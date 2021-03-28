Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ
Российские власти еще с зимы работают над созданием опреснительной установки, которую разместят в поселке Парковое на Южном берегу полуострова. Только служить она будет не крымчанам, а закрытой группе людей из российской власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По данным российского портала госзакупок, в феврале были закуплены услуги изготовления и поставки блочно-модульного оборудования системы водоподготовки и водоочистки для опреснения морской воды. Его целью обозначено хозяйственно-питьевое водоснабжение для нужд поселка Парковое в Ялте.
Поселок Парковое находится на южном побережье полуострова между поселками Форос и Симеиз. Всего в нескольких километрах от него находится поселок Олива, где обустраивают резиденции первых лиц России.
Заказчик закупки - Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Цена закупки - 37 миллионов рублей.
Однако в документации закупки уточняется, что поставка оборудования для опреснительной установки осуществляется не просто в Парковое, а в резиденцию "Крымский бриз", расположенную в этом поселке - один из самых дорогих отельных комплексов полуострова. Резиденция принадлежит структурам российского "Газпрома". В ней отдыхают высокопоставленные российские чиновники и представители близкого к ним бизнеса. В частности, в акватории у "Крымского бриза" периодически замечают яхту российского бизнесмена, друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга.
В рамках решения проблемы вододефицита для "Крымского бриза", согласно тендерной документации, рассчитывают получать 500 кубометров воды в сутки из двух опреснительных комплектов, которые будут работать круглосуточно.
"Установка опреснения морской воды требуется для хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта. Среднегодовое количество часов работы установки опреснения – пять тысяч часов. Режим работы – 24 часа в сутки. Источник водоснабжения – морская вода из прибрежной зоны Черного моря", – говорится в договоре.
Для экономии электроэнергии при производстве пресной воды требуется предусмотреть "наиболее энергоэффективную технологию обратного осмоса с системой рекуперации энергии концентрата".
О том, что частная резиденция решила оборудовать себе опреснительную установку, можно было бы никогда не узнать, учитывая, что по закону она не обязана обнародовать свои закупки. Однако эта информация стала доступной, поскольку закупка производилась через Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Журналистам не удалось пообщаться с участниками закупки и российскими властями полуострова.
Напомним, подконтрольные России власти оккупированного Крыма призывают жителей экономить воду, ищут на полуострове новые подземные источники и рекомендуют ожидать появления станций опреснения морской воды. Первую такую станцию обещают построить в Ялте за 3 миллиарда рублей.
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а простой народ попьет водицы из Азовского моря - Путин говорил что ее там много
Рогозин заподозрил что Маск хочет "терроформатировать" 1/5 часть суши
https://lenta.ru/news/2021/03/27/rogozin/
достатньо того, що вона пообсирала i своє, i все по периметру...досить.
Опреснительный комплекс в штате Виктория, Австралия, в местечке Вонтагги. (Wantaggi)
Опресненная вода поступает в резервуар, откуда подается потребителям и ее именно что пьют.
https://www.water-technology.net/projects/wonthaggidesalinatio/
"The plant was put into trial operations for one month as part of the Reliability Testing Finalisation (RTF). The tests established the quality of the water which was allowed to flow into the Cardinia Reservoir for consumption. The plant achieved full capacity after the completion of RTF tests in 2012"
"На Ближнем Востоке располагается 70% всех опреснительных станций в мире. Большинство из них находятся в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне. В одной лишь Саудовской Аравии за последние несколько лет на расширение опреснительных мощностей было вложено 23,4 млрд долл.
Процесс этот является очень энергозатратным и дорогостоящим. В ходе опреснения морская вода прокачивается через фильтры, или кипятится, чтобы извлечь соли. Солевой раствор (рассол), который остается в результате опреснения, получается в два раза более концентрированным, чем природные морские воды в заливе, говорят биологи."
https://elektrovesti.net/49144_opresnitelnye-stantsii-narashchivayut-energopotrebelenie-togda-kak-ikh-effektivnost-padaet
"Удовлетворение потребностей в пресной воде станет одной из основных побудительных причин для Саудовской Аравии развивать гражданскую атомную программу.
