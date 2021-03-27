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Новини Коронавірус і карантин
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У країні є потужності для виробництва вакцини проти коронавірусу, - Радуцький

У країні є потужності для виробництва вакцини проти коронавірусу, - Радуцький

В Україні є потужності для виробництва вакцин проти коронавірусу, і кілька компаній готові їх виготовляти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 26 березня заявив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Наші вчені можуть зробити вакцину. Але є питання терміну... Придумати цю вакцину дуже складно. Коли Росія сьогодні заявляє, що має цей "Новачок", перепрошую, "Супутник V",  то ця вакцина була з 2008 року. Навіть якщо це справді вакцина, то їй вже не один рік. Тому за два місяці вчені її не розробляють. Але наразі, щоб виробляти вакцину, можна взяти сировину, рецептуру і тут виробляти", - сказав політик.

Але, за його словами, компанії не хочуть ділитися з іншими країнами рецептурою вакцин.

"Тут включається ця "світова війна", те, про що казав пан [президент Франції Емманюель] Макрон. Бо Китай не хоче віддавати сюди рецептуру, адже він сам хоче панувати у світі. Також і Pfizer. Як би ми добре до наших партнерів не ставилися, ніхто свої гроші просто так не віддасть. Тому вчені мають розробляти. Наскільки я пам'ятаю, міністр минулого року казав, що є розробки українські, вони пройшли якусь доклінічну стадію. Я навіть знаю, що ми виділяли кошти Верховною Радою. Президент підписав закон, і гроші було виділеню. І вже треба мати якісь результати", - сказав він.

Читайте також: Постачання наступної партії вакцини CoviShield в Україну може бути відкладено на певний термін, - "слуга народу" Радуцький

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
И это говорят Зебилы когда уже потрачено кучу денег на закупки непонятного шмурдяка!!!
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27.03.2021 13:35
+9
крадуцький тоже хоче таку куртку як у стєпвшкі.
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27.03.2021 14:03
+6
Угу. В індусів вистачило клепки домовитись з AstraZeneca про випуск дженерика на власних потужностях,поки Зєля з такими Крадуцькими масками торгував.
"за його словами, компанії не хочуть ділитись з іншими країнами рецептурою вакцини."
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27.03.2021 14:02
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А розуму ніц нема.
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27.03.2021 13:32 Відповісти
Радуцького потрібно посадити в тюрму за провал медицини під час епідемії! Степанова також потрібно посадити в тюрму, але в туберкульозну камеру
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27.03.2021 14:08 Відповісти
Юлька вас замочила в сортирі у Шустера і сказала шо так і було.
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27.03.2021 13:34 Відповісти
думал что людишек которые смотрят шоу этого пархатого ублюдка уже не осталось...
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27.03.2021 13:48 Відповісти
Індик теж думав.
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27.03.2021 13:58 Відповісти
просто ще одному дантистові треба відслюнавити декілька лямів
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27.03.2021 13:35 Відповісти
В стране есть мощности для производства вакцины от коронавируса, - Радуцкий

"Борис". Стопудово. Без него все пропадём.
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27.03.2021 13:35 Відповісти
И это говорят Зебилы когда уже потрачено кучу денег на закупки непонятного шмурдяка!!!
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27.03.2021 13:35 Відповісти
ага, богатирьовський заводік... під москвинський шмурдяк номєр пять
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27.03.2021 13:37 Відповісти
Хто б ще про нас подбав.
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27.03.2021 13:38 Відповісти
В Украине есть мощности для производства вакцин против коронавируса и несколько компаний готовы их изготовлять.

Ясен пень. И будут они с Пфайзером соотноситься, как Таврия с Фордом.
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27.03.2021 13:38 Відповісти
Видать Юля права была вчера у Шестрого и ЗеОвцы к Ней прислушались !!!

«Вторник - это день, когда нам нужно сделать важный шаг. Нам надо немедленно отработать изменения в бюджет и сделать госзаказ на наши предприятия, которые могут производить вакцину. Этот госзаказ может обеспечить гарантию нашим производителям фармпрепаратов, чтобы они безотлагательно начали переговоры о производстве по лицензиям, которые они получат, или мы немедленно должны финансировать разработку отечественной вакцины», - Тимошенко.
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27.03.2021 13:40 Відповісти
Хрен там. Ця шпана нікого не чує і чути не хоче.
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27.03.2021 14:17 Відповісти
Так давай, 3,14здуй, виробляй, якого біса зелені шмарклі жуєш?
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27.03.2021 13:46 Відповісти
Зелепупики, новость специально для вас! Помните пару месяцев назад говорили что в Украине нет холодильников, которые могут поддерживать необходимую для хранения вакцины температуру? Так оказывается элементарного у нас нет а мощности есть! Во как! Вумный аж страшно!
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27.03.2021 13:47 Відповісти
хвершалом був ,-хвершалом і помре
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27.03.2021 13:55 Відповісти
ну так производите. Больше дела, меньше слов.
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27.03.2021 14:01 Відповісти
Кажуть Зеля вже виготовляє. З асфальту.
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27.03.2021 14:13 Відповісти
Так дело в том что готовую разработку вакцины никто не дает, а создать мозгов нет, Бразилия и та свою вакцину создала, короче не ту страну Гондурасом назвали.
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27.03.2021 15:34 Відповісти
У країні є потужності для виробництва вакцини проти коронавірусу, - Радуцький - Цензор.НЕТ 3458
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27.03.2021 16:04 Відповісти
Угу. В індусів вистачило клепки домовитись з AstraZeneca про випуск дженерика на власних потужностях,поки Зєля з такими Крадуцькими масками торгував.
"за його словами, компанії не хочуть ділитись з іншими країнами рецептурою вакцини."
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27.03.2021 14:02 Відповісти
крадуцький тоже хоче таку куртку як у стєпвшкі.
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27.03.2021 14:03 Відповісти
не знаю - не знаю, как по мне, так куда актуальней вакцина от зеленоголового петишизма.. петишизм - от слова петик, а петик - от петЯ..
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27.03.2021 14:15 Відповісти
Поговаривают, что у нас есть возможности и атомную бомбу изготовить, Поговаривают, что Украина может стать мировым лидером по производству продовольствия, поговаривают, что она успешно борется с коррупцией и против олигархов. В общем, много что поговаривают, но реальные дела плачевные.
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27.03.2021 14:21 Відповісти
_Ты просто не понимаешь реальных их приоритетов и целей: они пришли прибарахлиться. По-взрослому. так чтобы внукам. А в это время они готовы выдумывать и рассказывать народу любые побрехеньки, лишь бы не мешали грабить! Осознал?
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27.03.2021 14:30 Відповісти
Когда не вникаете в такое понятие как сарказм, то нечего выступать в роли ментора. Осознаете?
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27.03.2021 14:37 Відповісти
Принято.
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27.03.2021 16:36 Відповісти
Дякую.
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27.03.2021 19:38 Відповісти
О! А кто это там отозвался? Да это ж известный всем кРадуцкий!
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27.03.2021 14:28 Відповісти
В стране есть мощности / "Есть"- это новое слово в кукареканье кодлана Коломойского: Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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27.03.2021 14:36 Відповісти
"В стране есть мощности для производства вакцины от коронавируса, - Радуцкий" - помню, Зеленский сказал, что тому кто придумает украинскую вакцину он даст миллион.
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27.03.2021 14:46 Відповісти
Даже если нет этих мощностей, надо их создавать. Это вопрос безопасности. У русни тоже не было мощностей - они в срочном порядке закупали оборудование, пока мы надеялись на общечеловеческие ценности и взаимовыручку мирового сообщества.
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27.03.2021 14:52 Відповісти
Клиника Борис это рассовая клиника. Принадлежащая рассе шекелявых звиздунов.
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27.03.2021 14:53 Відповісти
" Фармак " сказал-- " можем наладить , если будет гарантия сбыта
в Украине ". Но нашим "медикам" не выгодно -- куда вставить " прокладку".
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27.03.2021 14:53 Відповісти
шо за бред??? "фармак" никогда не занимался бак. препаратами, сыворотки не их профиль.
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27.03.2021 15:13 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3252729/mi_mogli_b_vigotovlyati_analogi_vaktsin_astrazeneka_ta_moderna_vikonavchiyi_direktor_kompan_farmak_volodimir

він таки заявляв. отут, на Цензорі. ... у відповідь на запитання про "теоретично..."
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27.03.2021 15:35 Відповісти
"фармак" вполне может наладить выпуск кирпичей... но никак не сывороток.
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27.03.2021 15:25 Відповісти
Все ясно, всі навколо винні, а зебіли "білі і пухнасті")
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27.03.2021 15:12 Відповісти
"мощности" есть - ума нет.... своей сыворотки не будет.
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27.03.2021 15:14 Відповісти
Мощности есть, ума нет. Производство вакцины это миллиарды долларов и никто не захочет их терять.
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27.03.2021 15:17 Відповісти
есть мощности
расположенные в 95 Квартале
При выпуске вакцины зе-депутаты усцутся со смеху-как лохов раведут
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27.03.2021 16:23 Відповісти
Мабуть з торішньго асфальту будуть робити.
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27.03.2021 16:57 Відповісти
 
 