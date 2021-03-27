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Рада проведет два внеочередных заседания, - Разумков

Рада проведет два внеочередных заседания, - Разумков

Два внеочередных заседания Верховной Рады Украины состоятся во вторник, 30 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер парламента Дмитрий Разумков написал на своей странице в Facebook.

"Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта", - рассказал Разумков.

По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением президента Украины.

"На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект закона об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (рег. № 5300)", - отметил глава Рады.

После него по инициативе 156 народных депутатов состоится следующее внеочередное заседание.

По словам главы ВР, всего депутаты рассмотрят 19 законодательных инициатив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе, - Разумков

Автор: 

ВР (29247) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+9
пострадавшая дверь приглашена на заседание?
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27.03.2021 18:36
+8
Рада проведет два внеочередных заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 215
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27.03.2021 18:24
+4
Краще 7 і усі "екстрєнньіє" авжеж про двері. Горить в аду, курви. Загиблим хлопцям - Слава і Шана!
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27.03.2021 18:40
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Рада проведет два внеочередных заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 215
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27.03.2021 18:24 Ответить
якось вже до сріки і на разумкова, і на таку раду, і на таку владу.
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27.03.2021 18:27 Ответить
пострадавшая дверь приглашена на заседание?
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27.03.2021 18:36 Ответить
Це нагальніше питання ,це злочин проти держави !!!)))
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27.03.2021 19:16 Ответить
Без неё ну никак
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27.03.2021 19:18 Ответить
Краще 7 і усі "екстрєнньіє" авжеж про двері. Горить в аду, курви. Загиблим хлопцям - Слава і Шана!
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27.03.2021 18:40 Ответить
Не лише двері ,ще настінне графіті фігурує !!!))))
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27.03.2021 19:17 Ответить
Будуть "гарячі дебати" з приводу визначення надпису "ЗЕ-лох". Очікується доповіть по цьому питанню майбутнього кандидата наук.
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27.03.2021 19:56 Ответить
з фб- радикально

Karl Volokh

Яку суму ви готові пожертвувати на хабар керівникові криворізького ЗАГС аби та скасувала один запис про народження 43-річної давності?
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27.03.2021 20:20 Ответить
ЗЕля, убейся об разрисованную дверь своей ОПы !

надпись ЛОХ прямо на вывеске твоей конторы навсегда останется в мстории,
как когда-то был ЛИГИТИМНЫЙ
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27.03.2021 23:07 Ответить
Рада проведет два внеочередных заседания,одно пустое а другое дурное - Разумков
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27.03.2021 23:44 Ответить
 
 