РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12065 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
14 353 215

Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию: "За каждое слово придется отвечать"

Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию:

На уходящей неделе Украина получила 215 000 доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента.

Глава государства также подчеркнул, что подписанный контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины.

"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки получили Президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, прививки вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества.

"Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского Союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: В стране есть мощности для производства вакцины от коронавируса, - Радуцкий

По его словам, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.

"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - отметил президент.

Зеленский считает, что политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы.

Читайте также: "Откровенно бессовестное событие": ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - резюмировал Президент.

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20365) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+66
Когда твои депутанши Василевская-Смаглюк и Богуцкая ответят за свои слова, что коронавирус - мирой заговор и афера?
показать весь комментарий
27.03.2021 15:40
+56
Згідно якого закону прийдеться відповідати ?
І чому зеленський ні за що не відповідає, а іншим погрожує ?
показать весь комментарий
27.03.2021 15:40
+54
Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию: "За каждое слово придется отвечать" - Цензор.НЕТ 7111
показать весь комментарий
27.03.2021 15:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
У вас устарелые,отсталые взгляды на конституцию.Надо просто перестать читать эту чушь.И тогда РНБО покатит.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:42 Ответить
Или врите, или молчите
показать весь комментарий
28.03.2021 10:20 Ответить
А чому це ЗЕрооо комусь вказує та погрожує? А чому воно порушувало карантин в Буковелі? В деяких странах, людина з керівництва краіни, що порушила правила карантину -їшла у відставку! А це недоПрезидент робить все що йому заманеться, а інших вчить і погрожує відповідальністю. Воно нічого не порушило?
показать весь комментарий
28.03.2021 10:51 Ответить
А за ноты при игре на рояле по "новаторски" кто будет отвечать, композитор или исполнитель. Или музыкальный критик или лига защиты зеленой масти ?
показать весь комментарий
28.03.2021 12:39 Ответить
Вы сами своими действиями (Степанов и Ляшко) дискредитируете вакцинацию, а твои депутаты (Василевская и Богуцкая) - словами.
Вот для начала и накажи их всех!
показать весь комментарий
28.03.2021 12:53 Ответить
Не уж-то Зеленский вспомнил о боге!! Сам неуч-клоун Страну Украину развалил , половина населения Украины ходит в бомжах, армию Украины развалил, с фашисткой Россией активно торгует, с олигархами и "Коломосйким целуется",вакцинацию вместе с степановым Провалил! И у него после всего этого ещё язык поварачивается , что -то вякать!!-
показать весь комментарий
28.03.2021 12:55 Ответить
КОНЮХ
показать весь комментарий
28.03.2021 13:32 Ответить
Вот тут он прав...Клоуну в конце концов придется отвечать головой
показать весь комментарий
28.03.2021 13:49 Ответить
На финансирование системы здравоохранения в 2021 году МОЗ запрашивал 296 млрд грн, в результате в бюджете выделено 159 млрд грн.
На закупку вакцин против COVID-19 МОЗ запрашивал 15,1 млрд грн, в результате на эти цели в бюджете выделили лишь 2.6 млрд грн
Но даже не смотря на это по состоянию на 01.03.2021 г. недофинансирование здравоохранения по бюджету 2021 составляет 34,6%
показать весь комментарий
28.03.2021 13:54 Ответить
В структурах Зеленского активно обсуждается возможность привлечения коммерческих структур к проведению вакцинации.
Учитывая, что СУЩЕСТВУЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПРЕТ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОДАЖУ ВАКЦИНЫ КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, наличие огромных заказов от правительственных организаций, речь может идти о вакцинах-аутсайдерах производимых в третьих странах (Куба, Бразилия, Пакистан).
Еще одним направлением может стать участие Украины в испытаниях вакциныAd26.COV2.S (клинический идентификатор NCT04505722) производства Janssen Vaccines & Prevention BV (клиническое подразделение Johnson & Johnson ) начавшееся в феврале 2021 г. ‎
ВЫ ГОТОВЫ СТАТЬ ПОДОПЫТНЫМИ КРОЛИКАМИ?
показать весь комментарий
28.03.2021 13:59 Ответить
вакцинація в Україні слово ругательное і прошу його не застосовувати, тим паче що бо вакцин нема
показать весь комментарий
28.03.2021 14:21 Ответить
Всі в лайні, а я в білому, муділо.
показать весь комментарий
28.03.2021 14:32 Ответить
АБИ НА ПАНІКА ВІД "КОРОНОВІРУСУ" ТО ХТО Б КУПУВАВ ЦІ ВАКЦИНИ У
МІЛІАРДНИХ КІЛЬКОСТЯХ ? )
показать весь комментарий
28.03.2021 14:40 Ответить
Хамлуватий балаганний клоун.
показать весь комментарий
28.03.2021 21:54 Ответить
Страница 3 из 3
 
 