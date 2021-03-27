Зеленський закликав політиків не дискредитувати вакцинацію: "За кожне слово доведеться відповідати"

Цього тижня Україна отримала 215 000 доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech і очікує наступну партію препарату найближчими тижнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Володимир Зеленський, інформує пресслужба Офісу президента.

Глава держави також підкреслив, що підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.

"Крім Китаю, вакцину від Sinovac використовують вже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення отримали президент Ердоган і Патріарх Варфоломій", - зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам людей, що красномовно свідчить про визнання її безпеки та якості.

"Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щоденно. Звісно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулись всі країни Європейського Союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні. Для цього важливими є й готовність суспільства робити щеплення, і забезпечення України достатньою кількістю вакцин", – наголосив Зеленський.

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За його словами, процес вакцинації стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини, і Україна розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.

"Проте варто розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше значно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом", – зазначив президент.

Зеленський вважає, що політичні діячі втратили голову в гонитві за швидкою популярністю і їм байдуже, що від їхніх негативних висловлювань щодо вакцини можуть вмирати українці.

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"Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають із вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент, вирішуйте самі", – резюмував президент.