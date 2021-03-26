Арестович про загибель військовослужбовців на Донбасі: українська сторона 9 разів намагалася через ОБСЄ зупинити обстріл
Українська сторона в Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) намагалася 9 разів зупинити обстріл російськими окупантами, внаслідок якого загинули четверо українських військових.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Це провокація у чистому вигляді, судячи по тому, що там відбулося. Тому що за попередніми даними, наша сторона в СЦКК 9 разів намагалася зупинити вогонь через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Але росіяни не припиняли вогонь, не зважаючи на отримані дані про те, що по-перше, вогонь ведеться, а по-друге, загинули наші військовослужбовці", - сказав Арестович.
За його словами, після екстреної внутрішньої наради українська делегації ТКГ відреагує на загострення ситуації на сході України, де сьогодні російські окупанти вбили чотирьох українських військових.
"Я впевнений, що наша реакція буде жорсткою", - наголосив він.
Арестович додав, що українська делегація має заздалегідь заготовлені рішення, але їх треба уточнити.
"Від нюансів дуже багато залежить. Ми, по-перше, з'ясуємо обставини, по-друге, отримаємо реакцію міжнародних партнерів, а потім ми оберемо варіант із заздалегідь підготовлених, за яким будемо реагувати", - підсумував Арестович.
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ЗЕлені суки!!!!
під суд за бездіяльність!
це вам не Іловайськ чи Дебальцево, де наші хоробро бились із російськими орками.
АТО стало ЗЄльоним тиром по розстрілу наших Герої
Чому цих "провокаторів" не стерли з лиця землі ?
Тому й вбивають-розстрілюють наших хлопців через отаке.
Знали б, що буде жорстка відповідь - то не виробляли б такого.
=питалісь астанавіть= вони ...
Якого ви взагалі через ОБСЄ діяли ? В ООС і ЗСУ командування є ?
Тільки не кажіть, що тля і її шістка єрмак знову боялися х**ла, не хотіли злити і не дозволяли відповідати.
До того ж, якщо дозволити відкривати вогонь та провести акцію помсти із засипанням опарників ворога снарядами, то це із локального обстрілу переросте у масштабне загострення, а це виведе війну у тренди новин, чого Зеленському непотрібно, адже війна для нього незрозуміла та небажана тема від якої отримують бенефіції лише опозиційні сили, а він виключно критику та зниження рейтингів. Тому чим скоріше про це забудуть, тим йому же краще, а тому все це закінчиться нічим, не буде ані траурів ані бодай хвилини мовчання.
І смерті українськи захисників будуть залишатись невідомщеним стільки, скільки Зеленський буде залишатись при владі, тому що його все влаштовує, а ви кажете "Війна, Ковід, революції тільки невистачало". Тоді не жалійтесь
А як двері обісцяли в ОП, то бігом позачергове засідання ВР.
Така ганьба і таке безсилля.
Важко думати, що ще три роки це лайно буде при владі.
Паскуди, ви, які голосували за це, і ви, які взагалі не голосували.
«Что такое - четверо погибших?
Это 1:10 000 000 от всего населення.
Это 1:10 000 в масштабах сил ООС.
Это 60% потерь малой разведгруппы.
Это 30% потерь взвода ВСУ.
Четверо погибших - это твой брат, старший брат, отец и сын.
Четверо погибших - это вся бригада строителей, делавшая тебе ремонт дома.
Четверо погибших - это все грузчики и водила, перевозившие твою мебель...
Четверо погибших - это четыре места в строю, в который ты не попал из-за плоскостопия.
Четверо погибших - это вся музыкальная группа, на которую ты покупаешь билеты...
Четверо погибших - это два пустых полицейских "Приуса".
Четверо погибших - это две парты в школе, за которыми никто не сидит.
Четверо погибших - это 48 метров "полотенечного", на которых спустят гробы.
Четверо погибших - это цена суток мира в городе, в котором ты "устал от войны" и требуешь "просто прекратить стрелять". Теперь понятней? Я знаю что тебе пох*й, ведь война - ...где-то далеко и тебя совсем не касается…»
(Сергей Сергеевич).
"Минулого тижня було три поспіль дні з загиблими на фронті.
Вже на цьому за три дні від ковіду офіційно померло більше тисячі.
А на провладний канал притягнули розмальовані двері, зробивши це чи не головною подією з початку року".
Якесь зелене божевілля
Тре забути ігри у перемирря, а #уярити ворога, і не у відповідь, а на випередки. А для того треба повноцінна розвідка. І повернути контрснайперські підрозділи.
І вимагати нових санкцій, проти сколєновстанців та миротворчу місію ООН.
и не умолять агрессора больше не стрелять или спрашивать разрешения у тех, кому "насрать" на украинцев - их всех это только раззадоривает..
Перестать стрелять. Не смотреть в сторону противника. Не отвечать когда расстреливают ВСУ (Ну не в ОПУ же *********** прилетает!).
И проситься на прием в ОБСЕ,СЦККА и прочие организации.
Ну и наконец выразить соболезнование убитым.
_Писали в спортлотозвонили в ОБСЕ - сразу видно неистовое желание остановить врага, обстреливающего в это самое время защитников Украины... Армия может быть уверена в крепком тылу...
И это армия?? ВСУ и Генштаб, головнокомандувач = терпилы! Дно позорное.
Об терпил всегда будут вытирать ноги, и будут проигрывать. Жалуються какому то сраному ОБСЕ, сопли пускают...просто фу.
Ось https://youtu.be/KQViw8DG3Cs?list=LL&t=389 фрагмент звідти:
Наталія:
- Мне рассказали офицеры-морпехи, что когда приезжал Зеленский буквально на той неделе, он задал вопрос: "Почему война?" Почему война, Янина? Почему на нашей территории оккупанты вот уже восьмой год, а он спрашивает "Почему война?"
Яніна:
- Так а в сенсі "Почему война?" Він не розуміє чому війна?
Наталія:
- Да. И в то же время он пришел в каске и бронике. Ну так если у нас перемирие, почему ты в каске и бронике? Мне часто задают вопрос: "Почему Вы так жестко критикуете Зеленского?" Я критиковала когда-то и Порошенко, но у Вас, говорят, на Зеленского прямо ненависть. У меня не то что ненависть, а глубочайшее презрение.
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Ніяк не можуть зрозуміти , що з Рашкою так не домовляються ...це яким треба бути тормозом...
Ще вірять в руською душевність?
Ох ты ж епта!!! А че не через Ватикан или Тибет?
Так вот оно как оказывается нынче Украину защищать - в тебя стреляют, а ты жди пока ЗЕленые клоуны позвонят в ОБСЕ 9 раз. Ну, если в ОБСЕ не снимут трубку, то хотя бы в Спортлото.
Ну и про этот позор не забывайте:
https://www.youtube.com/watch?v=3zNLrZXTZsA Разговор 4-жды уклониста от военных повесток и украинского воина
Тихановская призвала силовиков стать на сторону Закона в Белоруси,а по сути она призвала к Измене Родине....