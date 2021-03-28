Загроза сходження снігових лавин зберігається на Закарпатті, - ДСНС

Станом на 28 березня в горах Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"28 березня у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - сказано в повідомленні.

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