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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов: Ми відстаємо від плану вакцинації в 1,8 рази

Степанов: Ми відстаємо від плану вакцинації в 1,8 рази

Серед причин відставання в темпах вакцинації - організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

Про це міністр охорони здоров'я Макисм Степанов сказав "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Ми відстаємо майже в два рази, трішечки менше, в 1,8 рази від того плану, який ми намітили", – сказав Степанов.

Він заявив, що однією з причин відставання у темпах є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

"Там – не встигли, а там – "в нас не було бажаючих", "а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця", "не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+", "а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати", "а в нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину", – розповів Степанов про причини, які йому доводилося чути про те, чому не був належно налагоджений процес щеплення.

За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали понад 192 тисячі людей, майже 18 тисяч – за минулу добу.

Також читайте: Вакцинація - найбільший і найтрагічніший провал влади, - нардепка "ЄС" Сюмар

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Немецкий солдат 1917 года. Вот так начнёшь изучать трофейную фотоплёнку и уверуешь в переселение душ...

Степанов: Мы отстаем от плана вакцинации в 1,8 раза - Цензор.НЕТ 7982
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27.03.2021 21:53
+21
убрать запятую после единица и прибавить ноль после восьми =

отстаем в 180 раз
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27.03.2021 21:49
+15
Степанов: Мы отстаем от плана вакцинации в 1,8 раза - Цензор.НЕТ 4826
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27.03.2021 21:50
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27.03.2021 21:48 Відповісти
степанов - ХВАЛИТСЯ
или - жалуется.. что всего лишь в 1.8 раза..
а чего не 2? или в 1.5?)) круче смотрится для зебилов?
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27.03.2021 21:48 Відповісти
Степанов: Ми відстаємо від плану вакцинації в 1,8 рази - Цензор.НЕТ 3255
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28.03.2021 00:43 Відповісти
убрать запятую после единица и прибавить ноль после восьми =

отстаем в 180 раз
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27.03.2021 21:49 Відповісти
по сравнению с экваториальной Африкой
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27.03.2021 21:50 Відповісти
А нашо взагалі потрібна вакцинація? Польша б'є рекорди по захворюванності та смертності, але там вакцінували 1,5 млн людей. Де результат?
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27.03.2021 21:57 Відповісти
Може тому, що населення Польщі - 38 млн.?
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27.03.2021 22:09 Відповісти
Бреше Степанов. Як пити дати - бреше. Відстали НАЗАВЖДИ!!! Вже ніколи Україна не назжожене по кількості вакцинованих на тисячу чоловік навіть сусідню Польщу. Ніколи.
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28.03.2021 17:25 Відповісти
Так а по чому ви не відстаєте?
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27.03.2021 21:49 Відповісти
начнем с того, что они отсталые в умственном развитии,
а прочая отсталость это уже только последствия первой
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27.03.2021 21:51 Відповісти
По грабунку країни та народу ці іуди олімпійські рекордсмени.
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28.03.2021 15:11 Відповісти
Степанов: Мы отстаем от плана вакцинации в 1,8 раза - Цензор.НЕТ 4826
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27.03.2021 21:50 Відповісти
степашка, баран, если б была реальная пандемия и угроза от ковида, люди бы сами ломились и стояли в очередях на вакцинацию.
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27.03.2021 21:50 Відповісти
Почти так и было при вспышках кори.
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27.03.2021 21:52 Відповісти
стоять за тем чего нет и не скоро будет ?

дурак, что-ли?
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27.03.2021 21:54 Відповісти
Саботаж на местах.
Децентрализация рулит, спасибо ГЕТЬману.
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27.03.2021 21:50 Відповісти
Немецкий солдат 1917 года. Вот так начнёшь изучать трофейную фотоплёнку и уверуешь в переселение душ...

Степанов: Мы отстаем от плана вакцинации в 1,8 раза - Цензор.НЕТ 7982
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27.03.2021 21:53 Відповісти
таких братанов ЗЕльоных по миру немеряно ходит
только в Украине 75% от проголосовавших
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27.03.2021 21:55 Відповісти
Дивився останні рейтинги? У твого босса стільки голосів скільки було після першото туру виборів 2019. І це його реальний рейтинг.
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27.03.2021 22:00 Відповісти
так вроде ж недавно в ООС ездил
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28.03.2021 05:31 Відповісти
... особливо коли вивчаєшь фотоплівку через фотошоп. )))
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27.03.2021 21:58 Відповісти
Когда Алоизыч узнал, что Германия проиграла войну, разорившись на печатании повесток этому бойцу, он сильно невзлюбил одну нацию.
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27.03.2021 22:25 Відповісти
прокуратор Иудеи не согражданином иудеев, он был римским гражданином


иди учи матчасть (Новый Завет), бестолочь !
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28.03.2021 01:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/462589 - саботаж мелкого медицинского персонала под руководством Гетьмана?
колют мудрый нарид специально затупленными иголками?

