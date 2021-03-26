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Новости Агрессия России против Украины Война
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Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе, - Разумков

Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе, - Разумков

На ближайшем заседании парламент даст оценку действиям врага, вследствие которых в зоне проведения ООС погибли четверо защитников Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

Он высказал соболезнования родным и близким погибших.

"К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане. На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - написал Разумков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подполковник ВСУ Сергей Коваль погиб на Донбассе 26 марта. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 марта в результате обстрела на Донбассе в районе Шумов погибли четверо защитников Украины. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Украинская делегация в ТКГ собралась на срочное заседание.

По словам спикера делегации Алексея Арестовича, украинская делегация через механизм СЦКК 9 раз пыталась остановить обстрел, в результате которого погибли украинские воины.

Также на Цензор.НЕТ: Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе, - Разумков 01

Автор: 

ВР (29246) смерть (9223) Донбасс (26956) потери (4384) операция Объединенных сил (6766) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+34
Слуги выразят глубокую озабоченность?
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26.03.2021 19:28
+27
Да идите вы на х**, гниды зелёные.
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26.03.2021 19:33
+26
минутой молчания
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26.03.2021 19:28
Комментировать
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Страница 2 из 2
ты завидуешь или жалуешься?
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26.03.2021 19:50 Ответить
значит жалуешься. яснопонятно
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26.03.2021 20:02 Ответить
это ты под умудренного опытом старца сейчас косишь? плохо получается... пока только левым глазом
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26.03.2021 20:07 Ответить
угу за дотацию
мальчик я зарабатываю свои умом столько что у меня есть время и возможность вас сволочей пустозвонных тут гонять периодически
ты уже не понимаешь что можешь сделать, и еще не понимаешь что нужно сделать чтобы не делать это самому.
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26.03.2021 20:12 Ответить
т.е. тебя деактивируют но ты упорно лезешь на свет....
ты мазохист?
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26.03.2021 20:33 Ответить
А чому,интересно? Y Стрелка и у меня (по крайней мере,с 2013) - одни и те же аккоунты. А русня регулярно меняет ники и флаги.
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26.03.2021 20:36 Ответить
Ну раз ты на цензоре несколько лет, тебе должно быть известна моя позиция по отношению к любой власти. Или у тебя, кроме лозунгов, нет ничего?
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26.03.2021 20:47 Ответить
Мне знакома позиция всех американцев. Мы подписали Будапештский меморандум. Но мы УКРАИНЕ ничего не должны, потому что мы не хотим его выполнять
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04.04.2021 14:27 Ответить
Пиши быстрее,спам не всегда открывается.
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26.03.2021 19:52 Ответить
Сильно не переживай😂🌷××××
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26.03.2021 20:06 Ответить
Прощание с погибшими надо делать рядом с Радой , чтобы депутаты смотрели в глаза родным и друзьям погибших
Может депутатам и морду набьют за такое МИНОБОРОНЫ
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26.03.2021 19:38 Ответить
София я должен и хочу сделать вам комплимент. вы начинаете меняться в лучшую сторону. Особенно это заметно после вашего разрыва сами знаете с какой "кучкой-могучкой"
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26.03.2021 19:39 Ответить
Я до последнего верила что их можно перевоспитать , бо украинцы должны объединится в единую политическую нацию . Но не удалось . Но когда нибудь такие экземпляры вымрут как мамонты 😀😀😀
А мои комменты Вы просто мало читаете - в них есть хорошие идеи
Вот к примеру -слугам ещё морду не били . 😀😀😀
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26.03.2021 19:51 Ответить
Для них это лишне 100 гр. конины потянуть (есть повод) в буфете ВР.
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26.03.2021 20:27 Ответить
Когда разрисовали ОП так визгу было, сразу внеочередное заседание ВР и т.д. Как убили четверых парней эти гниды ждут ближайшего заседания!
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26.03.2021 19:39 Ответить
Им некогда, они на добровольцев дела шьют.
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26.03.2021 19:40 Ответить
"На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - написал Разумков" Источник: https://censor.net/ru/n3255902
угу, приволокут разрисованные двери от входа в оффыс "найвелычнишего"
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26.03.2021 19:41 Ответить
Зэболото ні на що негідне, ніякої реакції реальної не буде!
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26.03.2021 19:41 Ответить
Заарештуєте медвечука безпосередньо в раді ?
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26.03.2021 19:44 Ответить
