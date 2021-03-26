Рада на найближчому засіданні відреагує на загибель військовослужбовців на Донбасі, - Разумков
На найближчому засіданні парламент дасть оцінку діям ворога, внаслідок яких у зоні проведення ООС загинули четверо захисників України.
Про це повідомив у фейсбуці голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
"На жаль, це не перше порушення перемир'я за останній час, внаслідок якого гинуть наші громадяни. На найближчому засіданні Парламент обов'язково відреагує і дасть оцінку таким підступним діям ворога", - написав Разумков.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 березня внаслідок обстрілу на Донбасі в районі Шумів загинули четверо захисників України. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень.
Українська делегація в ТКГ зібралася на термінове засідання.
За словами спікера делегації Олексія Арестовича, українська делегація через механізм СЦКК 9 разів намагалася зупинити обстріл, внаслідок якого загинули українські воїни.
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мальчик я зарабатываю свои умом столько что у меня есть время и возможность вас сволочей пустозвонных тут гонять периодически
ты уже не понимаешь что можешь сделать, и еще не понимаешь что нужно сделать чтобы не делать это самому.
ты мазохист?
Может депутатам и морду набьют за такое МИНОБОРОНЫ
А мои комменты Вы просто мало читаете - в них есть хорошие идеи
Вот к примеру -слугам ещё морду не били . 😀😀😀
угу, приволокут разрисованные двери от входа в оффыс "найвелычнишего"
Убогі клоуни, та мушу визнати наші захисники у більшості своїй повелись на помиї з телеекранів та голосували за шмарклю та зелену плісняву. Тому тепер нехай не ниють що відповідати не дають, вам же сказано було "проста перестать стрелять" але там малось на увазі У ВІДПОВІДЬ..... тепер їжТЕ
1. Размалёванные двери ОП.
2. Летнее время.
3. Вакцина им.Степанова
4. Игорный бизнес
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99. Гибель бойцов ВСУ.
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Зєлю геть. Дострокові. Українці обрали собі вже втретє російського шпигуна
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Сегодня на Шумах опять жарко.
И сегодня у нас черный день. Четверо погибших. По свидетельству очевидцев- сегодня в обе стороны работало все.
И всему есть обьяснение.
После огромных потерь в этом районе, сепары на позиции завели батальон "Сомали". Чтоб типа отомстить. Морпехи в это время выходили, сомалийцы зассали с ними конфликтовать и втихую их выпустили, без единого выстрела.
Их расчет был на то, что бригада что сменит морпехов станет легкой добычей.
После захода новой бригады, была попытка захода ДРГ. Которая закончилась вывозом четырех мертвых тел валяющихся под посадкой, при помощи СЦКК и ОБСЕ. Потом потери противника продолжились уже в позиционном противостоянии.
Наплевав на все, по позициям ЗСУ сегодня просто ввалили минометами и гранатометами разбивая позиции. Нагло, демонстративно. Отомстили типа.
Будем ждать ответной реакции "главнокомандующего".
Сегодня тот самый день когда слыша фразу "надо перестать стрелять" хочется бить на звук.
R.I.P. парни. Ваша служба закончена.
где ответственность парламента, если главнокомандующий несостоятелен?!
конченные ублюдки.