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Новини
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Рада проведе два позачергові засідання, - Разумков

Рада проведе два позачергові засідання, - Разумков

Два позачергових засідання Верховної Ради України відбудуться у вівторок, 30 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер парламенту Дмитро Разумков написав на своїй сторінці в фейсбуці.

"Щойно підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань Парламенту у вівторок, 30 березня", - розповів Разумков.

"Перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку із зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проєкт Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300)", -зазначив глава Ради.

Після нього з ініціативи 156 народних депутатів відбудеться наступне позачергове засідання.

За словами голови ВР, всього депутати розглянуть 19 законодавчих ініціатив.

Також дивіться: У Раду поки не надходили звернення ні від президента, ні від нардепів щодо проведення позачергових засідань, - Разумков. ВIДЕО

ВР (14977) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+9
пострадавшая дверь приглашена на заседание?
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27.03.2021 18:36
+8
Рада проведет два внеочередных заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 215
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27.03.2021 18:24
+4
Краще 7 і усі "екстрєнньіє" авжеж про двері. Горить в аду, курви. Загиблим хлопцям - Слава і Шана!
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27.03.2021 18:40
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Рада проведет два внеочередных заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 215
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27.03.2021 18:24 Відповісти
якось вже до сріки і на разумкова, і на таку раду, і на таку владу.
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27.03.2021 18:27 Відповісти
пострадавшая дверь приглашена на заседание?
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27.03.2021 18:36 Відповісти
Це нагальніше питання ,це злочин проти держави !!!)))
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27.03.2021 19:16 Відповісти
Без неё ну никак
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27.03.2021 19:18 Відповісти
Краще 7 і усі "екстрєнньіє" авжеж про двері. Горить в аду, курви. Загиблим хлопцям - Слава і Шана!
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27.03.2021 18:40 Відповісти
Не лише двері ,ще настінне графіті фігурує !!!))))
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27.03.2021 19:17 Відповісти
Будуть "гарячі дебати" з приводу визначення надпису "ЗЕ-лох". Очікується доповіть по цьому питанню майбутнього кандидата наук.
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27.03.2021 19:56 Відповісти
з фб- радикально

Karl Volokh

Яку суму ви готові пожертвувати на хабар керівникові криворізького ЗАГС аби та скасувала один запис про народження 43-річної давності?
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27.03.2021 20:20 Відповісти
ЗЕля, убейся об разрисованную дверь своей ОПы !

надпись ЛОХ прямо на вывеске твоей конторы навсегда останется в мстории,
как когда-то был ЛИГИТИМНЫЙ
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27.03.2021 23:07 Відповісти
Рада проведет два внеочередных заседания,одно пустое а другое дурное - Разумков
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27.03.2021 23:44 Відповісти
 
 