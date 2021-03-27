Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию: "За каждое слово придется отвечать"
На уходящей неделе Украина получила 215 000 доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента.
Глава государства также подчеркнул, что подписанный контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины.
"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки получили Президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - отметил Зеленский.
Кроме того, по его словам, прививки вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества.
"Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского Союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.
"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - отметил президент.
Зеленский считает, что политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы.
"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - резюмировал Президент.
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Вот для начала и накажи их всех!
На закупку вакцин против COVID-19 МОЗ запрашивал 15,1 млрд грн, в результате на эти цели в бюджете выделили лишь 2.6 млрд грн
Но даже не смотря на это по состоянию на 01.03.2021 г. недофинансирование здравоохранения по бюджету 2021 составляет 34,6%
Учитывая, что СУЩЕСТВУЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПРЕТ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОДАЖУ ВАКЦИНЫ КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, наличие огромных заказов от правительственных организаций, речь может идти о вакцинах-аутсайдерах производимых в третьих странах (Куба, Бразилия, Пакистан).
Еще одним направлением может стать участие Украины в испытаниях вакциныAd26.COV2.S (клинический идентификатор NCT04505722) производства Janssen Vaccines & Prevention BV (клиническое подразделение Johnson & Johnson ) начавшееся в феврале 2021 г.
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