За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 35 человек, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве подтверждено 374 новых случая заболевания COVID-19, 35 человек умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Владимир Кличко в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.



📈 + 374 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 159 367)

◽️205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет

▫️144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет

▫️25 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет

📈 + 35 летальных случаев от вируса (всего 3 309)

🚑 + 45 госпитализированных пациентов

🚑 + 482 госпитализированных пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию

✅ + 284 преодолели коронавирус (всего 104 901)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столичных больницах находится 4 252 пациента с коронавирусом, 2 700 из них - в тяжелом состоянии, - Кличко

📍Наибольшее количество случаев заболевания зафиусировано в районах: Днепровском (120), Дарницком (110) и в Оболонском (60).

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели.