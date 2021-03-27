УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9466 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 728 33

"Відверто безсовісна подія", - ОП про позачергову вакцинацію працівників приватних підприємств на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

В Офісі президента засуджують факт вакцинації проти коронавірусу працівників кількох приватних підприємств у Тернопільській області поза чергою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У Тернопільській області сталася неприємна і відверто безсовісна подія, коли позачергово було вакциновано працівників кількох приватних підприємств. Це сталося в порушення наявного порядку вакцинації", - зазначив заступник голови ОП.

За словами Тимошенка, Офіс президента наголошує, що в Україні діє чітко затверджена дорожня карта вакцинації, відповідно до якої з середини березня розпочався другий етап вакцинації. На цьому етапі вакциною, закупленою коштом державного бюджету, відбувається щеплення людей із надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, підкреслив він.

Читайте також: В Україні почнуть колоти другу дозу COVID-вакцини в кінці травня: МОЗ гарантує, що щеплення будуть для всіх, - Ляшко

Тимошенко додав, що обласна влада Тернопільщини вже отримала "перше і останнє попередження щодо цього інциденту".

"Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні було помилкою, усі відповідальні особи в області мають це чітко усвідомити. Ми сподіваємося, що подібне більше не повториться ні у Тернопільській, ні в інших областях", - підсумував заступник глави Офісу президента.

Читайте також: Препаратом Sinovac Biotech спершу вакцинуватимуть маломобільних громадян, - Ляшко

Зазначимо, за інформацією Liga, в Тернопільській області 24 березня щепили препаратом CoviShield 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" і ТОВ "Тернопільський м'ясокомбінат".

Обидві компанії опублікували в соцмережі фото, на яких медпрацівник проводить щеплення.

Відверто безсовісна подія, - ОП про позачергову вакцинацію працівників приватних підприємств на Тернопільщині 01

Відверто безсовісна подія, - ОП про позачергову вакцинацію працівників приватних підприємств на Тернопільщині 02
Відверто безсовісна подія, - ОП про позачергову вакцинацію працівників приватних підприємств на Тернопільщині 03
Відверто безсовісна подія, - ОП про позачергову вакцинацію працівників приватних підприємств на Тернопільщині 04
Відверто безсовісна подія, - ОП про позачергову вакцинацію працівників приватних підприємств на Тернопільщині 05

У коментарях на питання, де вони взяли стільки доз препарату, в "Агропродсервісі" відповіли, що керівництво підприємства звернулося з відповідним листом-проханням.

Відверто безсовісна подія, - ОП про позачергову вакцинацію працівників приватних підприємств на Тернопільщині 06

Читайте також: Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише взаємозамінною вакциною, - Ляшко

У Тернопільському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги чоловік, який назвалася директором установи, сказав, що не знає про це підприємство і до них не надходило жодних звернень.

"Ми не маємо стосунку до вакцинації працівників "Агропродсервісу", - прокоментував директор Микола Медвідь.

Координаторка вакцинації в Тернопільській області також сказала, що чула про цю історію, але ще не розбиралася в ній.

"Я не маю такої інформації. Можливо, вони домовлялися на рівні закладу охорони здоров’я, який є на території. У нас є мобільні бригади і звіти, які вони щоденно мені надсилають, там лише цифрові дані, там не вказана назва установи. Тому я маю з’ясувати безпосередньо вже у керівників закладів, яким належать мобільні бригади", – прокоментувала координаторка.

Читайте також: За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 939 осіб, загалом - 192 264, - Степанов

У керівництві "Агропродсервісу" відмовилися коментувати, яке звернення вони надсилали, кому і що вказували в листі.

Відомо, що засновником компанії "Агропродсервіс" є чинний депутат Верховної Ради з групи "За Майбутнє" Іван Чайківський. Також він є секретарем комітету ВР із питань аграрної та земельної політики. На момент набуття депутатських повноважень він був директором "Агропродсервісу".

Автор: 

