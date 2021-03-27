Белорусские силовики 27 марта задержали не менее 245 человек, - правозащитники

В разных городах Беларуси 27 марта задержали более 240 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что точечные задержания в Минске начались в 14:00 вблизи места проведения анонсированной акции протеста - в районе площади Бангалор. Кроме столицы Беларуси, задержания зафиксированы в Солигорске, Новогрудке, Новополоцке, Гомеле, Могилев, Брест, Барановичи.

Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы в телеграм-каналах к участию в этот день в несанкционированных мероприятиях.

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Кроме того, в пресс-службе МВД заявили, что "во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия". Ведомство сообщает, что "информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности".