Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише взаємозамінною вакциною, - Ляшко

Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише вакциною, яка виготовлена ​​на одній платформі, оскільки є кілька типів вакцин, які не є взаємозамінними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко.

Заступник міністра підкреслив, що зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин від COVID-19, які виготовлені на різних платформах.

"Сьогодні є мРНК вакцини - Pfizer, Moderna, є векторні вакцини - AstraZeneca, є інактивовані - Coronavac. Ці вакцини поки що не взаємозамінні. Але вакцини, які є на одній платформі, наприклад векторна вакцина AstraZeneca, якщо вона виготовлена ​​на різних майданчиках, то вона взаємозамінна. Тому вакцина AstraZeneca, яка виготовляється на європейських майданчиках, на корейської майданчику, на індійській майданчику, може використовуватися з одного майданчика для першого щеплення, з іншого - для другого", - пояснив Ляшко.

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Раніше повідомлялося, що пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом.