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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 35 человек, - Кличко

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 35 человек, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве подтверждено 374 новых случая заболевания COVID-19, 35 человек умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Владимир Кличко в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.


📈 + 374 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 159 367)
◽️205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет
▫️144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет
▫️25 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет

📈 + 35 летальных случаев от вируса (всего 3 309)

🚑 + 45 госпитализированных пациентов

🚑 + 482 госпитализированных пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию

✅ + 284 преодолели коронавирус (всего 104 901)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столичных больницах находится 4 252 пациента с коронавирусом, 2 700 из них - в тяжелом состоянии, - Кличко

📍Наибольшее количество случаев заболевания зафиусировано в районах: Днепровском (120), Дарницком (110) и в Оболонском (60).

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 35 человек, - Кличко 01

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели.
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Топ комментарии
+6
Но есть и хорошие новости: благодаря ковиду резко упала смертность от многих других заболеваний.
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28.03.2021 13:22
+3
Точно! Осталось ещё статистику ещё смертности от ДТП подправить, в связи с барановирусом и- нормуль.
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28.03.2021 13:26
+3
Сейчас у всех один диагноз: хоть ты утонул, хоть сгорел, хоть с крыши упал.
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28.03.2021 13:29
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Но есть и хорошие новости: благодаря ковиду резко упала смертность от многих других заболеваний.
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28.03.2021 13:22 Ответить
Точно! Осталось ещё статистику ещё смертности от ДТП подправить, в связи с барановирусом и- нормуль.
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28.03.2021 13:26 Ответить
Сейчас у всех один диагноз: хоть ты утонул, хоть сгорел, хоть с крыши упал.
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28.03.2021 13:29 Ответить
А скільки, по твоєму, насправді померло від короновірусу?
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28.03.2021 13:31 Ответить
А я отвечу честно: понятия не имею. Я, в принципе, вчера, вот тут пообещал: ни единую барановирусную новость- более тут не открою. Но! Я забыл, что у меня сегодня обязательный визит в инфекционное отделение горбольницы номер 4 мариупольской. И я это инфекционное- посетил. Пробыл там 15-20 минут, как и в пятницу. В пятницу наблюдал 6 "скорых" туда. Три на въезд, три- на выезд. Удивился, честно говоря. А сегодня- ни единой, за то же самое время! Я так понимаю: у барановируса тоже есть выходной- воскресенье. Потому- Всё Управляемо! Статистика- Прежде всего!
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28.03.2021 13:39 Ответить
То есть лучшего занятия в выходной день Вы себе не нашли?
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28.03.2021 14:54 Ответить
Не нашел. Племянница моей жены туда угодила, в прошлую субботу, с младенцем 3-месячным Температура, понос у пацана... Сегодня её выписали с ним, всё в полном порядке. Я их домой отвез. Странно, но даже в воскресенье- выписывают.
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28.03.2021 15:01 Ответить
31 954 - умерли от короны в Украине , от других болезней не интересовался
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28.03.2021 16:43 Ответить
У меня на неделе знакомую повезли в больницу с инсультом. Врач обследовала, сказала: " Инсульт", а в диагнозе записала КОВИД. На вопрос:" А чё ковид, если вы сказали - инсульт" она ответила:" У меня приказ"
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28.03.2021 21:23 Ответить
Смертность от коронавируса занижена в 3,3раза: сравнение цифр Госкомстата и Минздрава
За минувший год в Украине умерли 616  835 человек - это на 35 721 больше, чем за 2019 год, когда умерли 581 114 человек. Если же учесть, что за январь-ноябрь прошлого умерло 549 172 человек, то в течение декабря-месяца было 67 663 летальных случая.
Тогда как в декабре 2019 года умерло 47 350 человек.
Таким образом, число летальных случаев в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019г увеличилось на 20313 и общее количество летальных случаев от коронавируса в Украине, по данным Минздрава, на утро 1 января составляло 18 680.
А на утро 1 декабря 2020 года оно составляло 12 548 случаев.
Следовательно, за декабрь от коронавируса умерло 6 132 человека - по данным от Степанова.
Исходя из этих цифр получается, что
реально от коронавируса в декабре 2020 года умерло в 3,3 раза больше.
= = = = =
обратите ВНИМАНИЕ ,
что «число летальных случаев в декабре 2020г увеличилось на 20313»
в декабре 31 день , следовательно 20313 / 31 =655 .
То есть ежедневно умирало на 655 человек больше , чем в 2019 г
Вдумайтесь в СРЕДНЕМ на 655 больше !!!
В то время как ПУБЛИЧНО в декабре сообщалось наибольшее число 285 . (с)
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28.03.2021 13:41 Ответить
Уже график смертности попадался примерно с начала 2000-х, и повыше было. При таком доступе к медицине, как сейчас, еще и ничего так цифры.
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28.03.2021 14:33 Ответить
Вируса нет.. это все выдумки масонов и рептилоидов ...

"Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации «скорые» вынуждены стоять в огромных очередях из-за большого наплыва больных с COVID-19"
«Более 20 автомобилей скорой помощи стоят в очереди, чтобы попасть в 12-ю больницу.
Все они приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы. В самой больнице ситуация не намного лучше - мест уже нет, ставят кровати в столовой».(с)
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28.03.2021 13:53 Ответить
И не бреши про концентраторы, вернее, шо всех - под них. Из четверых родственников и знакомых только один, диабетик, был на кислородной поддержке. Но он и после этого очередную вирусную болячку тяжело перенес, с бактериальным осложнением, лечился уже дома.
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28.03.2021 14:38 Ответить
А всего сколько умерло? Любопытно.... Не от ковида. Всутки.
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28.03.2021 14:03 Ответить
для Киева раньше (до ковида) обычно было 40-60 умерших, и рождалось 30-40 детей
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28.03.2021 14:22 Ответить
в Минске в пятницу 14 тысяч собрались на концерт "Руки вверх". Ни одной маски.

За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, - Кличко - Цензор.НЕТ 4414

https://people.onliner.by/2021/03/27/ruki-vverx-sobrali-minsk-arenu
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28.03.2021 15:15 Ответить
Вам, как к местному жителю- вопрос: как вы полагаете, на "Раммштайн" бы сколько пришло зрителей/слушателей?
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28.03.2021 15:21 Ответить
меньше конечно. на российской попсе цело поколение выросло. пришли понастальгировать.
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28.03.2021 15:30 Ответить
Да??????? Удивили, по-чесноку! Очень и очень удивили!
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28.03.2021 15:33 Ответить
по ссылке заголовок статьи. Мужики плакали под «Солнышко» и «Алешку». Группа «Руки вверх» собрала «Минск-Арену».
разве раммштайн заставит так расчувствоваться?
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28.03.2021 15:38 Ответить
Ну, да... о чем это я? Какой-то "Раммштайн", который я слушаю в последние 18 лет. Его и "Смоки". И- всё. Переклинило меня, похоже. Котам "Раммштайн"- очень не нравится, прячутся, в стиральную машинку. "Смоков"- переносят.
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28.03.2021 15:44 Ответить
Помню репортаж 2004 года из Львова. Бизнес-элита разговаривает исключительно на русском. Из каждой кафэшки звучит российская попса. Потом вроде запрещать принялись, 90-е, начало нулевых и на западе Украины доминировало русское культурное влияние.
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28.03.2021 16:00 Ответить
Так ви ж там мабуть всі вже прищеплені, тож вам нема чого боятись ))
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28.03.2021 21:50 Ответить
 
 