Рада проведет два внеочередных заседания, - Разумков

Два внеочередных заседания Верховной Рады Украины состоятся во вторник, 30 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер парламента Дмитрий Разумков написал на своей странице в Facebook.

"Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта", - рассказал Разумков.

По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением президента Украины.

"На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект закона об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (рег. № 5300)", - отметил глава Рады.

После него по инициативе 156 народных депутатов состоится следующее внеочередное заседание.

По словам главы ВР, всего депутаты рассмотрят 19 законодательных инициатив.

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