Атом и опреснение
Саудовская Аравия по-прежнему следует весьма амбициозному плану, предусматривающему строительство http://www.atominfo.ru/newsf/m0079.htm 18 ГВт(эл.) атомных энергоблоков. Кризисные явления в мировой экономике привели лишь к сдвигу горизонта планирования http://www.atominfo.ru/newsk/r0152.htm до 2040 года .
Традиционное объяснение повышенного интереса королевства к мирному атому - за счёт АЭС будут высвобождены для продажи на внешнем рынке немалые объёмы нефтепродуктов, в настоящее время сжигаемые для удовлетворения внутренних потребностей страны.
Один из секторов саудовской экономики, где активно расходуется нефть - опреснение морской воды. Ожидается, что атомные блоки смогут взять решение задачи опреснения на себя."
http://www.atominfo.ru/newsl/s0611.htm
"Опреснением воды называется процесс удаления из морской воды растворенных солей. Такая вода становится пригодной для питья и решения различных технических задач.
К примеру, опреснение воды в ОАЭ обеспечивает порядка 80% потребляемой воды. По объемам производимой опресненной воды, Объединенные Арабские Эмираты занимают второе место после Саудовской Аравии. Сегодня на территории Эмиратов возводится множество специализированных заводов для опреснения морской воды".
https://dubai-freezone.ae/stati-o-biznese-v-oae/zavodyi-po-opresneniyu-vodyi-v-emiratax.html
"Опреснением воды называется процесс удаления из морской воды растворенных солей. Такая вода становится пригодной для питья и решения различных технических задач.
Может вы там обслуживаете эти опреснительные установки?
Я привёл вырезки из статей и дал на них ссылки. А вы предоставили лишь НИЧЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕННУЮ информацию, которая типа возвеличивает евреев. Хватит, слишком много их последние годы хвалят в Украине, понаставили на все высокие гос должности, но с каждым днём мы живём всё беднее и беднее. Не надо, евреи ничуть не умнее других наций.
Поэтому рядовые крысчане посидят не только без воды, но ещё и без света.
Но, раша-ТВ, обязательно сделает для ваты репортаж, как царь "добыл воду из камня".
На полуострове Крым ставить АЭС опасно, достаточно вспомнить аварию на японской АЭС и сильнейшем землятресении возле Ялты в начале прошлого века.
Повторно использовать концентрат для получения ВО . Ну ещё раз его "перегнать" можно, хотя мембранам обратного осмоса от такого ноу-хау, быстро придёт кирдык. А вот куда скидывать тогда повторный концентрат? Опять в море?
НА АВТОМАТ З ГАЗІРОВКОЙ ВИСТАЧИТЬ
тем более что жить и осталось недолго
Скоро скажут - ленд-лизу не было совсем
Драп до Волги - то гениальный маневр в стиле Кутузова
Миллионы погибших - это вражеская пропаганда
2. Долг США по ленд-лизу был окончательно выплачен и закрыт в 21 августа 2006 года.
3. Драп до Волги , а потом бег вперед до Берлина , но это не Рашка а заслуга Совка.
4. Да , 27 млн. , в том числе около 10 млн. украинцев
Там тоже есть гавань.
Родная.
Хорошо живут ротенберги и прочие абрамовичи , ни в чём себе не отказывают .
В 1972 году в городе Шевченко (ныне город Актау), Казахстан, была введена в строй и действовала почти 30 лет единственная в мире атомная опреснительная установка, работавшая от реактора на быстрых нейтронах (БН-350) - Шевченковская АЭС.
"5000 годин на рік", "24 години на добу"
Але ж у році: 365 днів * 24 години = 8760 годин
Тобто середньодобова робота не перевищуватиме: 5000 / 8760 =~ 13.7 годин
Каzzаби ніколи рахувати не вміли