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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Джемілєв (283) Константінов (28) Крим (14078) Сенченко (65) Чубаров (561) водопостачання (824) вода (1168)

Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України

Окупанти в Криму пред'являть позов щодо

Глава окупаційного парламенту, так званої "Державної ради Криму" Володимир Константінов заявив, що трьом українцям збираються пред'явити позов за причетність до водної блокади окупованого Росією півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання  "РИА Новости".

"На разі ми виходимо з того, що позов буде пред'явлено трьом громадянам України, які неодноразово, зокрема в ЗМІ, заявляли про свою причетність до організації водної блокади, яка має кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду і фізичного знищення людей", - зазначив Константінов.

За його словами, позов про так звану "водну блокаду" Криму до її "організаторів" планується подати в суд у першому півріччі 2021 року. Його буде пред'явлено колишнім депутатам Верховної Ради Андрію Сенченку і Рефату Чубарову, а також чинному нардепу Мустафі Джемілєву.

Окупанти попередньо оцінили розмір своїх збитків через відсутність дніпровської води в 1,47 трильйона рублів і звинувачують у цьому українських громадян.

Представники окупаційної "адміністрації" Криму вважають, що відповідальність за дефіцит прісної води на півострові нібито лежить на попередньому і на нинішньому уряді України, що санкціонував зупинку функціонування Північно-Кримського каналу сім років тому і не запускає його зараз.

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Топ коментарі
+55
А куда будут подавать? в Басманный суд? спортлото?
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28.03.2021 11:54
+35
В Лигу сексуальных реформ.
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28.03.2021 12:04
+28
это братья тех, кто двери оценил в 2 ляма
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28.03.2021 11:54
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Мочи попейте, охолоньте.
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28.03.2021 13:58 Відповісти
Поскаржитись ??? Хіба що очаківському раввіну ? Крадій , який скоїв злочин повинен бути покараний Світом !
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28.03.2021 14:02 Відповісти
Хорош крымский костюмчик-атлас с отливом и радости много- правда маркий,пуговички отрываются,в подмышках жмет и в паху преет....
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28.03.2021 14:08 Відповісти
Ха-Ха. Подать в суд, вы жопы повытирайте и унитазы посмівайте сначала!
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28.03.2021 14:20 Відповісти
Это тоже самое, когда вор угнал автомобиль, а потом подает в суд, дескать законный владелец авто не хочет ему заправлять автомобиль.
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28.03.2021 14:25 Відповісти
...і не миє, бо води НЕ-МА
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28.03.2021 15:03 Відповісти
Глава оккупационного парламента, так называемого "государственного совета Крыма" Владимир Константинов заявил, что троим украинцам собираются предъявить иск за причастность к во Источник: https://censor.net/ru/n3256043

КАЗКОВІ КАЦАПСЬКИ ДОВБОЙ*БИ


Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України - Цензор.НЕТ 7568
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28.03.2021 14:28 Відповісти
кацапы, а сразу на всех 40 млн украинцев слабо в суд подать? мол они нас крысчан обижают и ничего не дают! пошли на йух гниды!!! закройте на фиг все кпвв чтобы ими в Украине и не пахло!
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28.03.2021 14:38 Відповісти
Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України - Цензор.НЕТ 4568
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28.03.2021 14:40 Відповісти
Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України - Цензор.НЕТ 1404
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28.03.2021 14:52 Відповісти
Опреснитель?Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України - Цензор.НЕТ 4519
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28.03.2021 15:00 Відповісти
...ядрьоний
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28.03.2021 15:01 Відповісти
Мене дивує лише одне - Чому кримськотатарський народ не звертається до Міжнародного суду з прав людини, про визнання депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році, як злочин проти людяності та геноцид кримськотатарського народу з боку СРСР, правовонаступником якого є паРаша.
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28.03.2021 15:00 Відповісти
Таке рішення Міжнародного суду вже давно прийняте, якщо не помиляюсь.
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28.03.2021 16:54 Відповісти
Вже б визначилися, то заявляли що води вистачає і без подачі дніпровської, а тепер дали "задню". Точно, що й........ті як із-за угла мішком.
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28.03.2021 15:02 Відповісти
А чумайдан то без ручки, та і води хоче пити.
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28.03.2021 15:05 Відповісти
Предьявите иск богу,и пожалуйтесь на тупые мозги крымских шаровиков
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28.03.2021 15:35 Відповісти
Від мертвого віслюка вуха...
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28.03.2021 15:43 Відповісти
Как ловят обезьяну на банан? Кладут банан в тяжелый кувшин. Та хватает его рукой и уже не отпустит, даже если видит опасность.
Так и рашисты. Схватили Крым и не выпустят, пока не разорятся. Было 2 фонда по 500 млрд$. Осталось половина второго. Распад Уйлостана неизбежен, а Крым на задании!
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28.03.2021 15:51 Відповісти
обезьяна засовыет "руку" в узкое голышко кувшина и зажатым бабаном вытящить не может, а кувшин привязан, как-то так. Этой байке 100 лет
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28.03.2021 18:19 Відповісти
Зачесались падлюки...
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28.03.2021 16:40 Відповісти
пришло время заняться уринотерапией.
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28.03.2021 17:04 Відповісти
иск к кому к зимбабве ох и выкакаши ахахаххах чиканутая параллельная реальность))
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28.03.2021 17:31 Відповісти
Нет оккупации - есть вода, есть оккупация - нет воды. В чем предмет иска? Что эти трое станут и будут канал ведрами наполнять? Идиоты блдь.
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28.03.2021 18:03 Відповісти
Идиоты подадут иск в Спортлото? Бенефициар иска Путин со своей мафией и должен отвечать! Если он нечаянно сдохнет, согласно международному праву ответит контрибуцией будущая Россия. От этого никуда не деться!
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28.03.2021 18:18 Відповісти
А шо так мало написали сумму? Пишите больше,все равно никуя не получите.
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28.03.2021 18:19 Відповісти
цікава, а хто буде суб1єктом звернення і куди подадуть позов, в Лігу сексуальних меншин, чи якийсь обригнаський суд мацквабада?
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28.03.2021 18:36 Відповісти
я тоже против постаки в крысм воды!!!
хер с ним , причисляйте уже и меня...)))
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28.03.2021 18:48 Відповісти
Я проти подачі води окупантам Криму , може і мене судитиме , кляті ворюги рашанстану ?
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28.03.2021 19:35 Відповісти
Возвращайте Крым, Украине, вывозите взад свои войска,забирайте ***** и будет вода!
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28.03.2021 23:36 Відповісти
Мало, кто помнит, но после референдума крымского ,крым перестал полностью платить за электроэнергию,которую хорошо сосал из Украины.За воду -тоже. Он перестал пускать специалистов из управлени северокрымским каналом на ревизию оборудования , нарыли арыков самовольных, что ранее не допускалось и начали требовать бесплатной халявы. Кто был на сооружениях СКК ,знает, что там гигантские насосы,повышающие уровень воды,и на шару такое сооружения содержть не получится. Это не речка,которую перекрыла Украина,а водопровод, который содержала Украина, чтобы крымчаки могли борзеть комфортно.
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29.03.2021 06:14 Відповісти
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