Білоруські силовики 27 березня затримали не менше 245 осіб, - правозахисники
У різних містах Білорусі 27 березня затримали понад 240 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Вясна".
Зазначається, що точкові затримання в Мінську почалися о 14:00 поблизу місця проведення анонсованої акції протесту - в районі площі Бангалор. Крім столиці Білорусі, затримання зафіксовані в Солігорську, Новогрудці, Новополоцьку, Гомелі, Могильові, Бресті, Барановичах.
Слідчий комітет оголосив, що порушив кримінальне провадження за статтею про грубе порушення порядку (стаття 342 КК) за заклики в телеграм-каналах до участі в цей день в несанкціонованих заходах.
Крім того, в пресслужбі МВС заявили, що "у всіх регіонах країни не зафіксовано жодного несанкціонованого масового заходу". Відомство повідомляє, що "інформація про масові затримання, зокрема біля площі Бангалор, не відповідає дійсності".
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Ничего необычного. Просто поклонники Гауляйтера
у них концлагерь и это не изменяется
концлагерь, в котором пока более-менее кормят
Мелкобуржуазные демократы, вроде наших эсеров и меньшевиков, а также их родные братья, все социал-шовинисты и оппортунисты Западной Европы, ждут именно "большего" от всеобщего избирательного права. Они разделяют сами и внушают народу ту ложную мысль, будто всеобщее избирательное право "в теперешнем государстве" способно действительно выявить волю большинства трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь.