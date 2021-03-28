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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Джемилев (852) Константинов (82) Крым (26001) Сенченко (265) Чубаров (939) водоснабжение (719) вода (918)

Оккупанты в Крыму предъявят иск по "водной блокаде" трем гражданам Украины

Оккупанты в Крыму предъявят иск по

Глава оккупационного парламента, так называемого "государственного совета Крыма" Владимир Константинов заявил, что троим украинцам собираются предъявить иск за причастность к водной блокаде захваченного Россией полуострова. .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости".

"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", - отметил Константинов.

По его словам, иск о так называемой "водной блокаде" Крыма к ее "организаторам" планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. Он будет предъявлен бывшим депутатам Верховной Рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему нардепу Мустафе Джемилеву.

Оккупанты предварительно оценили сумму своих убытков из-за отсутствия днепровской воды в 1,47 триллиона рублей и винят в этом украинских граждан.

Представители оккупационной "администрации" Крыма считают, что ответственность за дефицит пресной воды на полуострове якобы лежит и предыдущем, и нынешнем руководстве Украины, которое санкционировало остановку функционирования Северо-Крымского канала семь лет назад и не запускает его сейчас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ

Автор: 
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Топ комментарии
+55
А куда будут подавать? в Басманный суд? спортлото?
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28.03.2021 11:54
+35
В Лигу сексуальных реформ.
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28.03.2021 12:04
+28
это братья тех, кто двери оценил в 2 ляма
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28.03.2021 11:54
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Мочи попейте, охолоньте.
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28.03.2021 13:58 Ответить
Поскаржитись ??? Хіба що очаківському раввіну ? Крадій , який скоїв злочин повинен бути покараний Світом !
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28.03.2021 14:02 Ответить
Хорош крымский костюмчик-атлас с отливом и радости много- правда маркий,пуговички отрываются,в подмышках жмет и в паху преет....
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28.03.2021 14:08 Ответить
Ха-Ха. Подать в суд, вы жопы повытирайте и унитазы посмівайте сначала!
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28.03.2021 14:20 Ответить
Это тоже самое, когда вор угнал автомобиль, а потом подает в суд, дескать законный владелец авто не хочет ему заправлять автомобиль.
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28.03.2021 14:25 Ответить
...і не миє, бо води НЕ-МА
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28.03.2021 15:03 Ответить
Глава оккупационного парламента, так называемого "государственного совета Крыма" Владимир Константинов заявил, что троим украинцам собираются предъявить иск за причастность к во Источник: https://censor.net/ru/n3256043

КАЗКОВІ КАЦАПСЬКИ ДОВБОЙ*БИ


Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України - Цензор.НЕТ 7568
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28.03.2021 14:28 Ответить
кацапы, а сразу на всех 40 млн украинцев слабо в суд подать? мол они нас крысчан обижают и ничего не дают! пошли на йух гниды!!! закройте на фиг все кпвв чтобы ими в Украине и не пахло!
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28.03.2021 14:38 Ответить
Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України - Цензор.НЕТ 4568
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28.03.2021 14:40 Ответить
Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України - Цензор.НЕТ 1404
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28.03.2021 14:52 Ответить
Опреснитель?Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України - Цензор.НЕТ 4519
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28.03.2021 15:00 Ответить
...ядрьоний
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28.03.2021 15:01 Ответить
Мене дивує лише одне - Чому кримськотатарський народ не звертається до Міжнародного суду з прав людини, про визнання депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році, як злочин проти людяності та геноцид кримськотатарського народу з боку СРСР, правовонаступником якого є паРаша.
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28.03.2021 15:00 Ответить
Таке рішення Міжнародного суду вже давно прийняте, якщо не помиляюсь.
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28.03.2021 16:54 Ответить
Вже б визначилися, то заявляли що води вистачає і без подачі дніпровської, а тепер дали "задню". Точно, що й........ті як із-за угла мішком.
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28.03.2021 15:02 Ответить
А чумайдан то без ручки, та і води хоче пити.
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28.03.2021 15:05 Ответить
Предьявите иск богу,и пожалуйтесь на тупые мозги крымских шаровиков
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28.03.2021 15:35 Ответить
Від мертвого віслюка вуха...
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28.03.2021 15:43 Ответить
Как ловят обезьяну на банан? Кладут банан в тяжелый кувшин. Та хватает его рукой и уже не отпустит, даже если видит опасность.
Так и рашисты. Схватили Крым и не выпустят, пока не разорятся. Было 2 фонда по 500 млрд$. Осталось половина второго. Распад Уйлостана неизбежен, а Крым на задании!
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28.03.2021 15:51 Ответить
обезьяна засовыет "руку" в узкое голышко кувшина и зажатым бабаном вытящить не может, а кувшин привязан, как-то так. Этой байке 100 лет
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28.03.2021 18:19 Ответить
Зачесались падлюки...
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28.03.2021 16:40 Ответить
пришло время заняться уринотерапией.
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28.03.2021 17:04 Ответить
иск к кому к зимбабве ох и выкакаши ахахаххах чиканутая параллельная реальность))
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28.03.2021 17:31 Ответить
Нет оккупации - есть вода, есть оккупация - нет воды. В чем предмет иска? Что эти трое станут и будут канал ведрами наполнять? Идиоты блдь.
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28.03.2021 18:03 Ответить
Идиоты подадут иск в Спортлото? Бенефициар иска Путин со своей мафией и должен отвечать! Если он нечаянно сдохнет, согласно международному праву ответит контрибуцией будущая Россия. От этого никуда не деться!
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28.03.2021 18:18 Ответить
А шо так мало написали сумму? Пишите больше,все равно никуя не получите.
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28.03.2021 18:19 Ответить
цікава, а хто буде суб1єктом звернення і куди подадуть позов, в Лігу сексуальних меншин, чи якийсь обригнаський суд мацквабада?
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28.03.2021 18:36 Ответить
я тоже против постаки в крысм воды!!!
хер с ним , причисляйте уже и меня...)))
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28.03.2021 18:48 Ответить
Я проти подачі води окупантам Криму , може і мене судитиме , кляті ворюги рашанстану ?
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28.03.2021 19:35 Ответить
Возвращайте Крым, Украине, вывозите взад свои войска,забирайте ***** и будет вода!
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28.03.2021 23:36 Ответить
Мало, кто помнит, но после референдума крымского ,крым перестал полностью платить за электроэнергию,которую хорошо сосал из Украины.За воду -тоже. Он перестал пускать специалистов из управлени северокрымским каналом на ревизию оборудования , нарыли арыков самовольных, что ранее не допускалось и начали требовать бесплатной халявы. Кто был на сооружениях СКК ,знает, что там гигантские насосы,повышающие уровень воды,и на шару такое сооружения содержть не получится. Это не речка,которую перекрыла Украина,а водопровод, который содержала Украина, чтобы крымчаки могли борзеть комфортно.
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29.03.2021 06:14 Ответить
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