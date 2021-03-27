Степанов: Мы отстаем от плана вакцинации в 1,8 раза

Среди причин отставания в темпах вакцинации - организационные моменты, в частности относительно работы пунктов вакцинации.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили", - сказал Степанов.

Он заявил, что одной из причин отставания в темпах являются организационные моменты, в частности о работе пунктов вакцинации.

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"Там - не успели, а там - "у нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что мы будем постепенно это открывать", "а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину", - рассказал Степанов о причинах, которые ему приходилось слышать о том, почему не был должным образом налажен процесс вакцинации.

По данным Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации прививки получили более 192 тысяч человек, около 18 тысяч - за прошедшие сутки.