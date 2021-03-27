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Новости Революция в Беларуси
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Белорусские силовики 27 марта задержали не менее 245 человек, - правозащитники

Белорусские силовики 27 марта задержали не менее 245 человек, - правозащитники

В разных городах Беларуси 27 марта задержали более 240 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что точечные задержания в Минске начались в 14:00 вблизи места проведения анонсированной акции протеста - в районе площади Бангалор. Кроме столицы Беларуси, задержания зафиксированы в Солигорске, Новогрудке, Новополоцке, Гомеле, Могилев, Брест, Барановичи.

Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы в телеграм-каналах к участию в этот день в несанкционированных мероприятиях.

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Кроме того, в пресс-службе МВД заявили, что "во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия". Ведомство сообщает, что "информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности".

Белорусские силовики 27 марта задержали не менее 245 человек, - правозащитники 01

Автор: 

Беларусь (7893) задержание (6676)


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Топ комментарии
+3
Бульбофюрер к этому шел больше 20 лет ,а наш Бубончик уже на втором году хочет гайки закрутить. Когда там внеочередная Рада по поводу массовых гуляний художников - оформителей ОПы ?
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28.03.2021 00:05
+2
Білоруські силовики 27 березня затримали не менше 245 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1767
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28.03.2021 02:02
+1
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком



Ничего необычного. Просто поклонники Гауляйтера


Белорусские силовики 27 марта задержали не менее 245 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 264
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27.03.2021 23:37
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https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком



Ничего необычного. Просто поклонники Гауляйтера


Белорусские силовики 27 марта задержали не менее 245 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 264
показать весь комментарий
27.03.2021 23:37 Ответить
Білоруські силовики 27 березня затримали не менше 245 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1767
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28.03.2021 02:02 Ответить
Бульбофюрер к этому шел больше 20 лет ,а наш Бубончик уже на втором году хочет гайки закрутить. Когда там внеочередная Рада по поводу массовых гуляний художников - оформителей ОПы ?
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28.03.2021 00:05 Ответить
хрен что получится что у зеленского что у кого то другого гайки закручивать так как у бульбашей или кацапов
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28.03.2021 01:20 Ответить
Проковтнули Стерненко - проковтнете решту.
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28.03.2021 09:00 Ответить
кто бы тут что рассказывал - скоро в россии еще одна область будет
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28.03.2021 11:47 Ответить
«…Краску давай! -Какую краску ? -Звездочки малевать. -Сколько рисовать ? Две ? -Две… Тут одного пока завалишь - запаришься !». Мы в Украине уже тридцать лет паримся. Так шо с почином вас, сябры.
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28.03.2021 00:24 Ответить
каким почином?
у них концлагерь и это не изменяется
концлагерь, в котором пока более-менее кормят
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28.03.2021 08:43 Ответить
С почином коллективно оказаться на нарах за высказывание своего мнения.
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28.03.2021 10:57 Ответить
"Обладая общественной властью и правом взыскания налогов, чиновники - становятся, как органы общества, над обществом. Свободное, добровольное уважение, с которым относились к органам родового (кланового) общества, им уже недостаточно - даже если бы они могли завоевать его"... Создаются особые законы о святости и неприкосновенности чиновников. "Самый жалкий полицейский служитель" имеет больше "авторитета", чем представители клана, но даже глава военной власти цивилизованного государства мог бы позавидовать старшине клана, пользующемуся "не из-под палки приобретенным уважением" общества.

Мелкобуржуазные демократы, вроде наших эсеров и меньшевиков, а также их родные братья, все социал-шовинисты и оппортунисты Западной Европы, ждут именно "большего" от всеобщего избирательного права. Они разделяют сами и внушают народу ту ложную мысль, будто всеобщее избирательное право "в теперешнем государстве" способно действительно выявить волю большинства трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь.
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28.03.2021 07:32 Ответить
Царька-луку в Ростов.
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28.03.2021 09:03 Ответить
А чому ж немає фото "массовьіх задержаний"? Тіхановська пропагує бажане за дійсне. Гола королева.
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28.03.2021 09:03 Ответить
А ты сама съезди ,и сфоткай ,,вумна дуже''.
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28.03.2021 09:05 Ответить
От бацьки до пахана ОПГ.
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28.03.2021 12:28 Ответить
Увы.. настоящие революции с цветами не выграть
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28.03.2021 13:27 Ответить
 
 