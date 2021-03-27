Рада проведе два позачергові засідання, - Разумков
Два позачергових засідання Верховної Ради України відбудуться у вівторок, 30 березня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер парламенту Дмитро Разумков написав на своїй сторінці в фейсбуці.
"Щойно підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань Парламенту у вівторок, 30 березня", - розповів Разумков.
"Перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку із зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проєкт Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300)", -зазначив глава Ради.
Після нього з ініціативи 156 народних депутатів відбудеться наступне позачергове засідання.
За словами голови ВР, всього депутати розглянуть 19 законодавчих ініціатив.
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Karl Volokh
Яку суму ви готові пожертвувати на хабар керівникові криворізького ЗАГС аби та скасувала один запис про народження 43-річної давності?
надпись ЛОХ прямо на вывеске твоей конторы навсегда останется в мстории,
как когда-то был ЛИГИТИМНЫЙ