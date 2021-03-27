Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти, - нардеп "ЕС" Сюмар

Самый большой и самый трагический провал этой власти - это вакцинация.

Об этом в Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Собственно, именно этот процесс и показал реальную способность "чемпионов по борьбе с коронавирусом", которые:

- не удосужились просчитать третью волну пандемии и рекламировали Буковель, когда в Британии бушевал новый штамм;

- не выделили средства в фонд разработки вакцин и остались в хвосте крупнейшей мировой очереди. Они в это время укладывали асфальт;

- ничего не сделали для производства вакцины в Украине. Хотя бы для внутренних нужд. И даже боятся заикаться об этом;

- не смогли договориться с производителями самых технологичных вакцин с наименьшим количеством побочных эффектов Pfizer и Moderna;

- в конце концов, не смогли развернуть сеть вакцинации и организовать понятный ее порядок", - перечисляет Сюмар.

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"Зато пятьсот миллионов раз смогли соврать о том, как украинская оппозиция "мешает Индии возобновить экспорт вакцин". Соврать сначала на уровне председателя комитета Совета и наблюдательного "Укрзализныци" (который у нас наиболее осведомлен во всех вопросах), и теперь президента", - констатирует Виктория Сюмар.

"Смешно и стыдно. Ребята, вам время осознать: вакцины становятся главным инструментом политики и дипломатии. И "величайшие лидеры современности" будут определяться способностью обеспечить разработку, производство и проведение вакцинаций, а не интервью придворных жополизов", - отмечает депутат.

Настало время осознать, что первая волна вакцинации не будет последней, отмечает Виктория Сюмар: "По мнению израильтян, прививаться вероятно придется раз в полгода… Как долго держатся антитела после повторной болезни или вакцинации пока не знает никто. Но логично, что антитела от вакцины не будут держаться дольше, чем антитела у переболевших".

"Время осознать, что та же Индия (и Китай с Россией тоже) уже используют вакцины для усиления своих геополитических позиций. И та же Индия не остановила поставки в соседние страны, которые являются ее важными партнерами", - констатирует Сюмар.

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"Время осознать, что вы уже не комики-пиарщики, а политики и власть, ответственные за жизнь и здоровье украинцев. И что мир, который жил по формуле "хлеба и зрелищ", теперь живет в формуле "вакцины-хлеб-зрелища"… Без вакцин не стоит надеяться на "хлеб", потому что экономика точно хочет видеть свет в конце тоннеля и не видит. А без вакцин и без хлеба - зрелищные видосики нам не помогут. И да, мы тут с вами в одной лодке, к сожалению", - отмечает представитель "ЕС".

"Спасительная соломинка" в виде обвинений оппозиции на фоне этого коронавирусного шторма не поможет. Придется грести. И обеспечить вакцины и вакцинацию. Или уходить", - резюмирует Сюмар.