Угроза схода снежных лавин сохраняется в Закарпатье, - ГСЧС

По состоянию на 28 марта в горах Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает Цеезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"28 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

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