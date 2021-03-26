Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе, - Разумков
На ближайшем заседании парламент даст оценку действиям врага, вследствие которых в зоне проведения ООС погибли четверо защитников Украины.
Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
Он высказал соболезнования родным и близким погибших.
"К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане. На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - написал Разумков.
Читайте на Цензор.НЕТ: Подполковник ВСУ Сергей Коваль погиб на Донбассе 26 марта. ФОТО
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 марта в результате обстрела на Донбассе в районе Шумов погибли четверо защитников Украины. Еще двое военнослужащих получили ранения.
Украинская делегация в ТКГ собралась на срочное заседание.
По словам спикера делегации Алексея Арестовича, украинская делегация через механизм СЦКК 9 раз пыталась остановить обстрел, в результате которого погибли украинские воины.
Также на Цензор.НЕТ: Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС
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мальчик я зарабатываю свои умом столько что у меня есть время и возможность вас сволочей пустозвонных тут гонять периодически
ты уже не понимаешь что можешь сделать, и еще не понимаешь что нужно сделать чтобы не делать это самому.
ты мазохист?
Может депутатам и морду набьют за такое МИНОБОРОНЫ
А мои комменты Вы просто мало читаете - в них есть хорошие идеи
Вот к примеру -слугам ещё морду не били . 😀😀😀
угу, приволокут разрисованные двери от входа в оффыс "найвелычнишего"
Убогі клоуни, та мушу визнати наші захисники у більшості своїй повелись на помиї з телеекранів та голосували за шмарклю та зелену плісняву. Тому тепер нехай не ниють що відповідати не дають, вам же сказано було "проста перестать стрелять" але там малось на увазі У ВІДПОВІДЬ..... тепер їжТЕ
1. Размалёванные двери ОП.
2. Летнее время.
3. Вакцина им.Степанова
4. Игорный бизнес
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99. Гибель бойцов ВСУ.
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Зєлю геть. Дострокові. Українці обрали собі вже втретє російського шпигуна
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Сегодня на Шумах опять жарко.
И сегодня у нас черный день. Четверо погибших. По свидетельству очевидцев- сегодня в обе стороны работало все.
И всему есть обьяснение.
После огромных потерь в этом районе, сепары на позиции завели батальон "Сомали". Чтоб типа отомстить. Морпехи в это время выходили, сомалийцы зассали с ними конфликтовать и втихую их выпустили, без единого выстрела.
Их расчет был на то, что бригада что сменит морпехов станет легкой добычей.
После захода новой бригады, была попытка захода ДРГ. Которая закончилась вывозом четырех мертвых тел валяющихся под посадкой, при помощи СЦКК и ОБСЕ. Потом потери противника продолжились уже в позиционном противостоянии.
Наплевав на все, по позициям ЗСУ сегодня просто ввалили минометами и гранатометами разбивая позиции. Нагло, демонстративно. Отомстили типа.
Будем ждать ответной реакции "главнокомандующего".
Сегодня тот самый день когда слыша фразу "надо перестать стрелять" хочется бить на звук.
R.I.P. парни. Ваша служба закончена.
где ответственность парламента, если главнокомандующий несостоятелен?!
конченные ублюдки.