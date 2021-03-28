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За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, - Кличко

За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, - Кличко

За минулу добу в Києві підтверджено 374 нові випадки захворювання на COVID-19, 35 осіб померли.

Про це повідомив мер столиці Володимир Кличко у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Ще 374 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 159 367). 205 жінок віком від 21 до 90 років, 144 чоловіки віком від 18 до 90 років, 25 дівчаток від 3 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років. Зареєстровано 35 летальних випадків від COVID-19 (загалом 3 309).  Госпіталізовано 45 пацієнтів, також госпіталізовано  482 пацієнтів із підозрою на коронавірус і пневмонію. 284 людини подолали коронавірус (загалом 104 901).

Читайте також: У столичних лікарнях перебувають 4252 пацієнти з коронавірусом 2700 з них - у важкому стані, - Кличко

Найбільшу кількість випадків захворювання зафіксовано у Дніпровському (120), Дарницькому (110) і в Оболонському (60) районах.

За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, - Кличко 01

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали.
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Топ коментарі
+6
Но есть и хорошие новости: благодаря ковиду резко упала смертность от многих других заболеваний.
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28.03.2021 13:22
+3
Точно! Осталось ещё статистику ещё смертности от ДТП подправить, в связи с барановирусом и- нормуль.
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28.03.2021 13:26
+3
Сейчас у всех один диагноз: хоть ты утонул, хоть сгорел, хоть с крыши упал.
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28.03.2021 13:29
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Но есть и хорошие новости: благодаря ковиду резко упала смертность от многих других заболеваний.
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28.03.2021 13:22 Відповісти
Точно! Осталось ещё статистику ещё смертности от ДТП подправить, в связи с барановирусом и- нормуль.
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28.03.2021 13:26 Відповісти
Сейчас у всех один диагноз: хоть ты утонул, хоть сгорел, хоть с крыши упал.
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28.03.2021 13:29 Відповісти
А скільки, по твоєму, насправді померло від короновірусу?
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28.03.2021 13:31 Відповісти
А я отвечу честно: понятия не имею. Я, в принципе, вчера, вот тут пообещал: ни единую барановирусную новость- более тут не открою. Но! Я забыл, что у меня сегодня обязательный визит в инфекционное отделение горбольницы номер 4 мариупольской. И я это инфекционное- посетил. Пробыл там 15-20 минут, как и в пятницу. В пятницу наблюдал 6 "скорых" туда. Три на въезд, три- на выезд. Удивился, честно говоря. А сегодня- ни единой, за то же самое время! Я так понимаю: у барановируса тоже есть выходной- воскресенье. Потому- Всё Управляемо! Статистика- Прежде всего!
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28.03.2021 13:39 Відповісти
То есть лучшего занятия в выходной день Вы себе не нашли?
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28.03.2021 14:54 Відповісти
Не нашел. Племянница моей жены туда угодила, в прошлую субботу, с младенцем 3-месячным Температура, понос у пацана... Сегодня её выписали с ним, всё в полном порядке. Я их домой отвез. Странно, но даже в воскресенье- выписывают.
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28.03.2021 15:01 Відповісти
31 954 - умерли от короны в Украине , от других болезней не интересовался
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28.03.2021 16:43 Відповісти
У меня на неделе знакомую повезли в больницу с инсультом. Врач обследовала, сказала: " Инсульт", а в диагнозе записала КОВИД. На вопрос:" А чё ковид, если вы сказали - инсульт" она ответила:" У меня приказ"
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28.03.2021 21:23 Відповісти
Смертность от коронавируса занижена в 3,3раза: сравнение цифр Госкомстата и Минздрава
За минувший год в Украине умерли 616  835 человек - это на 35 721 больше, чем за 2019 год, когда умерли 581 114 человек. Если же учесть, что за январь-ноябрь прошлого умерло 549 172 человек, то в течение декабря-месяца было 67 663 летальных случая.
Тогда как в декабре 2019 года умерло 47 350 человек.
Таким образом, число летальных случаев в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019г увеличилось на 20313 и общее количество летальных случаев от коронавируса в Украине, по данным Минздрава, на утро 1 января составляло 18 680.
А на утро 1 декабря 2020 года оно составляло 12 548 случаев.
Следовательно, за декабрь от коронавируса умерло 6 132 человека - по данным от Степанова.
Исходя из этих цифр получается, что
реально от коронавируса в декабре 2020 года умерло в 3,3 раза больше.
= = = = =
обратите ВНИМАНИЕ ,
что «число летальных случаев в декабре 2020г увеличилось на 20313»
в декабре 31 день , следовательно 20313 / 31 =655 .
То есть ежедневно умирало на 655 человек больше , чем в 2019 г
Вдумайтесь в СРЕДНЕМ на 655 больше !!!
В то время как ПУБЛИЧНО в декабре сообщалось наибольшее число 285 . (с)
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28.03.2021 13:41 Відповісти
Уже график смертности попадался примерно с начала 2000-х, и повыше было. При таком доступе к медицине, как сейчас, еще и ничего так цифры.
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28.03.2021 14:33 Відповісти
Вируса нет.. это все выдумки масонов и рептилоидов ...

"Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации «скорые» вынуждены стоять в огромных очередях из-за большого наплыва больных с COVID-19"
«Более 20 автомобилей скорой помощи стоят в очереди, чтобы попасть в 12-ю больницу.
Все они приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы. В самой больнице ситуация не намного лучше - мест уже нет, ставят кровати в столовой».(с)
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28.03.2021 13:53 Відповісти
И не бреши про концентраторы, вернее, шо всех - под них. Из четверых родственников и знакомых только один, диабетик, был на кислородной поддержке. Но он и после этого очередную вирусную болячку тяжело перенес, с бактериальным осложнением, лечился уже дома.
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28.03.2021 14:38 Відповісти
А всего сколько умерло? Любопытно.... Не от ковида. Всутки.
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28.03.2021 14:03 Відповісти
для Киева раньше (до ковида) обычно было 40-60 умерших, и рождалось 30-40 детей
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28.03.2021 14:22 Відповісти
в Минске в пятницу 14 тысяч собрались на концерт "Руки вверх". Ни одной маски.

За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, - Кличко - Цензор.НЕТ 4414

https://people.onliner.by/2021/03/27/ruki-vverx-sobrali-minsk-arenu
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28.03.2021 15:15 Відповісти
Вам, как к местному жителю- вопрос: как вы полагаете, на "Раммштайн" бы сколько пришло зрителей/слушателей?
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28.03.2021 15:21 Відповісти
меньше конечно. на российской попсе цело поколение выросло. пришли понастальгировать.
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28.03.2021 15:30 Відповісти
Да??????? Удивили, по-чесноку! Очень и очень удивили!
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28.03.2021 15:33 Відповісти
по ссылке заголовок статьи. Мужики плакали под «Солнышко» и «Алешку». Группа «Руки вверх» собрала «Минск-Арену».
разве раммштайн заставит так расчувствоваться?
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28.03.2021 15:38 Відповісти
Ну, да... о чем это я? Какой-то "Раммштайн", который я слушаю в последние 18 лет. Его и "Смоки". И- всё. Переклинило меня, похоже. Котам "Раммштайн"- очень не нравится, прячутся, в стиральную машинку. "Смоков"- переносят.
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28.03.2021 15:44 Відповісти
Помню репортаж 2004 года из Львова. Бизнес-элита разговаривает исключительно на русском. Из каждой кафэшки звучит российская попса. Потом вроде запрещать принялись, 90-е, начало нулевых и на западе Украины доминировало русское культурное влияние.
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28.03.2021 16:00 Відповісти
Так ви ж там мабуть всі вже прищеплені, тож вам нема чого боятись ))
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28.03.2021 21:50 Відповісти
 
 