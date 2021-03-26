УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7432 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 468 8
вакцина (4418) Ляшко Віктор (1504) COVID-19 (19763)

Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише взаємозамінною вакциною, - Ляшко

Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише взаємозамінною вакциною, - Ляшко

Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише вакциною, яка виготовлена ​​на одній платформі, оскільки є кілька типів вакцин, які не є взаємозамінними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко.

Заступник міністра підкреслив, що зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин від COVID-19, які виготовлені на різних платформах.

"Сьогодні є мРНК вакцини - Pfizer, Moderna, є векторні вакцини - AstraZeneca, є інактивовані - Coronavac. Ці вакцини поки що не взаємозамінні. Але вакцини, які є на одній платформі, наприклад векторна вакцина AstraZeneca, якщо вона виготовлена ​​на різних майданчиках, то вона взаємозамінна. Тому вакцина AstraZeneca, яка виготовляється на європейських майданчиках, на корейської майданчику, на індійській майданчику, може використовуватися з одного майданчика для першого щеплення, з іншого - для другого", - пояснив Ляшко.

Читайте також: Важкий період з COVID-19 буде до середини квітня, - Степанов

Раніше повідомлялося, що пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всіх бажаючих першою дозою ширнули. Тому, звичайно, саме на часі просторікувати про другу.
показати весь коментар
26.03.2021 09:37 Відповісти
Что вы этим хотели сказать?
показати весь коментар
26.03.2021 09:45 Відповісти
Окажется, что взаимозаменяемой будет только СПУТНИК, который продадут только Медведчуку! И будет новый спаситель Украины! Ну, что, зебилы, допрыгались?!
показати весь коментар
26.03.2021 09:42 Відповісти
Та ну. Степанов вчора сказав , що чим попало теж можна.
Експерементувати так експерементувати, нарід не проти.
показати весь коментар
26.03.2021 09:49 Відповісти
тобто повторно вакцинуватись треба тоже стєпашкіним шмурдяком.
показати весь коментар
26.03.2021 09:58 Відповісти
Первый ляшко был дятел и второй тоже дятел,привиака должна делаться одна и та же, первыраз маленькая доза вторая больше.
показати весь коментар
26.03.2021 10:14 Відповісти
давайте, добейте хотя бы тех, кто повелся и выжил на первой. мою вторую из трущобных шилдов впарьте степашке по цене его ветровки и он потянет, а первую - нелоху ...бесплатно, но шоб наверняка.
показати весь коментар
26.03.2021 10:32 Відповісти
Следовательно если завтра вирус мутирует...а вакцина ковидшел будет против этой мутации не эффективна...а профайзер будет эффективен...то те кто уже вкололи ковидшел мягко говоря попали??
показати весь коментар
26.03.2021 10:44 Відповісти
 
 