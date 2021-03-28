За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 35 человек, - Кличко
За минувшие сутки в Киеве подтверждено 374 новых случая заболевания COVID-19, 35 человек умерли.
Об этом сообщил мэр столицы Владимир Кличко в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
📈 + 374 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 159 367)
◽️205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет
▫️144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет
▫️25 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет
📈 + 35 летальных случаев от вируса (всего 3 309)
🚑 + 45 госпитализированных пациентов
🚑 + 482 госпитализированных пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию
✅ + 284 преодолели коронавирус (всего 104 901)
📍Наибольшее количество случаев заболевания зафиусировано в районах: Днепровском (120), Дарницком (110) и в Оболонском (60).
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели.
Пожалуйста, подождите...
За минувший год в Украине умерли 616 835 человек - это на 35 721 больше, чем за 2019 год, когда умерли 581 114 человек. Если же учесть, что за январь-ноябрь прошлого умерло 549 172 человек, то в течение декабря-месяца было 67 663 летальных случая.
Тогда как в декабре 2019 года умерло 47 350 человек.
Таким образом, число летальных случаев в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019г увеличилось на 20313 и общее количество летальных случаев от коронавируса в Украине, по данным Минздрава, на утро 1 января составляло 18 680.
А на утро 1 декабря 2020 года оно составляло 12 548 случаев.
Следовательно, за декабрь от коронавируса умерло 6 132 человека - по данным от Степанова.
Исходя из этих цифр получается, что
реально от коронавируса в декабре 2020 года умерло в 3,3 раза больше.
= = = = =
обратите ВНИМАНИЕ ,
что «число летальных случаев в декабре 2020г увеличилось на 20313»
в декабре 31 день , следовательно 20313 / 31 =655 .
То есть ежедневно умирало на 655 человек больше , чем в 2019 г
Вдумайтесь в СРЕДНЕМ на 655 больше !!!
В то время как ПУБЛИЧНО в декабре сообщалось наибольшее число 285 . (с)
"Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации «скорые» вынуждены стоять в огромных очередях из-за большого наплыва больных с COVID-19"
«Более 20 автомобилей скорой помощи стоят в очереди, чтобы попасть в 12-ю больницу.
Все они приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы. В самой больнице ситуация не намного лучше - мест уже нет, ставят кровати в столовой».(с)
https://people.onliner.by/2021/03/27/ruki-vverx-sobrali-minsk-arenu
разве раммштайн заставит так расчувствоваться?