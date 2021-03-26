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Рада на найближчому засіданні відреагує на загибель військовослужбовців на Донбасі, - Разумков

Рада на найближчому засіданні відреагує на загибель військовослужбовців на Донбасі, - Разумков

На найближчому засіданні парламент дасть оцінку діям ворога, внаслідок яких у зоні проведення ООС загинули четверо захисників України.

Про це повідомив у фейсбуці голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"На жаль, це не перше порушення перемир'я за останній час, внаслідок якого гинуть наші громадяни. На найближчому засіданні Парламент обов'язково відреагує і дасть оцінку таким підступним діям ворога", - написав Разумков.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 березня внаслідок обстрілу на Донбасі в районі Шумів загинули четверо захисників України. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень.

Українська делегація в ТКГ зібралася на термінове засідання.

За словами спікера делегації Олексія Арестовича, українська делегація через механізм СЦКК 9 разів намагалася зупинити обстріл, внаслідок якого загинули українські воїни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири українські воїни загинули в результаті обстрілу окупантами на Донбасі, - Бутусов

Рада на найближчому засіданні відреагує на загибель військовослужбовців на Донбасі, - Разумков 01

Автор: 

ВР (14974) смерть (6750) Донбас (22356) втрати (4398) операція Об’єднаних сил (6725) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+34
Слуги выразят глубокую озабоченность?
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26.03.2021 19:28
+27
Да идите вы на х**, гниды зелёные.
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26.03.2021 19:33
+26
минутой молчания
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26.03.2021 19:28
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ты завидуешь или жалуешься?
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26.03.2021 19:50 Відповісти
значит жалуешься. яснопонятно
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26.03.2021 20:02 Відповісти
это ты под умудренного опытом старца сейчас косишь? плохо получается... пока только левым глазом
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26.03.2021 20:07 Відповісти
угу за дотацию
мальчик я зарабатываю свои умом столько что у меня есть время и возможность вас сволочей пустозвонных тут гонять периодически
ты уже не понимаешь что можешь сделать, и еще не понимаешь что нужно сделать чтобы не делать это самому.
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26.03.2021 20:12 Відповісти
т.е. тебя деактивируют но ты упорно лезешь на свет....
ты мазохист?
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26.03.2021 20:33 Відповісти
А чому,интересно? Y Стрелка и у меня (по крайней мере,с 2013) - одни и те же аккоунты. А русня регулярно меняет ники и флаги.
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26.03.2021 20:36 Відповісти
Ну раз ты на цензоре несколько лет, тебе должно быть известна моя позиция по отношению к любой власти. Или у тебя, кроме лозунгов, нет ничего?
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26.03.2021 20:47 Відповісти
Мне знакома позиция всех американцев. Мы подписали Будапештский меморандум. Но мы УКРАИНЕ ничего не должны, потому что мы не хотим его выполнять
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04.04.2021 14:27 Відповісти
Пиши быстрее,спам не всегда открывается.
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26.03.2021 19:52 Відповісти
Сильно не переживай😂🌷××××
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26.03.2021 20:06 Відповісти
Прощание с погибшими надо делать рядом с Радой , чтобы депутаты смотрели в глаза родным и друзьям погибших
Может депутатам и морду набьют за такое МИНОБОРОНЫ
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26.03.2021 19:38 Відповісти
София я должен и хочу сделать вам комплимент. вы начинаете меняться в лучшую сторону. Особенно это заметно после вашего разрыва сами знаете с какой "кучкой-могучкой"
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26.03.2021 19:39 Відповісти
Я до последнего верила что их можно перевоспитать , бо украинцы должны объединится в единую политическую нацию . Но не удалось . Но когда нибудь такие экземпляры вымрут как мамонты 😀😀😀
А мои комменты Вы просто мало читаете - в них есть хорошие идеи
Вот к примеру -слугам ещё морду не били . 😀😀😀
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26.03.2021 19:51 Відповісти
Для них это лишне 100 гр. конины потянуть (есть повод) в буфете ВР.
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26.03.2021 20:27 Відповісти
Когда разрисовали ОП так визгу было, сразу внеочередное заседание ВР и т.д. Как убили четверых парней эти гниды ждут ближайшего заседания!
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26.03.2021 19:39 Відповісти
Им некогда, они на добровольцев дела шьют.
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26.03.2021 19:40 Відповісти
"На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - написал Разумков" Источник: https://censor.net/ru/n3255902
угу, приволокут разрисованные двери от входа в оффыс "найвелычнишего"
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26.03.2021 19:41 Відповісти
Зэболото ні на що негідне, ніякої реакції реальної не буде!
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26.03.2021 19:41 Відповісти
Заарештуєте медвечука безпосередньо в раді ?
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26.03.2021 19:44 Відповісти
