Оккупанты в Крыму предъявят иск по "водной блокаде" трем гражданам Украины

Глава оккупационного парламента, так называемого "государственного совета Крыма" Владимир Константинов заявил, что троим украинцам собираются предъявить иск за причастность к водной блокаде захваченного Россией полуострова. .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости".

"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", - отметил Константинов.

По его словам, иск о так называемой "водной блокаде" Крыма к ее "организаторам" планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. Он будет предъявлен бывшим депутатам Верховной Рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему нардепу Мустафе Джемилеву.

Оккупанты предварительно оценили сумму своих убытков из-за отсутствия днепровской воды в 1,47 триллиона рублей и винят в этом украинских граждан.

Представители оккупационной "администрации" Крыма считают, что ответственность за дефицит пресной воды на полуострове якобы лежит и предыдущем, и нынешнем руководстве Украины, которое санкционировало остановку функционирования Северо-Крымского канала семь лет назад и не запускает его сейчас.

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