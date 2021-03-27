"Відверто безсовісна подія", - ОП про позачергову вакцинацію працівників приватних підприємств на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

В Офісі президента засуджують факт вакцинації проти коронавірусу працівників кількох приватних підприємств у Тернопільській області поза чергою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У Тернопільській області сталася неприємна і відверто безсовісна подія, коли позачергово було вакциновано працівників кількох приватних підприємств. Це сталося в порушення наявного порядку вакцинації", - зазначив заступник голови ОП.

За словами Тимошенка, Офіс президента наголошує, що в Україні діє чітко затверджена дорожня карта вакцинації, відповідно до якої з середини березня розпочався другий етап вакцинації. На цьому етапі вакциною, закупленою коштом державного бюджету, відбувається щеплення людей із надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, підкреслив він.

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Тимошенко додав, що обласна влада Тернопільщини вже отримала "перше і останнє попередження щодо цього інциденту".

"Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні було помилкою, усі відповідальні особи в області мають це чітко усвідомити. Ми сподіваємося, що подібне більше не повториться ні у Тернопільській, ні в інших областях", - підсумував заступник глави Офісу президента.

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Зазначимо, за інформацією Liga, в Тернопільській області 24 березня щепили препаратом CoviShield 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" і ТОВ "Тернопільський м'ясокомбінат".

Обидві компанії опублікували в соцмережі фото, на яких медпрацівник проводить щеплення.









У коментарях на питання, де вони взяли стільки доз препарату, в "Агропродсервісі" відповіли, що керівництво підприємства звернулося з відповідним листом-проханням.

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У Тернопільському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги чоловік, який назвалася директором установи, сказав, що не знає про це підприємство і до них не надходило жодних звернень.

"Ми не маємо стосунку до вакцинації працівників "Агропродсервісу", - прокоментував директор Микола Медвідь.

Координаторка вакцинації в Тернопільській області також сказала, що чула про цю історію, але ще не розбиралася в ній.

"Я не маю такої інформації. Можливо, вони домовлялися на рівні закладу охорони здоров’я, який є на території. У нас є мобільні бригади і звіти, які вони щоденно мені надсилають, там лише цифрові дані, там не вказана назва установи. Тому я маю з’ясувати безпосередньо вже у керівників закладів, яким належать мобільні бригади", – прокоментувала координаторка.

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У керівництві "Агропродсервісу" відмовилися коментувати, яке звернення вони надсилали, кому і що вказували в листі.

Відомо, що засновником компанії "Агропродсервіс" є чинний депутат Верховної Ради з групи "За Майбутнє" Іван Чайківський. Також він є секретарем комітету ВР із питань аграрної та земельної політики. На момент набуття депутатських повноважень він був директором "Агропродсервісу".