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Новини Революція в Білорусі
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Білоруські силовики 27 березня затримали не менше 245 осіб, - правозахисники

Білоруські силовики 27 березня затримали не менше 245 осіб, - правозахисники

У різних містах Білорусі 27 березня затримали понад 240 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Вясна".

Зазначається, що точкові затримання в Мінську почалися о 14:00 поблизу місця проведення анонсованої акції протесту - в районі площі Бангалор. Крім столиці Білорусі, затримання зафіксовані в Солігорську, Новогрудці, Новополоцьку, Гомелі, Могильові, Бресті, Барановичах.

Слідчий комітет оголосив, що порушив кримінальне провадження за статтею про грубе порушення порядку (стаття 342 КК) за заклики в телеграм-каналах до участі в цей день в несанкціонованих заходах.

Також дивіться: На протестах у Білорусі силовики Лукашенка затримали вже понад 60 людей, зокрема журналістів. ВIДЕО

Крім того, в пресслужбі МВС заявили, що "у всіх регіонах країни не зафіксовано жодного несанкціонованого масового заходу". Відомство повідомляє, що "інформація про масові затримання, зокрема біля площі Бангалор, не відповідає дійсності".

Білоруські силовики 27 березня затримали не менше 245 осіб, - правозахисники 01

Білорусь (7932) затримання (4340)


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Топ коментарі
+3
Бульбофюрер к этому шел больше 20 лет ,а наш Бубончик уже на втором году хочет гайки закрутить. Когда там внеочередная Рада по поводу массовых гуляний художников - оформителей ОПы ?
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28.03.2021 00:05
+2
Білоруські силовики 27 березня затримали не менше 245 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1767
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28.03.2021 02:02
+1
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https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком



Ничего необычного. Просто поклонники Гауляйтера


Белорусские силовики 27 марта задержали не менее 245 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 264
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27.03.2021 23:37
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https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком



Ничего необычного. Просто поклонники Гауляйтера


Белорусские силовики 27 марта задержали не менее 245 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 264
показати весь коментар
27.03.2021 23:37 Відповісти
Білоруські силовики 27 березня затримали не менше 245 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1767
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28.03.2021 02:02 Відповісти
Бульбофюрер к этому шел больше 20 лет ,а наш Бубончик уже на втором году хочет гайки закрутить. Когда там внеочередная Рада по поводу массовых гуляний художников - оформителей ОПы ?
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28.03.2021 00:05 Відповісти
хрен что получится что у зеленского что у кого то другого гайки закручивать так как у бульбашей или кацапов
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28.03.2021 01:20 Відповісти
Проковтнули Стерненко - проковтнете решту.
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28.03.2021 09:00 Відповісти
кто бы тут что рассказывал - скоро в россии еще одна область будет
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28.03.2021 11:47 Відповісти
«…Краску давай! -Какую краску ? -Звездочки малевать. -Сколько рисовать ? Две ? -Две… Тут одного пока завалишь - запаришься !». Мы в Украине уже тридцать лет паримся. Так шо с почином вас, сябры.
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28.03.2021 00:24 Відповісти
каким почином?
у них концлагерь и это не изменяется
концлагерь, в котором пока более-менее кормят
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28.03.2021 08:43 Відповісти
С почином коллективно оказаться на нарах за высказывание своего мнения.
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28.03.2021 10:57 Відповісти
"Обладая общественной властью и правом взыскания налогов, чиновники - становятся, как органы общества, над обществом. Свободное, добровольное уважение, с которым относились к органам родового (кланового) общества, им уже недостаточно - даже если бы они могли завоевать его"... Создаются особые законы о святости и неприкосновенности чиновников. "Самый жалкий полицейский служитель" имеет больше "авторитета", чем представители клана, но даже глава военной власти цивилизованного государства мог бы позавидовать старшине клана, пользующемуся "не из-под палки приобретенным уважением" общества.

Мелкобуржуазные демократы, вроде наших эсеров и меньшевиков, а также их родные братья, все социал-шовинисты и оппортунисты Западной Европы, ждут именно "большего" от всеобщего избирательного права. Они разделяют сами и внушают народу ту ложную мысль, будто всеобщее избирательное право "в теперешнем государстве" способно действительно выявить волю большинства трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь.
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28.03.2021 07:32 Відповісти
Царька-луку в Ростов.
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28.03.2021 09:03 Відповісти
А чому ж немає фото "массовьіх задержаний"? Тіхановська пропагує бажане за дійсне. Гола королева.
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28.03.2021 09:03 Відповісти
А ты сама съезди ,и сфоткай ,,вумна дуже''.
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28.03.2021 09:05 Відповісти
От бацьки до пахана ОПГ.
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28.03.2021 12:28 Відповісти
Увы.. настоящие революции с цветами не выграть
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28.03.2021 13:27 Відповісти
 
 