Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України

Глава окупаційного парламенту, так званої "Державної ради Криму" Володимир Константінов заявив, що трьом українцям збираються пред'явити позов за причетність до водної блокади окупованого Росією півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "РИА Новости".

"На разі ми виходимо з того, що позов буде пред'явлено трьом громадянам України, які неодноразово, зокрема в ЗМІ, заявляли про свою причетність до організації водної блокади, яка має кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду і фізичного знищення людей", - зазначив Константінов.

За його словами, позов про так звану "водну блокаду" Криму до її "організаторів" планується подати в суд у першому півріччі 2021 року. Його буде пред'явлено колишнім депутатам Верховної Ради Андрію Сенченку і Рефату Чубарову, а також чинному нардепу Мустафі Джемілєву.

Окупанти попередньо оцінили розмір своїх збитків через відсутність дніпровської води в 1,47 трильйона рублів і звинувачують у цьому українських громадян.

Представники окупаційної "адміністрації" Криму вважають, що відповідальність за дефіцит прісної води на півострові нібито лежить на попередньому і на нинішньому уряді України, що санкціонував зупинку функціонування Північно-Кримського каналу сім років тому і не запускає його зараз.

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