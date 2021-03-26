Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише взаємозамінною вакциною, - Ляшко
Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише вакциною, яка виготовлена на одній платформі, оскільки є кілька типів вакцин, які не є взаємозамінними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко.
Заступник міністра підкреслив, що зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин від COVID-19, які виготовлені на різних платформах.
"Сьогодні є мРНК вакцини - Pfizer, Moderna, є векторні вакцини - AstraZeneca, є інактивовані - Coronavac. Ці вакцини поки що не взаємозамінні. Але вакцини, які є на одній платформі, наприклад векторна вакцина AstraZeneca, якщо вона виготовлена на різних майданчиках, то вона взаємозамінна. Тому вакцина AstraZeneca, яка виготовляється на європейських майданчиках, на корейської майданчику, на індійській майданчику, може використовуватися з одного майданчика для першого щеплення, з іншого - для другого", - пояснив Ляшко.
Раніше повідомлялося, що пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом.
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