Більш розумним буде призначити його головним з переговорів по звільненню українських заручників та полонених. Хоча, стоп... Він вже там був, на цій посаді...
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26.03.2021 20:11 Відповісти
Христос сказал: «Если ударили по одной щеке - подставь другую». Если наши т.н. "лакеи народа" отреагируют в таком ключе, это будет означать, что 3,14zdec в стране наступил полный! Скажем все спасибо членограю? Или шоколадный заяц опять, как всегда, во всем виноват?
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26.03.2021 19:45 Відповісти
За *зайца* идешьнах, тварь рашистская...
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26.03.2021 21:48 Відповісти
Хочется спросить Диму Разумкова, когда он врал народу Украины? Тогда, когда якобы выражает сочувствие, погибшим от рук росийских оккупантов, украинским воинам или в мае 2019 г., когда "на хайпе", после президентских выборов, давал интервью журналистам, еще будучи советником зеленского: "Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу. Я могу сказать с уверенностью, что я сын пророссийского отца"...
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26.03.2021 19:49 Відповісти
была ротация ,морпехи вышли , зашли необстрелянные , потому и такие потери ,у орков тоже 4 убитых
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26.03.2021 19:50 Відповісти
это инфа от волонтера
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26.03.2021 19:51 Відповісти
Ти жития наших бійців і орків однаково ціниш?
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26.03.2021 20:14 Відповісти
до ближайшего заседания могут еще быть жертвы
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26.03.2021 19:56 Відповісти
Є один адекватний варіант реакції - стерти отой вонючий лугандон на труху. Але хто ж дозволить...?
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26.03.2021 19:57 Відповісти
чому мовчить гавнокомандуючий
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26.03.2021 19:59 Відповісти
Ему надо принять ванну, выпить чашечку кофе…
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26.03.2021 20:01 Відповісти
Абзац, це голова нашого парламенту панове, презик взагалі язик від страху проковтнув.
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26.03.2021 20:01 Відповісти
Козаки в таких случаях собирали деньги,покупали оружие и коней и снаряжали отряд добровольцев на войну(желающих было больше,поэтому места разыгрывали).Чем ответят сегодняшние зеленые - громко и озабоченно пукнут?
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26.03.2021 20:03 Відповісти
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26.03.2021 21:14 Відповісти
Після забони розвідки, в тому числі і з дронів невідомо куди відповідати. ВСУ сліпі і це факт.
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26.03.2021 20:04 Відповісти
контрбатарейні радари ніхто не відміняв, але ЧИМ відповідати і головне коли. Після тисячі дзвінків та погоджень....
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26.03.2021 20:09 Відповісти
Дайте вгадаю якою буде реакція.... подивимось в очко ***** і побачимо там що треба ще трохи відвести наші війська від "лінії розмежування" ну так щоб точно не діставали їхня арта та міномети, десь до Дніпра.
Убогі клоуни, та мушу визнати наші захисники у більшості своїй повелись на помиї з телеекранів та голосували за шмарклю та зелену плісняву. Тому тепер нехай не ниють що відповідати не дають, вам же сказано було "проста перестать стрелять" але там малось на увазі У ВІДПОВІДЬ..... тепер їжТЕ
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26.03.2021 20:07 Відповісти
Приоритеты ВР:
1. Размалёванные двери ОП.
2. Летнее время.
3. Вакцина им.Степанова
4. Игорный бизнес
............................................
99. Гибель бойцов ВСУ.
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26.03.2021 20:08 Відповісти
Депутати - падлюки. Бажаю, щоб ці скоти просиділи під вогнем кацапів кілька місяців.
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26.03.2021 20:10 Відповісти
Не для этого этих тварей Беня с Зелей по всей Украине собирали
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26.03.2021 20:12 Відповісти
Между обсуждением дверей в жОПе,зельоные твари.А Янелох выразит глубокое сочувствие.
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26.03.2021 20:10 Відповісти
Позачергове засідання проводити не треба. Бо що таке Чотири загиблих і Двоє важкопоранених за день? В нас ще є багато людей, можна затулити на це очі
_____________
Зєлю геть. Дострокові. Українці обрали собі вже втретє російського шпигуна
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26.03.2021 20:22 Відповісти
завгар,гнусавий наркоман-с этими ясно,кто третий-неужто жюля?
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26.03.2021 21:44 Відповісти
После новости про наших военных решил посмотреть украинские новости. Все!! до одного канала говорят обо всём кроме этого. Эти твари враги украинского народа. Все до одного
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26.03.2021 20:23 Відповісти
А може Рада дасть оцінку Генштабу, Міністру оборони і Головнокомандуючому. Як не як у нас в державі парламентсько-президентська форма правління. Але, приймаючи до уваги "особисті якості" більшості депутатів, ця пропозиція утопічна.
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26.03.2021 20:23 Відповісти
Дверями, суки, занимайтесь.
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26.03.2021 20:26 Відповісти
https://www.facebook.com/serg.marco?__cft__[0]=AZW5HNHF-g7gVwW8ZoAzbDwC8lDVW5rtGrhNTfjtLzkENY235PJE_rqF0o-unNnLCQPeTMko4sRdCWzMhLQuuAEu0Se3b3nGFrvSF2uFHG7Tiao_FFpv1hrxXoquaMH7J-xs0y7YXZ2WBdhoX7xJtkEnY1xGpaHcc98TslTMoBgnlg&__tn__=-UC%2CP-R Serg Marco

https://www.facebook.com/# 3g fthSproohosnsoraed ·

Сегодня на Шумах опять жарко.

И сегодня у нас черный день. Четверо погибших. По свидетельству очевидцев- сегодня в обе стороны работало все.
И всему есть обьяснение.
После огромных потерь в этом районе, сепары на позиции завели батальон "Сомали". Чтоб типа отомстить. Морпехи в это время выходили, сомалийцы зассали с ними конфликтовать и втихую их выпустили, без единого выстрела.
Их расчет был на то, что бригада что сменит морпехов станет легкой добычей.
После захода новой бригады, была попытка захода ДРГ. Которая закончилась вывозом четырех мертвых тел валяющихся под посадкой, при помощи СЦКК и ОБСЕ. Потом потери противника продолжились уже в позиционном противостоянии.
Наплевав на все, по позициям ЗСУ сегодня просто ввалили минометами и гранатометами разбивая позиции. Нагло, демонстративно. Отомстили типа.
Будем ждать ответной реакции "главнокомандующего".
Сегодня тот самый день когда слыша фразу "надо перестать стрелять" хочется бить на звук.
R.I.P. парни. Ваша служба закончена.
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26.03.2021 20:33 Відповісти
горечь и боль!
где ответственность парламента, если главнокомандующий несостоятелен?!
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26.03.2021 22:37 Відповісти
"слуги" на фронт отправятся?
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26.03.2021 20:35 Відповісти
Аби що небудь ###здонути...
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26.03.2021 20:39 Відповісти
разумный, а ведь ты такой же поц как и вся остальная залупенкоманда. шо матерям и семьям погибших солдат от твоих маланских заявлений? мля вас бы всех с вашей якобы недоторканостью в окопы посадить на годик.... я теперь вас даже видеть без гадливого чувства не могу!!!
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26.03.2021 20:59 Відповісти
отреагируют.

конченные ублюдки.
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26.03.2021 22:14 Відповісти
Ну да! Минутой молчания, если совесть осталась...
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26.03.2021 22:48 Відповісти
Навіщо вам ситуація на даунбасі? Там одна занакрочена особа вирішила отримати премію миру, то ж там уявний мир. Ви двері від його притону обсуждайте, носіть по стідях, а потім побудуйте музей для їх збереження.
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27.03.2021 09:54 Відповісти
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