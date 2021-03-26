Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе, - Разумков

На ближайшем заседании парламент даст оценку действиям врага, вследствие которых в зоне проведения ООС погибли четверо защитников Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

Он высказал соболезнования родным и близким погибших.

"К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане. На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - написал Разумков.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 марта в результате обстрела на Донбассе в районе Шумов погибли четверо защитников Украины. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Украинская делегация в ТКГ собралась на срочное заседание.

По словам спикера делегации Алексея Арестовича, украинская делегация через механизм СЦКК 9 раз пыталась остановить обстрел, в результате которого погибли украинские воины.

Также на Цензор.НЕТ: Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС