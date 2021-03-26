Рада на найближчому засіданні відреагує на загибель військовослужбовців на Донбасі, - Разумков

На найближчому засіданні парламент дасть оцінку діям ворога, внаслідок яких у зоні проведення ООС загинули четверо захисників України.

Про це повідомив у фейсбуці голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"На жаль, це не перше порушення перемир'я за останній час, внаслідок якого гинуть наші громадяни. На найближчому засіданні Парламент обов'язково відреагує і дасть оцінку таким підступним діям ворога", - написав Разумков.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 березня внаслідок обстрілу на Донбасі в районі Шумів загинули четверо захисників України. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень.

Українська делегація в ТКГ зібралася на термінове засідання.

За словами спікера делегації Олексія Арестовича, українська делегація через механізм СЦКК 9 разів намагалася зупинити обстріл, внаслідок якого загинули українські воїни.

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