"Відверто безсовісна подія", - ОП про позачергову вакцинацію працівників приватних підприємств на Тернопільщині. ФОТОрепортаж
В Офісі президента засуджують факт вакцинації проти коронавірусу працівників кількох приватних підприємств у Тернопільській області поза чергою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
"У Тернопільській області сталася неприємна і відверто безсовісна подія, коли позачергово було вакциновано працівників кількох приватних підприємств. Це сталося в порушення наявного порядку вакцинації", - зазначив заступник голови ОП.
За словами Тимошенка, Офіс президента наголошує, що в Україні діє чітко затверджена дорожня карта вакцинації, відповідно до якої з середини березня розпочався другий етап вакцинації. На цьому етапі вакциною, закупленою коштом державного бюджету, відбувається щеплення людей із надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, підкреслив він.
Тимошенко додав, що обласна влада Тернопільщини вже отримала "перше і останнє попередження щодо цього інциденту".
"Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні було помилкою, усі відповідальні особи в області мають це чітко усвідомити. Ми сподіваємося, що подібне більше не повториться ні у Тернопільській, ні в інших областях", - підсумував заступник глави Офісу президента.
Зазначимо, за інформацією Liga, в Тернопільській області 24 березня щепили препаратом CoviShield 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" і ТОВ "Тернопільський м'ясокомбінат".
Обидві компанії опублікували в соцмережі фото, на яких медпрацівник проводить щеплення.
У коментарях на питання, де вони взяли стільки доз препарату, в "Агропродсервісі" відповіли, що керівництво підприємства звернулося з відповідним листом-проханням.
У Тернопільському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги чоловік, який назвалася директором установи, сказав, що не знає про це підприємство і до них не надходило жодних звернень.
"Ми не маємо стосунку до вакцинації працівників "Агропродсервісу", - прокоментував директор Микола Медвідь.
Координаторка вакцинації в Тернопільській області також сказала, що чула про цю історію, але ще не розбиралася в ній.
"Я не маю такої інформації. Можливо, вони домовлялися на рівні закладу охорони здоров’я, який є на території. У нас є мобільні бригади і звіти, які вони щоденно мені надсилають, там лише цифрові дані, там не вказана назва установи. Тому я маю з’ясувати безпосередньо вже у керівників закладів, яким належать мобільні бригади", – прокоментувала координаторка.
У керівництві "Агропродсервісу" відмовилися коментувати, яке звернення вони надсилали, кому і що вказували в листі.
Відомо, що засновником компанії "Агропродсервіс" є чинний депутат Верховної Ради з групи "За Майбутнє" Іван Чайківський. Також він є секретарем комітету ВР із питань аграрної та земельної політики. На момент набуття депутатських повноважень він був директором "Агропродсервісу".
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Ніхто не може чекати та забороняти захищати власне здоров`я самотужки, чому так сперечаються та забороняють недоумки з офісу.
Ось вона демократія у дії. А не ваші фейкові досягнення.
Как раз не хватает желающих.
Я особисто їх ініціативу підтримую... А ОП нехай своє незадоволення адресує в ОПу!
Ой. Замкнуте коло виходить...