вакцина (4419) Тернопіль (401) Тимошенко Кирило (558) Тернопільська область (588)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Рассуждения зебилов о совести напоминают рассуждения крокодила о страданиях антилопы в его пасти. Даже не так. Крокодил в совести разбирается лучше, чем Тимошенко: он не убивает ради прибыли. В отличие от зеленой нечисти с Банковой, поставившие под удар всю страну ради получения барышей.
показати весь коментар
27.03.2021 12:55
+8
"Откровенно бессовестное событие": ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 3474
показати весь коментар
27.03.2021 13:02
+6
Чья б корова мычала , а ваша зеублюдочная молчала !
показати весь коментар
27.03.2021 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чья б корова мычала , а ваша зеублюдочная молчала !
показати весь коментар
27.03.2021 12:52 Відповісти
3 часа читаю Муму , пока ни одной Коровы
показати весь коментар
27.03.2021 12:54 Відповісти
Вы не ту книгу взяли читать
показати весь коментар
27.03.2021 13:13 Відповісти
Например курточка Степанова за 25 000 $ и это только курточка , а сколько откатов переплавлено в оффшоры оманские ???
показати весь коментар
27.03.2021 13:16 Відповісти
О сколько же у ЗЕ событий разных чудовищно бессовестных и откровенно грязных ...По уХйлу это звучит так: Хот так обзывается, тот сам так и называется .
показати весь коментар
27.03.2021 18:28 Відповісти
Рассуждения зебилов о совести напоминают рассуждения крокодила о страданиях антилопы в его пасти. Даже не так. Крокодил в совести разбирается лучше, чем Тимошенко: он не убивает ради прибыли. В отличие от зеленой нечисти с Банковой, поставившие под удар всю страну ради получения барышей.
показати весь коментар
27.03.2021 12:55 Відповісти
"Откровенно бессовестное событие": ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 3474
показати весь коментар
27.03.2021 13:02 Відповісти
да хва уже кругом пхать этого "бедного" больного человечка...)
показати весь коментар
27.03.2021 20:54 Відповісти
Всем Здоровья!
показати весь коментар
27.03.2021 13:03 Відповісти
конечно бессовестные...еще ОПа не вся вакцинирована-а уже частники лезут
показати весь коментар
27.03.2021 13:05 Відповісти
Ну вакцинировали - и ладно. Цену набивают закупленной по дешевке бодяге.
показати весь коментар
27.03.2021 13:06 Відповісти
Кожен вівчар хоче вакцинувати своє стадо першим, це зрозуміло. А що стосовно щеплення самих вівчарів, є якісь інсайди?
показати весь коментар
27.03.2021 13:07 Відповісти
За майбутнє? Бєнін майбах? Колєга директора Буковеля Шевченка, який якраз на Станіславщині зараз в депутати йде...
показати весь коментар
27.03.2021 13:10 Відповісти
Тернопольского мясокомбината уже лет 10 нет. То какая-то подделка.
показати весь коментар
27.03.2021 13:11 Відповісти
Якщо зе-жопники тормозять вакцинаціюю, то вакцинація не чекає зебілів? а здійснюється власними силами людей.

Ніхто не може чекати та забороняти захищати власне здоров`я самотужки, чому так сперечаються та забороняють недоумки з офісу.

Ось вона демократія у дії. А не ваші фейкові досягнення.
показати весь коментар
27.03.2021 13:12 Відповісти
А тех что на 1+1 вакцинировали без очереди? Может и этим заплатили чтоб они свой колектив вдохновили на подвиги. Та только как всегда неувязочка вышла, у зелени сплошная шизофрения и амнезия и правая рука не знает что делает левая. Вот и заговорили того чего нет и быть не может ни совести ни чести ни батькивщины.
показати весь коментар
27.03.2021 13:12 Відповісти
бєзсовєстноє собитіє-це влада зєбидла.
показати весь коментар
27.03.2021 13:14 Відповісти
И это говорят именно те люди кто и создали эту вакханалию с вакцинацией в Украине !!! ..правильно - бей первым Фредди..
показати весь коментар
27.03.2021 13:17 Відповісти
зачем работникам ненужную дрянь в себя колоть
показати весь коментар
27.03.2021 13:28 Відповісти
чайківський ще 90-х "крутим" пациком був. чого дивуватися
показати весь коментар
27.03.2021 13:31 Відповісти
Лист-прохання, білять.
показати весь коментар
27.03.2021 13:41 Відповісти
Напевно, треба було викинути на помийку невикористані дози, а не вколоти бажаючих? Які ж ви огидні зелені тварюки!
показати весь коментар
27.03.2021 13:49 Відповісти
Так подивимось на піддослідних, до чого приведе те вакцинування. Може, виросте щось, чи відпаде. Їм зєля ще винагороду дасть за участь в експерименті.
показати весь коментар
27.03.2021 14:00 Відповісти
Треба заводити кримінальну справу. Що це ще лепітання, про сподіваюсь, що більше не повториться.
показати весь коментар
27.03.2021 14:23 Відповісти
Как тут заведешь? Вирус результат маркетинга, вакцина непонятная жидкость. Данные смертности высосаны из пальца. Проще дождаться когда все набьют свои карманы и все. Пойдут другие способы нарушать права искать.
показати весь коментар
27.03.2021 15:49 Відповісти
Если бы был ажиотаж с этой вакцинацией и ее не хватало желающим...
Как раз не хватает желающих.
показати весь коментар
27.03.2021 14:44 Відповісти
В Тернополі? "За майбутнє"? Так вам і треба!
показати весь коментар
27.03.2021 15:10 Відповісти
Молодежь твари позорные а старикам подыхай украина была й будет быдлом
показати весь коментар
27.03.2021 15:27 Відповісти
За границей за это накладывают огромные штрафы, на людей которые вакцинировались незаконно, а у нас беспредел и полная потеря совести.
показати весь коментар
27.03.2021 17:48 Відповісти
Все честно. майбах - бени. зе - под беней. Таким образом все "по зеленому закону"
показати весь коментар
27.03.2021 20:47 Відповісти
ну так шо гарант где реакция? чьи это предприятия? неужели каломыйского???
показати весь коментар
28.03.2021 14:47 Відповісти
І Добре вчинило, підприємство! Стєпашкіна вакцина скоро спортиться і купа бюджетних коштів підуть в смітник безтолку (залишиться хіба куртка на згадку).
Я особисто їх ініціативу підтримую... А ОП нехай своє незадоволення адресує в ОПу!
Ой. Замкнуте коло виходить...
показати весь коментар
28.03.2021 17:13 Відповісти
 
 