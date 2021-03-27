Степанов: Мы отстаем от плана вакцинации в 1,8 раза
Среди причин отставания в темпах вакцинации - организационные моменты, в частности относительно работы пунктов вакцинации.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили", - сказал Степанов.
Он заявил, что одной из причин отставания в темпах являются организационные моменты, в частности о работе пунктов вакцинации.
"Там - не успели, а там - "у нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что мы будем постепенно это открывать", "а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину", - рассказал Степанов о причинах, которые ему приходилось слышать о том, почему не был должным образом налажен процесс вакцинации.
По данным Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации прививки получили более 192 тысяч человек, около 18 тысяч - за прошедшие сутки.
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или - жалуется.. что всего лишь в 1.8 раза..
а чего не 2? или в 1.5?)) круче смотрится для зебилов?
отстаем в 180 раз
а прочая отсталость это уже только последствия первой
дурак, что-ли?
Децентрализация рулит, спасибо ГЕТЬману.
только в Украине 75% от проголосовавших
иди учи матчасть (Новый Завет), бестолочь !
колют мудрый нарид специально затупленными иголками?
тролинг ЗЕлени засчитан
Супрун(Доктор Смерть) Порошенко не дуже і хотів..
її,разом з Яресько Пєті ПІДЛОЖИЛИ ..((
ВІДМОВИТИСЬ НЕ МІГ.
это я конечно примитивно рассудил))) но других параметров для планирования не нахожу )))
Скільки вам там індуси забашляли?
Вот ситуация с переводом часов - точная копия всей деятельности Зеленского.
Мого шума и НИЧЕГО ...
"Не шмогла..."
продовжується вже другий рік і набирає все більше обертів і рейтингів !!!
- Курточка у тебя ничо, кстати, - заметил Зеленский. - Где купил?
- Купил и купил, - отмахнулся Степанов, зардевшись. Было заметно, что интерес президента ему приятен. - Производитель просил не разглашать, так в контракте написано..
(Василь Рыбников))))
В книге https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C Дугласа Адамса «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике » ответ на «Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. The Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything) должен был решить все проблемы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F Вселенной . Этого ответа с нетерпением ждали все разумные расы. Он был получен в результате семи с половиной миллионов лет непрерывных вычислений на специально созданном компьютере - Думателе (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Deep Thought). По утверждению компьютера, ответ был несколько раз проверен на правильность, но он может всех огорчить. Оказалось, что ответ на вопрос - «42».
Степанов с уравнением справился за год)
«среди причин отставания в темпах вакцинации - организационные» 😀😀😀
Угу- вопрос один -КАК УКРАСТЬ БЮДЖЕТ?
А так, все просто. Люди "не довіряють", але ми не винні.
- Мойша, ну какой таки у тебя получился доход в масочном бизнесе?
- Ой-ой, Абрамчик, маски уже пройденный нами этап! Мы теперь таки вакцину варим!!
дай їм, боже, хочби вакцинооптимістів вакцінувати!
благодаря зеленському володі
пшениця буйно колоситься в полі
в нас неймовірні успіхи в футболі
погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи вови
впада до моря чорного дніпро -
це вова забезпечив, не петро
зріс курс національної валюти
це президента нашого здобуток
корови дояться, несуться кури дружно
за це його благодарити нужно
ростуть гриби і нереститься риба -
за це також зеленському спасіба
трава зелена, небо ясно-синє -
володі теж ми дякувать повинні
ну і звичайно, ніде правди діти
лиш завдяки йому нам сонце світить
а хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це порошенко і порохоботи© 2019
Є фахівці, які називаються епідеміологами. Саме вони повинні приймати рішення по карантину. На жаль, у нас в країні немає епідеміологів доведених, з науковими публікаціями, жодного, уявляєте? Тому насамперед за всіма цими рішеннями немає ні наукового обгрунтування, ні авторитету. Кому я повинен довіряти? Пану Степанову, який три дні працював лікарем? Пану Ляшку, який займався громадською активністю? Ользі Голубовській, яка генерує маячня періодично? Де той експерт, за яким має бути експертна думка? Цю людину треба було залучити давно", - заявив Досенко.
Т.е. отстаем на 180%