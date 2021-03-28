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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ

Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам

Российские власти еще с зимы работают над созданием опреснительной установки, которую разместят в поселке Парковое на Южном берегу полуострова. Только служить она будет не крымчанам, а закрытой группе людей из российской власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным российского портала госзакупок, в феврале были закуплены услуги изготовления и поставки блочно-модульного оборудования системы водоподготовки и водоочистки для опреснения морской воды. Его целью обозначено хозяйственно-питьевое водоснабжение для нужд поселка Парковое в Ялте.

Поселок Парковое находится на южном побережье полуострова между поселками Форос и Симеиз. Всего в нескольких километрах от него находится поселок Олива, где обустраивают резиденции первых лиц России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым

Заказчик закупки - Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Цена закупки - 37 миллионов рублей.

Однако в документации закупки уточняется, что поставка оборудования для опреснительной установки осуществляется не просто в Парковое, а в резиденцию "Крымский бриз", расположенную в этом поселке - один из самых дорогих отельных комплексов полуострова. Резиденция принадлежит структурам российского "Газпрома". В ней отдыхают высокопоставленные российские чиновники и представители близкого к ним бизнеса. В частности, в акватории у "Крымского бриза" периодически замечают яхту российского бизнесмена, друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

В рамках решения проблемы вододефицита для "Крымского бриза", согласно тендерной документации, рассчитывают получать 500 кубометров воды в сутки из двух опреснительных комплектов, которые будут работать круглосуточно.

"Установка опреснения морской воды требуется для хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта. Среднегодовое количество часов работы установки опреснения – пять тысяч часов. Режим работы – 24 часа в сутки. Источник водоснабжения – морская вода из прибрежной зоны Черного моря", – говорится в договоре.

Также читайте: Вопрос поставки воды в оккупированный Крым может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук

Для экономии электроэнергии при производстве пресной воды требуется предусмотреть "наиболее энергоэффективную технологию обратного осмоса с системой рекуперации энергии концентрата".

О том, что частная резиденция решила оборудовать себе опреснительную установку, можно было бы никогда не узнать, учитывая, что по закону она не обязана обнародовать свои закупки. Однако эта информация стала доступной, поскольку закупка производилась через Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Журналистам не удалось пообщаться с участниками закупки и российскими властями полуострова.

Напомним, подконтрольные России власти оккупированного Крыма призывают жителей экономить воду, ищут на полуострове новые подземные источники и рекомендуют ожидать появления станций опреснения морской воды. Первую такую станцию обещают построить в Ялте за 3 миллиарда рублей.

Автор: 

