Рада проведе два позачергові засідання, - Разумков

Два позачергових засідання Верховної Ради України відбудуться у вівторок, 30 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер парламенту Дмитро Разумков написав на своїй сторінці в фейсбуці.

"Щойно підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань Парламенту у вівторок, 30 березня", - розповів Разумков.

"Перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку із зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проєкт Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300)", -зазначив глава Ради.

Після нього з ініціативи 156 народних депутатів відбудеться наступне позачергове засідання.

За словами голови ВР, всього депутати розглянуть 19 законодавчих ініціатив.

Також дивіться: У Раду поки не надходили звернення ні від президента, ні від нардепів щодо проведення позачергових засідань, - Разумков. ВIДЕО