тролинг ЗЕлени засчитан
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27.03.2021 21:59 Відповісти
Помилка.
Супрун(Доктор Смерть) Порошенко не дуже і хотів..
її,разом з Яресько Пєті ПІДЛОЖИЛИ ..((
ВІДМОВИТИСЬ НЕ МІГ.
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27.03.2021 22:35 Відповісти
а относительно чего меряется?где тот эталон единица,от которого мы в 1,8 раза?
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27.03.2021 21:52 Відповісти
может от контрольной даты 23 июля, когда истекает срок годности вакцины???
это я конечно примитивно рассудил))) но других параметров для планирования не нахожу )))
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27.03.2021 21:58 Відповісти
тобто майже в два рази ви відстаєте від залланованих відкатів?
Скільки вам там індуси забашляли?
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27.03.2021 21:53 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Вот ситуация с переводом часов - точная копия всей деятельности Зеленского.

Мого шума и НИЧЕГО ...

"Не шмогла..."
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27.03.2021 21:55 Відповісти
Бред сивой кобылы
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27.03.2021 21:56 Відповісти
Шоу-,,Обосри коміка",
продовжується вже другий рік і набирає все більше обертів і рейтингів !!!
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27.03.2021 21:56 Відповісти
***
- Курточка у тебя ничо, кстати, - заметил Зеленский. - Где купил?
- Купил и купил, - отмахнулся Степанов, зардевшись. Было заметно, что интерес президента ему приятен. - Производитель просил не разглашать, так в контракте написано..
(Василь Рыбников))))
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27.03.2021 21:57 Відповісти
Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.

В книге https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C Дугласа Адамса «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике » ответ на «Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. The Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything) должен был решить все проблемы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F Вселенной . Этого ответа с нетерпением ждали все разумные расы. Он был получен в результате семи с половиной миллионов лет непрерывных вычислений на специально созданном компьютере - Думателе (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Deep Thought). По утверждению компьютера, ответ был несколько раз проверен на правильность, но он может всех огорчить. Оказалось, что ответ на вопрос - «42».

Степанов с уравнением справился за год)
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27.03.2021 21:57 Відповісти
42? нелох? Адамс знав ПРО ПРИЧИНУ!!!
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27.03.2021 22:01 Відповісти
Я ФИГЕЮ
«среди причин отставания в темпах вакцинации - организационные» 😀😀😀
Угу- вопрос один -КАК УКРАСТЬ БЮДЖЕТ?
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27.03.2021 21:57 Відповісти
Головна причина це довіра до вас, яку ви просрали.
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27.03.2021 21:59 Відповісти
Головна причина, це відсутність професійних вмінь. Якби вони не відставали зараз, то через брак вакцини у процесі вакціонування б утворився проміжок.
А так, все просто. Люди "не довіряють", але ми не винні.
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27.03.2021 22:36 Відповісти
А від необхідності ОТРИМАНЯ вами усіма копняків - на багато місяців.
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27.03.2021 21:59 Відповісти
Ой, ***. А кто же виноват что они отстают? степашка не пробовал посмотреть в зеркало и обнаружить чувака который провалил вакцинацию?
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27.03.2021 22:00 Відповісти
"а у нас дала сбой система - из- за жадности совсем потеряли совесть,Что нам люди когда такие деньги можно украсть!!!", - рассказал Степанов о причинах,
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27.03.2021 22:04 Відповісти
Тобто згідно їхніх планів, вакцинувати 70% вони збираються до 2030 року.
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27.03.2021 22:05 Відповісти
Анекдот:
- Мойша, ну какой таки у тебя получился доход в масочном бизнесе?
- Ой-ой, Абрамчик, маски уже пройденный нами этап! Мы теперь таки вакцину варим!!
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27.03.2021 22:05 Відповісти
Отрицательное опережение,хоть раз скажи правду.
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27.03.2021 22:06 Відповісти
увага! запитання знатокам: чому при таких темпах вакцінації зевлада переймається великою кількістю вакциноскептиків в Україні?
дай їм, боже, хочби вакцинооптимістів вакцінувати!
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27.03.2021 22:07 Відповісти
Мы отстаем от плана) когда прокладки делать то кэш делить не между нами. а когда пи.дец! планам то уже мы. не дружок такой скачок лепи между кабмином. там главный как раз отстает в развитии 1.8. тренируйтесь на кошках специалисты(
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27.03.2021 22:13 Відповісти
зачем вакцина при лжетестах? чо вы вкалуете?
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27.03.2021 22:14 Відповісти
Мы отстаем от плана) когда прокладки делать то кэш делить не между нами. а когда пи.дец! планам то уже мы. не дружок такой скачок лепи между кабмином. там главный как раз отстает в развитии 1.8. тренируйтесь на кошках специалисты(
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27.03.2021 22:16 Відповісти
В Харькове больше всех вакцинированных. На бумаге.
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27.03.2021 22:26 Відповісти
хм.. Отсталые - отстают..
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27.03.2021 22:37 Відповісти
пи.си.. и самое прикольное в этом то - что под вакцинацию уже куй кого загонишь с народа..
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27.03.2021 22:44 Відповісти
багато в нас в країні проісходе
благодаря зеленському володі
пшениця буйно колоситься в полі
в нас неймовірні успіхи в футболі
погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи вови
впада до моря чорного дніпро -
це вова забезпечив, не петро
зріс курс національної валюти
це президента нашого здобуток
корови дояться, несуться кури дружно
за це його благодарити нужно
ростуть гриби і нереститься риба -
за це також зеленському спасіба
трава зелена, небо ясно-синє -
володі теж ми дякувать повинні
ну і звичайно, ніде правди діти
лиш завдяки йому нам сонце світить

а хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це порошенко і порохоботи© 2019
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27.03.2021 22:53 Відповісти
У такому разі, йди у відставку.
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27.03.2021 22:55 Відповісти
В Україні запровадили карантин і продовжують змінювати обмеження люди, які не є епідеміологами. Всі рішення щодо карантину не мають наукового обґрунтування, вважає генетик і доктор медичних наук Віктор Досенко.
Є фахівці, які називаються епідеміологами. Саме вони повинні приймати рішення по карантину. На жаль, у нас в країні немає епідеміологів доведених, з науковими публікаціями, жодного, уявляєте? Тому насамперед за всіма цими рішеннями немає ні наукового обгрунтування, ні авторитету. Кому я повинен довіряти? Пану Степанову, який три дні працював лікарем? Пану Ляшку, який займався громадською активністю? Ользі Голубовській, яка генерує маячня періодично? Де той експерт, за яким має бути експертна думка? Цю людину треба було залучити давно", - заявив Досенко.
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27.03.2021 23:03 Відповісти
Епідеміологи є, тільки їх-- всіх професіоналів запихають подалі, бо вони говорять правду. Наприклад Жолобак Надежда https://www.youtube.com/watch?v=fIAYTS9Ex_o
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28.03.2021 05:41 Відповісти
Легко посчитать, что если темпы вакцинации 18...20 тыс. чел в день сохранятся, на вакцинацию 20 млн. чел. потребуется 1000 дней, то есть 3 года. А Степанов планировал быстрее в 1,8 раза, то есть за 2 года. Долгая история...
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27.03.2021 23:06 Відповісти
"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили", - сказал Степанов. создатель плана отставания скромничает.У "зебилов" по сей день нет никакого плана имеется "зеленый самотек"
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27.03.2021 23:07 Відповісти
Отстаем в 1,8 раза - куртку за 600 тыс. уже купил, а штаны и кепку за 500 тыс. еще не успел
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27.03.2021 23:12 Відповісти
Степанов: Ми відстаємо від плану вакцинації в 1,8 рази - Цензор.НЕТ 5798
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27.03.2021 23:50 Відповісти
то есть у них был план вакцинировать не 90 человек в день, а 160?
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28.03.2021 00:58 Відповісти
круто !!!!!!!!!
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28.03.2021 02:01 Відповісти
Статист куев
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28.03.2021 07:03 Відповісти
Степанов: Мы отстаем от плана вакцинации в 1,8 раза


Т.е. отстаем на 180%
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28.03.2021 13:32 Відповісти
И когда по плану степашки мы должны были закончить вакцинацию всего населения страны? К 2030-му году или позже?
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28.03.2021 15:15 Відповісти
Похоже зебобики считать не усеют. Не в 1.8, а в 18, если не в 180 раз
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28.03.2021 15:20 Відповісти
опаньки - а є план? дивно - де ж він? чому про нього ніхто не знає крім степашки?
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28.03.2021 16:39 Відповісти
Не мы, а вы
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28.03.2021 16:43 Відповісти
Разів так в 1800, не менше...
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29.03.2021 06:35 Відповісти
 
 