Газпром (3183) Крым (26400) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+17
Для опреснения надо дохрена электроэнергия.
Поэтому рядовые крысчане посидят не только без воды, но ещё и без света.
Но, раша-ТВ, обязательно сделает для ваты репортаж, как царь "добыл воду из камня".
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28.03.2021 01:39
+14
Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ - Цензор.НЕТ 5751
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28.03.2021 01:30
+13
Да проблема в Крыму даже не в пресной воде для питья, там идет солончакование почв. И эту проблему не решить. Кто видел грунты в Саках? Вот тоже самое будет по всему Крыму.
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28.03.2021 01:41
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Правила форума Совет форумчан
ну все - теперь кацапы всю воду в черном море выпйют
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28.03.2021 01:29 Ответить
а там еще сероводорода уйма - ото пердежа будет
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28.03.2021 01:34 Ответить
пресненькую будут использовать первые лица рашки,
а простой народ попьет водицы из Азовского моря - Путин говорил что ее там много
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28.03.2021 01:38 Ответить
Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ - Цензор.НЕТ 5751
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28.03.2021 01:30 Ответить
это рузький чилавек, кассаб или какцап?
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28.03.2021 01:37 Ответить
Илон Маск призвал "терроформатироть" Марс - сделать его пригодным для жизни с помощью термоядерной бомбардировки.
Рогозин заподозрил что Маск хочет "терроформатировать" 1/5 часть суши
https://lenta.ru/news/2021/03/27/rogozin/
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28.03.2021 01:33 Ответить
азiопська паРаша - це одна дев'ята земної суші. не приписуйте,пане, обiсРашцi зайве .)
достатньо того, що вона пообсирала i своє, i все по периметру...досить.
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28.03.2021 19:01 Ответить
а зачем она там в ночлежке? ее ведь пить нельзя. это техническая вода.
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28.03.2021 01:36 Ответить
Тихо. Не вспугните! Пусть "закапывают" денежки.
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28.03.2021 06:13 Ответить
Единственная страна, которая реально опресняет морскую воду до питьевой воды, это Израиль - у них есть ноу-хау технологии, но они никому этого не говорят.. Опреснять воду можно, но нужно колоссальное количество энергии !!! Где ее брать, когда там действует кабель по дну, энергомост, который может не выдержать дополнительной нагрузки?! В Крыму серьезный коллапс, и я на самом деле не знаю, как они собираются выходить из этого положения. (с)
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28.03.2021 01:37 Ответить
Да проблема в Крыму даже не в пресной воде для питья, там идет солончакование почв. И эту проблему не решить. Кто видел грунты в Саках? Вот тоже самое будет по всему Крыму.
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28.03.2021 01:41 Ответить
Путем сокращения поголовья в Крыму. Для поддержания инфраструктуры военной базы достаточно 300-400 тыс населения. Так работает коцапская логика.
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28.03.2021 06:07 Ответить
Где вы там логику увидели. Поголовье в Крыму сейчас около 2,5 миллионов и меньше не становиться. Они просто рассчитывают что гринпоц им воду из Днепра даст.
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28.03.2021 09:50 Ответить
Дорогі українці, це трішки прикрашено в стилі рос.сми, але правда, правда ще в тому що влада наша нездара і весь бомонд (пани чи то актори, політики, бізнесмени, діячі), повністю руйнує нашу країн (чхати вони хотіли на нас), потехеньку здають путіну, як і здали крим, ворують руйнують, підставляють ВСУ під пулі без відповіді ітд, і роблять якусь картинку лєву то про крим то про РФ, БІЛОРУСЬ, Панове подивіться у своє корито, якк там грязь і що ви з країною робите. Ні за час війни ні голодомору такої руйнації і скорочення населення не було як за останні 15 років мирної незалежної україни.
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28.03.2021 08:48 Ответить
"Единственная страна, которая реально опресняет морскую воду до питьевой воды, это Израиль - у них есть ноу-хау технологии, но они никому этого не говорят."

Опреснительный комплекс в штате Виктория, Австралия, в местечке Вонтагги. (Wantaggi)
Опресненная вода поступает в резервуар, откуда подается потребителям и ее именно что пьют.
https://www.water-technology.net/projects/wonthaggidesalinatio/

"The plant was put into trial operations for one month as part of the Reliability Testing Finalisation (RTF). The tests established the quality of the water which was allowed to flow into the Cardinia Reservoir for consumption. The plant achieved full capacity after the completion of RTF tests in 2012"
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28.03.2021 09:15 Ответить
Боюсь что выходить из положения Х.ло собирается путем захвата Северо Крымского канала.
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28.03.2021 13:47 Ответить
Израиль? Да вы чтооооо

"На Ближнем Востоке располагается 70% всех опреснительных станций в мире. Большинство из них находятся в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне. В одной лишь Саудовской Аравии за последние несколько лет на расширение опреснительных мощностей было вложено 23,4 млрд долл.
Процесс этот является очень энергозатратным и дорогостоящим. В ходе опреснения морская вода прокачивается через фильтры, или кипятится, чтобы извлечь соли. Солевой раствор (рассол), который остается в результате опреснения, получается в два раза более концентрированным, чем природные морские воды в заливе, говорят биологи."
https://elektrovesti.net/49144_opresnitelnye-stantsii-narashchivayut-energopotrebelenie-togda-kak-ikh-effektivnost-padaet

"Удовлетворение потребностей в пресной воде станет одной из основных побудительных причин для Саудовской Аравии развивать гражданскую атомную программу.
Атом и опреснение
Саудовская Аравия по-прежнему следует весьма амбициозному плану, предусматривающему строительство http://www.atominfo.ru/newsf/m0079.htm 18 ГВт(эл.) атомных энергоблоков. Кризисные явления в мировой экономике привели лишь к сдвигу горизонта планирования http://www.atominfo.ru/newsk/r0152.htm до 2040 года .
Традиционное объяснение повышенного интереса королевства к мирному атому - за счёт АЭС будут высвобождены для продажи на внешнем рынке немалые объёмы нефтепродуктов, в настоящее время сжигаемые для удовлетворения внутренних потребностей страны.
Один из секторов саудовской экономики, где активно расходуется нефть - опреснение морской воды. Ожидается, что атомные блоки смогут взять решение задачи опреснения на себя."
http://www.atominfo.ru/newsl/s0611.htm

"Опреснением воды называется процесс удаления из морской воды растворенных солей. Такая вода становится пригодной для питья и решения различных технических задач.
К примеру, опреснение воды в ОАЭ обеспечивает порядка 80% потребляемой воды. По объемам производимой опресненной воды, Объединенные Арабские Эмираты занимают второе место после Саудовской Аравии. Сегодня на территории Эмиратов возводится множество специализированных заводов для опреснения морской воды".
https://dubai-freezone.ae/stati-o-biznese-v-oae/zavodyi-po-opresneniyu-vodyi-v-emiratax.html
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28.03.2021 19:10 Ответить
Научитесь читать !!! Опреснение морской воды в техническую воду и питьевую !! я писал о питьевой !!!
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28.03.2021 20:16 Ответить
Кто бы говорил. Цитирую, в конце моих ссылок. Читайте внимательно и ПОЛНОСТЬЮ, весь текст.

"Опреснением воды называется процесс удаления из морской воды растворенных солей. Такая вода становится пригодной для питья и решения различных технических задач.
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28.03.2021 21:33 Ответить
это по теории.. а по практике ситуация совсем иная.
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29.03.2021 00:40 Ответить
Вы живёте на Ближнем Востоке?
Может вы там обслуживаете эти опреснительные установки?

Я привёл вырезки из статей и дал на них ссылки. А вы предоставили лишь НИЧЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕННУЮ информацию, которая типа возвеличивает евреев. Хватит, слишком много их последние годы хвалят в Украине, понаставили на все высокие гос должности, но с каждым днём мы живём всё беднее и беднее. Не надо, евреи ничуть не умнее других наций.
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29.03.2021 13:32 Ответить
Да конечно лучшая технология опресения только в Израиле, лучший президент-еврей в Украине... В ОАЭ и Саудовсой Аравии все пьют свою мочу, потому шта Израиль "никому этого не говорят"
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28.03.2021 21:34 Ответить
почему, там ОАЭ тоже есть прогресс в опреснении - но с пейсатыми нельзя их сравнивать - там в Израиле - бомба, а не опреснение...
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29.03.2021 00:42 Ответить
Для опреснения надо дохрена электроэнергия.
Поэтому рядовые крысчане посидят не только без воды, но ещё и без света.
Но, раша-ТВ, обязательно сделает для ваты репортаж, как царь "добыл воду из камня".
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28.03.2021 01:39 Ответить
Избыток бутылок там , после постройки
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28.03.2021 09:19 Ответить
там вообще-то ОСМОС а не испарительная технология
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28.03.2021 07:48 Ответить
Это решается строительством АЭС. Вот только потом СОЛЁНУЮ рапу надо сливать обратно в море - в Персидском заливе это приводит к повышению солёности залива и как следствие, удорожание опреснения.
На полуострове Крым ставить АЭС опасно, достаточно вспомнить аварию на японской АЭС и сильнейшем землятресении возле Ялты в начале прошлого века.
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29.03.2021 13:36 Ответить
Из статьи - "обратного осмоса с системой рекуперации энергии концентрата"

Повторно использовать концентрат для получения ВО . Ну ещё раз его "перегнать" можно, хотя мембранам обратного осмоса от такого ноу-хау, быстро придёт кирдык. А вот куда скидывать тогда повторный концентрат? Опять в море?
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28.03.2021 01:47 Ответить
Российские власти еще с зимы работают над созданием опреснительной установки, которую разместят в поселке Парковое на Южном берегу полуострова. Только служить она будет не крымчанам, а закрытой группе людей из российской власти.Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://ru.krymr.com/a/gazprom-krym-opresnenie-vody-krymskiy-briz/31169749.html Крым.Реалии . Источник: https://censor.net/ru/n3256018

НА АВТОМАТ З ГАЗІРОВКОЙ ВИСТАЧИТЬ

Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ - Цензор.НЕТ 6303
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28.03.2021 01:57 Ответить
Депутат также заявил, что Киев упустил свой шанс и возможность заключить межгосударственный договор с Россией и продавать воду в Крым. «Пусть вода остается им, ну а попытку Киева навредить крымчанам, лишив подачи пресной воды, мы запомним на всю жизнь», - заключил Шеремет.

тем более что жить и осталось недолго
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28.03.2021 02:31 Ответить
Дистилат- не айс, прямо говоря. Очень даже не айс, говорю со знанием дела. На судах опреснители работают, с избытком, однако всегда нормальную воду закупаем, хотя бы разбавить эту гадость.
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28.03.2021 02:38 Ответить
там осмос а не дистилят
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28.03.2021 07:49 Ответить
Точно! До конца надо было дочитать, а ночью это трудно...
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28.03.2021 08:48 Ответить
египет ....живет и воду экспортирует....а тут какойто полуостров.....нано думать..
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28.03.2021 05:55 Ответить
А военные базы и так были всегда обеспечены!
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28.03.2021 07:41 Ответить
Министр обороны РАБссии ШойХу издал Указ о полном засекречивании любой информации о 2 Мировой войне.Гитлера победившие сцыкуны,а что ж такое?
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28.03.2021 07:45 Ответить
Правда о войне мешает дутому "вяличию"
Скоро скажут - ленд-лизу не было совсем
Драп до Волги - то гениальный маневр в стиле Кутузова
Миллионы погибших - это вражеская пропаганда
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28.03.2021 08:08 Ответить
1. Величие - занимает 1/9 часть суши .
2. Долг США по ленд-лизу был окончательно выплачен и закрыт в 21 августа 2006 года.
3. Драп до Волги , а потом бег вперед до Берлина , но это не Рашка а заслуга Совка.
4. Да , 27 млн. , в том числе около 10 млн. украинцев
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28.03.2021 10:14 Ответить
вот именно часть суши. Дальше уже не инстересно
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28.03.2021 11:49 Ответить
А дальше ещё интересней , сам в шоке , что за бред Американский бизнес-журнал The CEOWORLD magazine опубликовал рейтинг самых влиятельных стран мира в 2021 году. Как считают авторы исследования, первую десятку самых влиятельных стран мира составляют США, Китай, Россия, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Индия, Италия и Израиль. https://news.myseldon.com/ru/news/index/245606925
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28.03.2021 13:07 Ответить
Жил у нас в поезде тоже "влиятельный" сосед. Три ходки. Две за кражу одна за разбой.Все "уважали", пока его не замочили в подворотне. Таким и с твоим ***** и с рашкой будет. И Крым Украине вернете. С извинениями и компенсациями
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28.03.2021 14:57 Ответить
Согласен , така Доля урки . Хлопчик , у мэнэ пани Санду , отдавать Крим вона не може, бо його у нас немае , а значыть и контрибуции платыть не за шо !
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28.03.2021 18:14 Ответить
Типичный серливый кацапский троль. Так путин *****?
