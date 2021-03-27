РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9543 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 893 146

Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти, - нардеп "ЕС" Сюмар

Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти, - нардеп

Самый большой и самый трагический провал этой власти - это вакцинация.

Об этом в Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Собственно, именно этот процесс и показал реальную способность "чемпионов по борьбе с коронавирусом", которые:

- не удосужились просчитать третью волну пандемии и рекламировали Буковель, когда в Британии бушевал новый штамм;

- не выделили средства в фонд разработки вакцин и остались в хвосте крупнейшей мировой очереди. Они в это время укладывали асфальт;

- ничего не сделали для производства вакцины в Украине. Хотя бы для внутренних нужд. И даже боятся заикаться об этом;

- не смогли договориться с производителями самых технологичных вакцин с наименьшим количеством побочных эффектов Pfizer и Moderna;

- в конце концов, не смогли развернуть сеть вакцинации и организовать понятный ее порядок", - перечисляет Сюмар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минздрав второй раз за день обновил разделение на карантинные зоны: "красных" регионов стало 10. ТАБЛИЦА

"Зато пятьсот миллионов раз смогли соврать о том, как украинская оппозиция "мешает Индии возобновить экспорт вакцин". Соврать сначала на уровне председателя комитета Совета и наблюдательного "Укрзализныци" (который у нас наиболее осведомлен во всех вопросах), и теперь президента", - констатирует Виктория Сюмар.

"Смешно и стыдно. Ребята, вам время осознать: вакцины становятся главным инструментом политики и дипломатии. И "величайшие лидеры современности" будут определяться способностью обеспечить разработку, производство и проведение вакцинаций, а не интервью придворных жополизов", - отмечает депутат.

Настало время осознать, что первая волна вакцинации не будет последней, отмечает Виктория Сюмар: "По мнению израильтян, прививаться вероятно придется раз в полгода… Как долго держатся антитела после повторной болезни или вакцинации пока не знает никто. Но логично, что антитела от вакцины не будут держаться дольше, чем антитела у переболевших".

"Время осознать, что та же Индия (и Китай с Россией тоже) уже используют вакцины для усиления своих геополитических позиций. И та же Индия не остановила поставки в соседние страны, которые являются ее важными партнерами", - констатирует Сюмар.

Также читайте: Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию: "За каждое слово придется отвечать"

"Время осознать, что вы уже не комики-пиарщики, а политики и власть, ответственные за жизнь и здоровье украинцев. И что мир, который жил по формуле "хлеба и зрелищ", теперь живет в формуле "вакцины-хлеб-зрелища"… Без вакцин не стоит надеяться на "хлеб", потому что экономика точно хочет видеть свет в конце тоннеля и не видит. А без вакцин и без хлеба - зрелищные видосики нам не помогут. И да, мы тут с вами в одной лодке, к сожалению", - отмечает представитель "ЕС".

"Спасительная соломинка" в виде обвинений оппозиции на фоне этого коронавирусного шторма не поможет. Придется грести. И обеспечить вакцины и вакцинацию. Или уходить", - резюмирует Сюмар.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Сюмар Виктория (420) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+55
Так кто у нас доктор смерть

Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2151
показать весь комментарий
27.03.2021 20:41
+44
Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 7295
показать весь комментарий
27.03.2021 20:35
+42
Вакцинація - найбільший і найтрагічніший провал влади, - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 5062
показать весь комментарий
27.03.2021 20:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
так и скажи что денег нету
показать весь комментарий
27.03.2021 21:09 Ответить
Порошенко домовляється про нові поставки китайської вакцини
показать весь комментарий
27.03.2021 21:02 Ответить
Я не знаю, может я в другой стране живу. Никто из тех кого я знаю добровольно вакцинироваться не пойдут, ни старики ни молодежь, ни медики. Никто. Толку что ее завезут эту вакцину?
показать весь комментарий
27.03.2021 21:07 Ответить
Може, ти в кацапстані живеш. Серед моїх знайомих приблизно 60/40 на користь вакцинації.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:54 Ответить
Більше схоже на те, що ти сам кацап
показать весь комментарий
27.03.2021 23:53 Ответить
в россии тоже опа , только 2 миллиона получили две дозы вакцины
показать весь комментарий
27.03.2021 21:06 Ответить
Тішить те, що за словами Сюмар, вакцинація -самий трагічний провал влади. Тобто , інші провали-дрібниці і майже не провали.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:06 Ответить
Сюмар: "самий трагічний провал". Кожній номальні людині з цієї фрази зрозуміло, що маса трагічних повалів, але цей найтрагічніший.
Зебіл: "інші провали-дрібниці".

