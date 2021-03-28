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Угроза схода снежных лавин сохраняется в Закарпатье, - ГСЧС

Угроза схода снежных лавин сохраняется в Закарпатье, - ГСЧС

По состоянию на 28 марта в горах Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает Цеезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"28 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

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Кто угрозу схода снежных лавин сможет связать с Порошенко будет молодец.
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28.03.2021 10:51 Ответить
Я можу пов"язати з найвеличнішим потерпілим. Чи не думає він покататись на лижах?
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28.03.2021 11:04 Ответить
Якщо хряка забити до Великодня, а свіжину ховати у снігу лавинного виносу, то може і до Трійці сала вистачити.
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28.03.2021 12:28 Ответить
 
 