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28.03.2021 19:52 Ответить
Ты слишком самокритичен к себе И да , не создавай себе кумира !
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28.03.2021 22:08 Ответить
Так ты еще и обмочился . Ну так скажи, Крым - это Украина,
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28.03.2021 23:08 Ответить
Ну что, крысчане, вернулись в руцькую говень? Лореферендились придурки, до того, что оказались изгоями у оккупантов Ни каких молочных рек с кисельными берегами, только камни с неба
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28.03.2021 08:04 Ответить
наверняка народ уже вовсю бежит из Крыма, не?...
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28.03.2021 08:29 Ответить
Да, в Подмосковье, в деревню Большие Ипеня.
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28.03.2021 08:49 Ответить
Дальневосточный гектар ждет крымчан
Там тоже есть гавань.
Родная.
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28.03.2021 09:17 Ответить
В Херсон, за паспортами, не?
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28.03.2021 09:21 Ответить
Скоро побежит,и ты это понимаешь. Просто бежать будет некуда.
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28.03.2021 10:06 Ответить
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28.03.2021 10:41 Ответить
500 кубів - це дебелий об'єм для "готельного комплексу". Криси з кримнашу можуть тепер порадіти, що за парканом цього комплексу їх хазяїва зможуть помитися цілодобово.
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28.03.2021 08:28 Ответить
Как то пофиг на Крысчан пускай хоть зальются этой водой,эти построят хоть и миллиарды, у них есть. А МЫ... МЫ ЧТО СТРОИМ, когда начнется велике будивництво хоть чего рибудь, кроме элитных квартир в Киеве.
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28.03.2021 08:30 Ответить
мы построим очередной супермаркет
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28.03.2021 10:49 Ответить
Эта вода будет по цене пива .
Хорошо живут ротенберги и прочие абрамовичи , ни в чём себе не отказывают .
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28.03.2021 08:42 Ответить
А ви зрадники що думали що ***** вам буде будувати опріснювачі - "Губки розкатали"!!! Ваша мрія "подохнути в парашці" води не потребує - закопають як дохлих собак не митими!!!
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28.03.2021 08:44 Ответить
Это хорошо, главное не забыть хлоркой обрабатывать, там в море всякое плавает.
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28.03.2021 08:57 Ответить
Те люди, кто ходил в море на судах или служили на кораблях - знают, это вода после опреснительной установки охренительно хреновая. Пить ее почти невозможно. Кроме прочего, она требует обеззараживания - а это будут делать озонированием, то есть пропускать через колбу с содой электрический разряд на постоянной основе. А от этого - зубы разрушаются. Короче - здоровья им, балбесам.
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28.03.2021 13:13 Ответить
Хм... Опреснение воды требует огромного количества электроэнергии. Где они ее него будут брать? АЭС построят рядом, что ли? Как в Казахстане? Для справки:


В 1972 году в городе Шевченко (ныне город Актау), Казахстан, была введена в строй и действовала почти 30 лет единственная в мире атомная опреснительная установка, работавшая от реактора на быстрых нейтронах (БН-350) - Шевченковская АЭС.
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28.03.2021 13:18 Ответить
А почём литр опреснённой воды?
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28.03.2021 14:30 Ответить
Отакої!
"5000 годин на рік", "24 години на добу"
Але ж у році: 365 днів * 24 години = 8760 годин
Тобто середньодобова робота не перевищуватиме: 5000 / 8760 =~ 13.7 годин
Каzzаби ніколи рахувати не вміли
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28.03.2021 15:48 Ответить
А носить ведрами из краснодарского края по мосту ,шо не будут???Для чего тогда мост строили???
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29.03.2021 00:48 Ответить
 
 