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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація - найбільший і найтрагічніший провал влади, - нардепка "ЄС" Сюмар

Вакцинація - найбільший і найтрагічніший провал влади, - нардепка

Найбільший і найтрагічніший провал цієї влади - це вакцинація.

Про це в фейсбуці пише народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Власне, саме цей процес і показав реальну спроможність "чемпіонів по боротьбі з коронавірусом", які:

  • не спромоглися прорахувати третю хвилю пандемії і рекламували Буковель, коли в Британії вирував новий штам.
  • не виділили кошти в фонд розробки вакцин і залишилися в хвості найбільшої світової черги. Вони в цей час клали асфальт;
  • нічого не зробили для виробництва вакцини в Україні. Бодай для внутрішніх потреб. І навіть бояться заїкатися про це.
  • не змогли домовитися з виробниками найтехнологічніших вакцин з найменшою кількістю побічних ефектів Pfaizer і Moderna.
  • зрештою, не змогли розгорнути мережу вакцинації і організувати зрозумілий її порядок", – перераховує Сюмар.

"Зате п’ятсот мільйонів разів спромоглися збрехати про те, як українська опозиція "заважає Індії відновити експорт вакцин". Збрехати спочатку на рівні голови комітету Ради та наглядової Укрзалізниці (яка в нас найбільш обізнана у всіх питаннях), і тепер Президента", – констатує Вікторія Сюмар.

"Смішно і соромно. Хлопці, вам час усвідомити: вакцини стають головним інструментом політики і дипломатії. І "найвеличніші лідери сучасності" будуть визначатися спроможністю забезпечити розробку, виробництво і проведення вакцинацій, а не інтерв’ю придворних жополизів", – наголошує депутатка.

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Час усвідомити, що перша хвиля вакцинації не буде останньою, зауважує Вікторія Сюмар: "на думку ізраїльтян, щеплюватися ймовірно доведеться раз на півроку… Як довго тримаються антитіла після повторної хвороби чи вакцинації поки не знає ніхто. Але логічно, що антитіла від вакцини не будуть триваліші за антитіла перехворілих".

"Час усвідомити, що та ж Індія (і Китай з Росією теж) вже використовують вакцини для посилення своїх геополітичних позицій. І та ж Індія не зупинила поставки в сусідні країни, які є її важливими партнерами", – констатує Сюмар.

"Час усвідомити, що ви вже не коміки-піарники, а політики та влада, відповідальні за життя та здоров’я українців. І що світ, який жив за формулою "хліба та видовищ", тепер живе у формулі "вакцини-хліб-видовища"… Без вакцин не варто сподіватися на "хліб", бо економіка точно хоче бачити світло в кінці тунелю і не бачить. А без вакцин і без хліба – видовищні відосіки нам не допоможуть. І так, ми тут з вами в одному човні, на жаль", – зауважує представниця "ЄС".

"Рятувальна соломинка" у вигляді звинувачень опозиції на фоні цього коронавірусного шторму не допоможе. Доведеться гребти. І забезпечити вакцини і вакцинацію. Або йти", – резюмує Сюмар.

вакцина (4419) карантин (18172) Сюмар Вікторія (270) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+55
Так кто у нас доктор смерть

Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2151
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27.03.2021 20:41
+44
Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 7295
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27.03.2021 20:35
+42
Вакцинація - найбільший і найтрагічніший провал влади, - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 5062
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27.03.2021 20:46
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так и скажи что денег нету
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27.03.2021 21:09 Відповісти
Порошенко домовляється про нові поставки китайської вакцини
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27.03.2021 21:02 Відповісти
Я не знаю, может я в другой стране живу. Никто из тех кого я знаю добровольно вакцинироваться не пойдут, ни старики ни молодежь, ни медики. Никто. Толку что ее завезут эту вакцину?
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27.03.2021 21:07 Відповісти
Може, ти в кацапстані живеш. Серед моїх знайомих приблизно 60/40 на користь вакцинації.
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27.03.2021 21:54 Відповісти
Більше схоже на те, що ти сам кацап
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27.03.2021 23:53 Відповісти
в россии тоже опа , только 2 миллиона получили две дозы вакцины
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27.03.2021 21:06 Відповісти
Тішить те, що за словами Сюмар, вакцинація -самий трагічний провал влади. Тобто , інші провали-дрібниці і майже не провали.
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27.03.2021 21:06 Відповісти
Сюмар: "самий трагічний провал". Кожній номальні людині з цієї фрази зрозуміло, що маса трагічних повалів, але цей найтрагічніший.
Зебіл: "інші провали-дрібниці".

