Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ

Российские власти еще с зимы работают над созданием опреснительной установки, которую разместят в поселке Парковое на Южном берегу полуострова. Только служить она будет не крымчанам, а закрытой группе людей из российской власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным российского портала госзакупок, в феврале были закуплены услуги изготовления и поставки блочно-модульного оборудования системы водоподготовки и водоочистки для опреснения морской воды. Его целью обозначено хозяйственно-питьевое водоснабжение для нужд поселка Парковое в Ялте.

Поселок Парковое находится на южном побережье полуострова между поселками Форос и Симеиз. Всего в нескольких километрах от него находится поселок Олива, где обустраивают резиденции первых лиц России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым

Заказчик закупки - Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Цена закупки - 37 миллионов рублей.

Однако в документации закупки уточняется, что поставка оборудования для опреснительной установки осуществляется не просто в Парковое, а в резиденцию "Крымский бриз", расположенную в этом поселке - один из самых дорогих отельных комплексов полуострова. Резиденция принадлежит структурам российского "Газпрома". В ней отдыхают высокопоставленные российские чиновники и представители близкого к ним бизнеса. В частности, в акватории у "Крымского бриза" периодически замечают яхту российского бизнесмена, друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

В рамках решения проблемы вододефицита для "Крымского бриза", согласно тендерной документации, рассчитывают получать 500 кубометров воды в сутки из двух опреснительных комплектов, которые будут работать круглосуточно.

"Установка опреснения морской воды требуется для хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта. Среднегодовое количество часов работы установки опреснения – пять тысяч часов. Режим работы – 24 часа в сутки. Источник водоснабжения – морская вода из прибрежной зоны Черного моря", – говорится в договоре.

Также читайте: Вопрос поставки воды в оккупированный Крым может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук

Для экономии электроэнергии при производстве пресной воды требуется предусмотреть "наиболее энергоэффективную технологию обратного осмоса с системой рекуперации энергии концентрата".

О том, что частная резиденция решила оборудовать себе опреснительную установку, можно было бы никогда не узнать, учитывая, что по закону она не обязана обнародовать свои закупки. Однако эта информация стала доступной, поскольку закупка производилась через Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Журналистам не удалось пообщаться с участниками закупки и российскими властями полуострова.

Напомним, подконтрольные России власти оккупированного Крыма призывают жителей экономить воду, ищут на полуострове новые подземные источники и рекомендуют ожидать появления станций опреснения морской воды. Первую такую станцию обещают построить в Ялте за 3 миллиарда рублей.