Більш розумним буде призначити його головним з переговорів по звільненню українських заручників та полонених. Хоча, стоп... Він вже там був, на цій посаді...
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26.03.2021 20:11 Ответить
Христос сказал: «Если ударили по одной щеке - подставь другую». Если наши т.н. "лакеи народа" отреагируют в таком ключе, это будет означать, что 3,14zdec в стране наступил полный! Скажем все спасибо членограю? Или шоколадный заяц опять, как всегда, во всем виноват?
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26.03.2021 19:45 Ответить
За *зайца* идешьнах, тварь рашистская...
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26.03.2021 21:48 Ответить
Хочется спросить Диму Разумкова, когда он врал народу Украины? Тогда, когда якобы выражает сочувствие, погибшим от рук росийских оккупантов, украинским воинам или в мае 2019 г., когда "на хайпе", после президентских выборов, давал интервью журналистам, еще будучи советником зеленского: "Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу. Я могу сказать с уверенностью, что я сын пророссийского отца"...
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26.03.2021 19:49 Ответить
была ротация ,морпехи вышли , зашли необстрелянные , потому и такие потери ,у орков тоже 4 убитых
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26.03.2021 19:50 Ответить
это инфа от волонтера
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26.03.2021 19:51 Ответить
Ти жития наших бійців і орків однаково ціниш?
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26.03.2021 20:14 Ответить
до ближайшего заседания могут еще быть жертвы
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26.03.2021 19:56 Ответить
Є один адекватний варіант реакції - стерти отой вонючий лугандон на труху. Але хто ж дозволить...?
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26.03.2021 19:57 Ответить
чому мовчить гавнокомандуючий
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26.03.2021 19:59 Ответить
Ему надо принять ванну, выпить чашечку кофе…
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26.03.2021 20:01 Ответить
Абзац, це голова нашого парламенту панове, презик взагалі язик від страху проковтнув.
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26.03.2021 20:01 Ответить
Козаки в таких случаях собирали деньги,покупали оружие и коней и снаряжали отряд добровольцев на войну(желающих было больше,поэтому места разыгрывали).Чем ответят сегодняшние зеленые - громко и озабоченно пукнут?
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26.03.2021 20:03 Ответить
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26.03.2021 21:14 Ответить
Після забони розвідки, в тому числі і з дронів невідомо куди відповідати. ВСУ сліпі і це факт.
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26.03.2021 20:04 Ответить
контрбатарейні радари ніхто не відміняв, але ЧИМ відповідати і головне коли. Після тисячі дзвінків та погоджень....
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26.03.2021 20:09 Ответить
Дайте вгадаю якою буде реакція.... подивимось в очко ***** і побачимо там що треба ще трохи відвести наші війська від "лінії розмежування" ну так щоб точно не діставали їхня арта та міномети, десь до Дніпра.
Убогі клоуни, та мушу визнати наші захисники у більшості своїй повелись на помиї з телеекранів та голосували за шмарклю та зелену плісняву. Тому тепер нехай не ниють що відповідати не дають, вам же сказано було "проста перестать стрелять" але там малось на увазі У ВІДПОВІДЬ..... тепер їжТЕ
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26.03.2021 20:07 Ответить
Приоритеты ВР:
1. Размалёванные двери ОП.
2. Летнее время.
3. Вакцина им.Степанова
4. Игорный бизнес
............................................
99. Гибель бойцов ВСУ.
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26.03.2021 20:08 Ответить
Депутати - падлюки. Бажаю, щоб ці скоти просиділи під вогнем кацапів кілька місяців.
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26.03.2021 20:10 Ответить
Не для этого этих тварей Беня с Зелей по всей Украине собирали
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26.03.2021 20:12 Ответить
Между обсуждением дверей в жОПе,зельоные твари.А Янелох выразит глубокое сочувствие.
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26.03.2021 20:10 Ответить
Позачергове засідання проводити не треба. Бо що таке Чотири загиблих і Двоє важкопоранених за день? В нас ще є багато людей, можна затулити на це очі
_____________
Зєлю геть. Дострокові. Українці обрали собі вже втретє російського шпигуна
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26.03.2021 20:22 Ответить
завгар,гнусавий наркоман-с этими ясно,кто третий-неужто жюля?
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26.03.2021 21:44 Ответить
После новости про наших военных решил посмотреть украинские новости. Все!! до одного канала говорят обо всём кроме этого. Эти твари враги украинского народа. Все до одного
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26.03.2021 20:23 Ответить
А може Рада дасть оцінку Генштабу, Міністру оборони і Головнокомандуючому. Як не як у нас в державі парламентсько-президентська форма правління. Але, приймаючи до уваги "особисті якості" більшості депутатів, ця пропозиція утопічна.
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26.03.2021 20:23 Ответить
Дверями, суки, занимайтесь.
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26.03.2021 20:26 Ответить
https://www.facebook.com/serg.marco?__cft__[0]=AZW5HNHF-g7gVwW8ZoAzbDwC8lDVW5rtGrhNTfjtLzkENY235PJE_rqF0o-unNnLCQPeTMko4sRdCWzMhLQuuAEu0Se3b3nGFrvSF2uFHG7Tiao_FFpv1hrxXoquaMH7J-xs0y7YXZ2WBdhoX7xJtkEnY1xGpaHcc98TslTMoBgnlg&__tn__=-UC%2CP-R Serg Marco

