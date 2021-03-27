Белорусские силовики 27 марта задержали не менее 245 человек, - правозащитники
В разных городах Беларуси 27 марта задержали более 240 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Вясна".
Отмечается, что точечные задержания в Минске начались в 14:00 вблизи места проведения анонсированной акции протеста - в районе площади Бангалор. Кроме столицы Беларуси, задержания зафиксированы в Солигорске, Новогрудке, Новополоцке, Гомеле, Могилев, Брест, Барановичи.
Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы в телеграм-каналах к участию в этот день в несанкционированных мероприятиях.
Кроме того, в пресс-службе МВД заявили, что "во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия". Ведомство сообщает, что "информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности".
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Ничего необычного. Просто поклонники Гауляйтера
у них концлагерь и это не изменяется
концлагерь, в котором пока более-менее кормят
Мелкобуржуазные демократы, вроде наших эсеров и меньшевиков, а также их родные братья, все социал-шовинисты и оппортунисты Западной Европы, ждут именно "большего" от всеобщего избирательного права. Они разделяют сами и внушают народу ту ложную мысль, будто всеобщее избирательное право "в теперешнем государстве" способно действительно выявить волю большинства трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь.