилися, ніхто свої гроші просто так не віддасть. Тому вчені мають розробляти. Наскільки я пам'ятаю, міністр минулого року казав, що є розробки українські, вони пройшли якусь доклінічну стадію. Я навіть знаю, що ми виділяли кошти Верховною Радою. Президент підписав закон, і гроші було виділеню. І вже треба мати якісь результати", - сказав він.

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