Тобто ти навіть не здатне звичайну мову зрозуміти, і ще лізеш коментувати. На якій помийці вас подоляк понабирав?
показать весь комментарий
27.03.2021 21:58 Ответить
Коли йдуть герої - на арену виходять клоуни (с)
Генріх Гейне
показать весь комментарий
27.03.2021 21:09 Ответить
вот Я Китайской вакцине верю больше чем индуской
показать весь комментарий
27.03.2021 21:10 Ответить
Аквариус, ну, какой аудит можно ожидать от них?
показать весь комментарий
27.03.2021 21:10 Ответить
«Аквариус», ресторанно-гостиничный комплекс
показать весь комментарий
27.03.2021 21:11 Ответить
Пани Сюмар имела достаточно и времени и предоставленных возможностей, чтобы со всеми своими политическими попутчиками направить рельсы страны в нужном направлении. Оценку их усердиям украинский народ поставил. Поэтому, единственный полезный совет, которым данная персона может поделиться с нынешней властью, это личный опыт как «Или уходить». Что, кстати, весьма полезно своевременно изучить кварталовскому балагану.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:11 Ответить
Так и будем кругами ходить или есть выход? Вакцинаторов как спасителей не предлагать.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:23 Ответить
Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти. Гарний заголовок. По Фрейду.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:12 Ответить
почему ?
показать весь комментарий
27.03.2021 21:13 Ответить
Вакцинація - найбільший і найтрагічніший провал влади, - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 9671
показать весь комментарий
27.03.2021 21:25 Ответить
і я так вважаю! і підтримую в цьому Порошенка.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:31 Ответить
Почему смерть с косой? Вдруг нужно будет прокосить тропинку в рай , которая заросла по причине полного безбожия! Дорогу в ад протоптали в шесть полос!
показать весь комментарий
27.03.2021 22:23 Ответить
Звідки ви кацапня лізете!?
показать весь комментарий
27.03.2021 21:43 Ответить
Из говна вылезло
показать весь комментарий
27.03.2021 21:45 Ответить
Вспомнилась Юля с её истерикой по свиному грипу и мегазакупкой мегалекарства Тамифлю. Тогда она была в первых мировых рядах того разводняка.
А сейчас власть Украины в последних рядах.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:39 Ответить
Про "перебздеть" мне неинтересно.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:03 Ответить
Такой же разводняк, только вместо тамифлю - вакцина. Кстати, с вакцинами на скорую руку уже тоже было при гонконгском гриппе, слепили живую за 4 месяца.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:09 Ответить
Но при совке от грипа гонконгского не вакцинировали и масок не носили , а крантин
в школах назначали на неделю при 30% заболевших, и эпидемия за месяц заканчивалась с приобретением коллективного имунитета. Совок вот кто был мастер по борьбе с любыми эпидемиями. Бацька знает и помнит как лечили орви в совковой Беларусии. Но об этом у нас ни гу-гу. Не выгодно об этом говорить мешает комерции ковидмафии.
показать весь комментарий
28.03.2021 04:04 Ответить
Мы пасем задних в этом вопросе, сколько у нас вакцинованых тыс 200 это просто смешная цифра.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:46 Ответить
Кто рвал себе волосы на груди,распуская слухи-мухи о качестве вакцины? Крокодильи сльозы!
показать весь комментарий
27.03.2021 21:59 Ответить
она дура?
показать весь комментарий
27.03.2021 22:14 Ответить
Миску одсунули, ціпок вкоротили.... ПЄСикам лишається гавкать.....
показать весь комментарий
27.03.2021 22:15 Ответить
Быдло Мавзолейное,вы были баранами с 1917 года,прошло больше ста лет.вы стали дебилами... Это навсегда...РАБская генетика дает взнакы
показать весь комментарий
27.03.2021 22:19 Ответить
Самый большой ляп власти--самая большая удача народа! Сюмар....
показать весь комментарий
27.03.2021 22:20 Ответить
66 миллиардов зарытых в асфальт при помощи Ковида это мировой рекорд Зелемойских...
показать весь комментарий
27.03.2021 22:22 Ответить
Ни одна страна Мира не повторит рекорд Украины в этом деле... Зеля чемпион Мира в этом деле праведном...
показать весь комментарий
27.03.2021 22:23 Ответить
Бог спросит каждого при входе в Рай...где и когда ты посрал перед смертью...
показать весь комментарий
27.03.2021 22:26 Ответить
Это чудо в кресле - трагедия украинской политики . До тех пор , пока "они" будут только метать дерьмо и звиздеть , - ничего не будет меняться в стране . И , как ни странно , пользы для возвращения во власть "мессии" от них никакой , рейтинг как у опзж.
показать весь комментарий
28.03.2021 07:10 Ответить
Даешь 15 миллионов населения Украины!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.03.2021 13:47 Ответить
Вакцинація - найбільший і найтрагічніший провал влади, - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 9759
показать весь комментарий
28.03.2021 16:45 Ответить
Если бы деньги выдали на производство вакцины в Украине их бы просто украли. Третью волну пандемии не просчитал никто. Многие не смогли договориться с производителями самых технологичных вакцин с наименьшим количеством побочных эффектов.Сеть вакцинации развернута многие просто отказываются. Она просто врет.
показать весь комментарий
28.03.2021 19:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 