Тобто ти навіть не здатне звичайну мову зрозуміти, і ще лізеш коментувати. На якій помийці вас подоляк понабирав?
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27.03.2021 21:58 Відповісти
Коли йдуть герої - на арену виходять клоуни (с)
Генріх Гейне
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27.03.2021 21:09 Відповісти
вот Я Китайской вакцине верю больше чем индуской
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27.03.2021 21:10 Відповісти
Аквариус, ну, какой аудит можно ожидать от них?
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27.03.2021 21:10 Відповісти
«Аквариус», ресторанно-гостиничный комплекс
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27.03.2021 21:11 Відповісти
Пани Сюмар имела достаточно и времени и предоставленных возможностей, чтобы со всеми своими политическими попутчиками направить рельсы страны в нужном направлении. Оценку их усердиям украинский народ поставил. Поэтому, единственный полезный совет, которым данная персона может поделиться с нынешней властью, это личный опыт как «Или уходить». Что, кстати, весьма полезно своевременно изучить кварталовскому балагану.
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27.03.2021 21:11 Відповісти
Так и будем кругами ходить или есть выход? Вакцинаторов как спасителей не предлагать.
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27.03.2021 21:23 Відповісти
Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти. Гарний заголовок. По Фрейду.
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27.03.2021 21:12 Відповісти
почему ?
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27.03.2021 21:13 Відповісти
Вакцинація - найбільший і найтрагічніший провал влади, - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 9671
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27.03.2021 21:25 Відповісти
і я так вважаю! і підтримую в цьому Порошенка.
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27.03.2021 21:31 Відповісти
Почему смерть с косой? Вдруг нужно будет прокосить тропинку в рай , которая заросла по причине полного безбожия! Дорогу в ад протоптали в шесть полос!
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27.03.2021 22:23 Відповісти
Звідки ви кацапня лізете!?
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27.03.2021 21:43 Відповісти
Из говна вылезло
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27.03.2021 21:45 Відповісти
Вспомнилась Юля с её истерикой по свиному грипу и мегазакупкой мегалекарства Тамифлю. Тогда она была в первых мировых рядах того разводняка.
А сейчас власть Украины в последних рядах.
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27.03.2021 21:39 Відповісти
Про "перебздеть" мне неинтересно.
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27.03.2021 22:03 Відповісти
Такой же разводняк, только вместо тамифлю - вакцина. Кстати, с вакцинами на скорую руку уже тоже было при гонконгском гриппе, слепили живую за 4 месяца.
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27.03.2021 22:09 Відповісти
Но при совке от грипа гонконгского не вакцинировали и масок не носили , а крантин
в школах назначали на неделю при 30% заболевших, и эпидемия за месяц заканчивалась с приобретением коллективного имунитета. Совок вот кто был мастер по борьбе с любыми эпидемиями. Бацька знает и помнит как лечили орви в совковой Беларусии. Но об этом у нас ни гу-гу. Не выгодно об этом говорить мешает комерции ковидмафии.
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28.03.2021 04:04 Відповісти
Мы пасем задних в этом вопросе, сколько у нас вакцинованых тыс 200 это просто смешная цифра.
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27.03.2021 21:46 Відповісти
Кто рвал себе волосы на груди,распуская слухи-мухи о качестве вакцины? Крокодильи сльозы!
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27.03.2021 21:59 Відповісти
она дура?
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27.03.2021 22:14 Відповісти
Миску одсунули, ціпок вкоротили.... ПЄСикам лишається гавкать.....
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27.03.2021 22:15 Відповісти
Быдло Мавзолейное,вы были баранами с 1917 года,прошло больше ста лет.вы стали дебилами... Это навсегда...РАБская генетика дает взнакы
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27.03.2021 22:19 Відповісти
Самый большой ляп власти--самая большая удача народа! Сюмар....
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27.03.2021 22:20 Відповісти
66 миллиардов зарытых в асфальт при помощи Ковида это мировой рекорд Зелемойских...
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27.03.2021 22:22 Відповісти
Ни одна страна Мира не повторит рекорд Украины в этом деле... Зеля чемпион Мира в этом деле праведном...
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27.03.2021 22:23 Відповісти
Бог спросит каждого при входе в Рай...где и когда ты посрал перед смертью...
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27.03.2021 22:26 Відповісти
Это чудо в кресле - трагедия украинской политики . До тех пор , пока "они" будут только метать дерьмо и звиздеть , - ничего не будет меняться в стране . И , как ни странно , пользы для возвращения во власть "мессии" от них никакой , рейтинг как у опзж.
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28.03.2021 07:10 Відповісти
Даешь 15 миллионов населения Украины!!!!!!!!!!!
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28.03.2021 13:47 Відповісти
Вакцинація - найбільший і найтрагічніший провал влади, - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 9759
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28.03.2021 16:45 Відповісти
Если бы деньги выдали на производство вакцины в Украине их бы просто украли. Третью волну пандемии не просчитал никто. Многие не смогли договориться с производителями самых технологичных вакцин с наименьшим количеством побочных эффектов.Сеть вакцинации развернута многие просто отказываются. Она просто врет.
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28.03.2021 19:15 Відповісти
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