https://www.facebook.com/# 3g fthSproohosnsoraed ·

Сегодня на Шумах опять жарко.

И сегодня у нас черный день. Четверо погибших. По свидетельству очевидцев- сегодня в обе стороны работало все.
И всему есть обьяснение.
После огромных потерь в этом районе, сепары на позиции завели батальон "Сомали". Чтоб типа отомстить. Морпехи в это время выходили, сомалийцы зассали с ними конфликтовать и втихую их выпустили, без единого выстрела.
Их расчет был на то, что бригада что сменит морпехов станет легкой добычей.
После захода новой бригады, была попытка захода ДРГ. Которая закончилась вывозом четырех мертвых тел валяющихся под посадкой, при помощи СЦКК и ОБСЕ. Потом потери противника продолжились уже в позиционном противостоянии.
Наплевав на все, по позициям ЗСУ сегодня просто ввалили минометами и гранатометами разбивая позиции. Нагло, демонстративно. Отомстили типа.
Будем ждать ответной реакции "главнокомандующего".
Сегодня тот самый день когда слыша фразу "надо перестать стрелять" хочется бить на звук.
R.I.P. парни. Ваша служба закончена.
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26.03.2021 20:33 Ответить
горечь и боль!
где ответственность парламента, если главнокомандующий несостоятелен?!
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26.03.2021 22:37 Ответить
"слуги" на фронт отправятся?
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26.03.2021 20:35 Ответить
Аби що небудь ###здонути...
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26.03.2021 20:39 Ответить
разумный, а ведь ты такой же поц как и вся остальная залупенкоманда. шо матерям и семьям погибших солдат от твоих маланских заявлений? мля вас бы всех с вашей якобы недоторканостью в окопы посадить на годик.... я теперь вас даже видеть без гадливого чувства не могу!!!
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26.03.2021 20:59 Ответить
отреагируют.

конченные ублюдки.
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26.03.2021 22:14 Ответить
Ну да! Минутой молчания, если совесть осталась...
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26.03.2021 22:48 Ответить
Навіщо вам ситуація на даунбасі? Там одна занакрочена особа вирішила отримати премію миру, то ж там уявний мир. Ви двері від його притону обсуждайте, носіть по стідях, а потім побудуйте музей для їх збереження.
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27.03.2021 09:54 Ответить
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