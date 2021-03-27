У країні є потужності для виробництва вакцини проти коронавірусу, - Радуцький
В Україні є потужності для виробництва вакцин проти коронавірусу, і кілька компаній готові їх виготовляти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 26 березня заявив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
"Наші вчені можуть зробити вакцину. Але є питання терміну... Придумати цю вакцину дуже складно. Коли Росія сьогодні заявляє, що має цей "Новачок", перепрошую, "Супутник V", то ця вакцина була з 2008 року. Навіть якщо це справді вакцина, то їй вже не один рік. Тому за два місяці вчені її не розробляють. Але наразі, щоб виробляти вакцину, можна взяти сировину, рецептуру і тут виробляти", - сказав політик.
Але, за його словами, компанії не хочуть ділитися з іншими країнами рецептурою вакцин.
"Тут включається ця "світова війна", те, про що казав пан [президент Франції Емманюель] Макрон. Бо Китай не хоче віддавати сюди рецептуру, адже він сам хоче панувати у світі. Також і Pfizer. Як би ми добре до наших партнерів не ставилися, ніхто свої гроші просто так не віддасть. Тому вчені мають розробляти. Наскільки я пам'ятаю, міністр минулого року казав, що є розробки українські, вони пройшли якусь доклінічну стадію. Я навіть знаю, що ми виділяли кошти Верховною Радою. Президент підписав закон, і гроші було виділеню. І вже треба мати якісь результати", - сказав він.
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"Борис". Стопудово. Без него все пропадём.
Ясен пень. И будут они с Пфайзером соотноситься, как Таврия с Фордом.
«Вторник - это день, когда нам нужно сделать важный шаг. Нам надо немедленно отработать изменения в бюджет и сделать госзаказ на наши предприятия, которые могут производить вакцину. Этот госзаказ может обеспечить гарантию нашим производителям фармпрепаратов, чтобы они безотлагательно начали переговоры о производстве по лицензиям, которые они получат, или мы немедленно должны финансировать разработку отечественной вакцины», - Тимошенко.
"за його словами, компанії не хочуть ділитись з іншими країнами рецептурою вакцини."
в Украине ". Но нашим "медикам" не выгодно -- куда вставить " прокладку".
він таки заявляв. отут, на Цензорі. ... у відповідь на запитання про "теоретично..."
расположенные в 95 Квартале
При выпуске вакцины зе-депутаты усцутся со смеху-как лохов раведут