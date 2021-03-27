Степанов: Ми відстаємо від плану вакцинації в 1,8 рази

Серед причин відставання в темпах вакцинації - організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

Про це міністр охорони здоров'я Макисм Степанов сказав "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Ми відстаємо майже в два рази, трішечки менше, в 1,8 рази від того плану, який ми намітили", – сказав Степанов.

Він заявив, що однією з причин відставання у темпах є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

"Там – не встигли, а там – "в нас не було бажаючих", "а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця", "не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+", "а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати", "а в нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину", – розповів Степанов про причини, які йому доводилося чути про те, чому не був належно налагоджений процес щеплення.

За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали понад 192 тисячі людей, майже 18 тисяч – за минулу добу.

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