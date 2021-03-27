Рада проведет два внеочередных заседания, - Разумков
Два внеочередных заседания Верховной Рады Украины состоятся во вторник, 30 марта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер парламента Дмитрий Разумков написал на своей странице в Facebook.
"Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта", - рассказал Разумков.
По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением президента Украины.
"На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект закона об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (рег. № 5300)", - отметил глава Рады.
После него по инициативе 156 народных депутатов состоится следующее внеочередное заседание.
По словам главы ВР, всего депутаты рассмотрят 19 законодательных инициатив.
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Karl Volokh
Яку суму ви готові пожертвувати на хабар керівникові криворізького ЗАГС аби та скасувала один запис про народження 43-річної давності?
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как когда-то был ЛИГИТИМНЫЙ