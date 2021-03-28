Угроза схода снежных лавин сохраняется в Закарпатье, - ГСЧС
По состоянию на 28 марта в горах Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Об этом сообщает Цеезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"28 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.
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