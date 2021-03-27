Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию: "За каждое слово придется отвечать"

На уходящей неделе Украина получила 215 000 доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента.

Глава государства также подчеркнул, что подписанный контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины.

"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки получили Президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, прививки вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества.

"Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского Союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: В стране есть мощности для производства вакцины от коронавируса, - Радуцкий

По его словам, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.

"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - отметил президент.

Зеленский считает, что политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы.

Читайте также: "Откровенно бессовестное событие": ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - резюмировал Президент.