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Вторую прививку от COVID-19 можно делать лишь взаимозаменяемой вакциной, - Ляшко

Вторую прививку от COVID-19 можно делать лишь взаимозаменяемой вакциной, - Ляшко

Вторую прививку от COVID-19 можно делать лишь вакциной, которая изготовлена на одной платформе, поскольку есть несколько типов вакцин, которые не являются взаимозаменяемыми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко.

Замминистра подчеркнул, что сейчас не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от COVID-19, которые изготовлены на разных платформах.

"Сегодня есть мРНК вакцины - Pfizer, Moderna, есть векторные вакцины - AstraZeneca, есть инактивированные - Coronavac. Эти вакцины пока что не взаимозаменяемы. Но вакцины, которые есть на одной платформе, например векторная вакцина AstraZeneca, если она изготовлена на разных площадках, то она взаимозаменяема. Поэтому вакцина AstraZeneca, которая изготлавливается на европейских площадках, на корейской площадке,на индийской площадке, может использоваться с одной площадки для первой прививк, с другой - для второй", - объяснил Ляшко.

Ранее сообщалось, что пациенты, получившие первую дозу вакцины Covishield, могут делать вторую прививку другим однотипным препаратом.

Также читайте: Надеемся, что в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся, - Степанов

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Всіх бажаючих першою дозою ширнули. Тому, звичайно, саме на часі просторікувати про другу.
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26.03.2021 09:37 Ответить
Что вы этим хотели сказать?
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26.03.2021 09:45 Ответить
Окажется, что взаимозаменяемой будет только СПУТНИК, который продадут только Медведчуку! И будет новый спаситель Украины! Ну, что, зебилы, допрыгались?!
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26.03.2021 09:42 Ответить
Та ну. Степанов вчора сказав , що чим попало теж можна.
Експерементувати так експерементувати, нарід не проти.
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26.03.2021 09:49 Ответить
тобто повторно вакцинуватись треба тоже стєпашкіним шмурдяком.
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26.03.2021 09:58 Ответить
Первый ляшко был дятел и второй тоже дятел,привиака должна делаться одна и та же, первыраз маленькая доза вторая больше.
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26.03.2021 10:14 Ответить
давайте, добейте хотя бы тех, кто повелся и выжил на первой. мою вторую из трущобных шилдов впарьте степашке по цене его ветровки и он потянет, а первую - нелоху ...бесплатно, но шоб наверняка.
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26.03.2021 10:32 Ответить
Следовательно если завтра вирус мутирует...а вакцина ковидшел будет против этой мутации не эффективна...а профайзер будет эффективен...то те кто уже вкололи ковидшел мягко говоря попали??
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26.03.2021 10:44 Ответить
 
 