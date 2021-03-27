Зеленський закликав політиків не дискредитувати вакцинацію: "За кожне слово доведеться відповідати"
Цього тижня Україна отримала 215 000 доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech і очікує наступну партію препарату найближчими тижнями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Володимир Зеленський, інформує пресслужба Офісу президента.
Глава держави також підкреслив, що підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.
"Крім Китаю, вакцину від Sinovac використовують вже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення отримали президент Ердоган і Патріарх Варфоломій", - зазначив Зеленський.
Крім того, за його словами, щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам людей, що красномовно свідчить про визнання її безпеки та якості.
"Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щоденно. Звісно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулись всі країни Європейського Союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні. Для цього важливими є й готовність суспільства робити щеплення, і забезпечення України достатньою кількістю вакцин", – наголосив Зеленський.
За його словами, процес вакцинації стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини, і Україна розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.
"Проте варто розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше значно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом", – зазначив президент.
Зеленський вважає, що політичні діячі втратили голову в гонитві за швидкою популярністю і їм байдуже, що від їхніх негативних висловлювань щодо вакцини можуть вмирати українці.
"Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають із вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент, вирішуйте самі", – резюмував президент.
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Но даже не смотря на это по состоянию на 01.03.2021 г. недофинансирование здравоохранения по бюджету 2021 составляет 34,6%
Учитывая, что СУЩЕСТВУЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПРЕТ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОДАЖУ ВАКЦИНЫ КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, наличие огромных заказов от правительственных организаций, речь может идти о вакцинах-аутсайдерах производимых в третьих странах (Куба, Бразилия, Пакистан).
Еще одним направлением может стать участие Украины в испытаниях вакциныAd26.COV2.S (клинический идентификатор NCT04505722) производства Janssen Vaccines & Prevention BV (клиническое подразделение Johnson & Johnson ) начавшееся в феврале 2021 г.
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