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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський закликав політиків не дискредитувати вакцинацію: "За кожне слово доведеться відповідати"

Зеленський закликав політиків не дискредитувати вакцинацію:

Цього тижня Україна отримала 215 000 доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech і очікує наступну партію препарату найближчими тижнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Володимир Зеленський, інформує пресслужба Офісу президента.

Глава держави також підкреслив, що підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.

"Крім Китаю, вакцину від Sinovac використовують вже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення отримали президент Ердоган і Патріарх Варфоломій", - зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам людей, що красномовно свідчить про визнання її безпеки та якості.

"Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щоденно. Звісно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулись всі країни Європейського Союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні. Для цього важливими є й готовність суспільства робити щеплення, і забезпечення України достатньою кількістю вакцин", – наголосив Зеленський.

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За його словами, процес вакцинації стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини, і Україна розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.

"Проте варто розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше значно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом", – зазначив президент.

Зеленський вважає, що політичні діячі втратили голову в гонитві за швидкою популярністю і їм байдуже, що від їхніх негативних висловлювань щодо вакцини можуть вмирати українці.

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"Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають із вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент, вирішуйте самі", – резюмував президент.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23845) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+66
Когда твои депутанши Василевская-Смаглюк и Богуцкая ответят за свои слова, что коронавирус - мирой заговор и афера?
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27.03.2021 15:40
+56
Згідно якого закону прийдеться відповідати ?
І чому зеленський ні за що не відповідає, а іншим погрожує ?
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27.03.2021 15:40
+54
Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию: "За каждое слово придется отвечать" - Цензор.НЕТ 7111
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27.03.2021 15:37
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У вас устарелые,отсталые взгляды на конституцию.Надо просто перестать читать эту чушь.И тогда РНБО покатит.
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30.03.2021 15:42 Відповісти
Или врите, или молчите
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28.03.2021 10:20 Відповісти
А чому це ЗЕрооо комусь вказує та погрожує? А чому воно порушувало карантин в Буковелі? В деяких странах, людина з керівництва краіни, що порушила правила карантину -їшла у відставку! А це недоПрезидент робить все що йому заманеться, а інших вчить і погрожує відповідальністю. Воно нічого не порушило?
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28.03.2021 10:51 Відповісти
А за ноты при игре на рояле по "новаторски" кто будет отвечать, композитор или исполнитель. Или музыкальный критик или лига защиты зеленой масти ?
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28.03.2021 12:39 Відповісти
Вы сами своими действиями (Степанов и Ляшко) дискредитируете вакцинацию, а твои депутаты (Василевская и Богуцкая) - словами.
Вот для начала и накажи их всех!
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28.03.2021 12:53 Відповісти
Не уж-то Зеленский вспомнил о боге!! Сам неуч-клоун Страну Украину развалил , половина населения Украины ходит в бомжах, армию Украины развалил, с фашисткой Россией активно торгует, с олигархами и "Коломосйким целуется",вакцинацию вместе с степановым Провалил! И у него после всего этого ещё язык поварачивается , что -то вякать!!-
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28.03.2021 12:55 Відповісти
КОНЮХ
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28.03.2021 13:32 Відповісти
Вот тут он прав...Клоуну в конце концов придется отвечать головой
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28.03.2021 13:49 Відповісти
На финансирование системы здравоохранения в 2021 году МОЗ запрашивал 296 млрд грн, в результате в бюджете выделено 159 млрд грн.
На закупку вакцин против COVID-19 МОЗ запрашивал 15,1 млрд грн, в результате на эти цели в бюджете выделили лишь 2.6 млрд грн
Но даже не смотря на это по состоянию на 01.03.2021 г. недофинансирование здравоохранения по бюджету 2021 составляет 34,6%
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28.03.2021 13:54 Відповісти
В структурах Зеленского активно обсуждается возможность привлечения коммерческих структур к проведению вакцинации.
Учитывая, что СУЩЕСТВУЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПРЕТ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОДАЖУ ВАКЦИНЫ КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, наличие огромных заказов от правительственных организаций, речь может идти о вакцинах-аутсайдерах производимых в третьих странах (Куба, Бразилия, Пакистан).
Еще одним направлением может стать участие Украины в испытаниях вакциныAd26.COV2.S (клинический идентификатор NCT04505722) производства Janssen Vaccines & Prevention BV (клиническое подразделение Johnson & Johnson ) начавшееся в феврале 2021 г. ‎
ВЫ ГОТОВЫ СТАТЬ ПОДОПЫТНЫМИ КРОЛИКАМИ?
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28.03.2021 13:59 Відповісти
вакцинація в Україні слово ругательное і прошу його не застосовувати, тим паче що бо вакцин нема
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28.03.2021 14:21 Відповісти
Всі в лайні, а я в білому, муділо.
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28.03.2021 14:32 Відповісти
АБИ НА ПАНІКА ВІД "КОРОНОВІРУСУ" ТО ХТО Б КУПУВАВ ЦІ ВАКЦИНИ У
МІЛІАРДНИХ КІЛЬКОСТЯХ ? )
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28.03.2021 14:40 Відповісти
Хамлуватий балаганний клоун.
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28.03.2021 21:54 Відповісти
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