За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, - Кличко

За минулу добу в Києві підтверджено 374 нові випадки захворювання на COVID-19, 35 осіб померли.

Про це повідомив мер столиці Володимир Кличко у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Ще 374 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 159 367). 205 жінок віком від 21 до 90 років, 144 чоловіки віком від 18 до 90 років, 25 дівчаток від 3 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років. Зареєстровано 35 летальних випадків від COVID-19 (загалом 3 309). Госпіталізовано 45 пацієнтів, також госпіталізовано 482 пацієнтів із підозрою на коронавірус і пневмонію. 284 людини подолали коронавірус (загалом 104 901).

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Найбільшу кількість випадків захворювання зафіксовано у Дніпровському (120), Дарницькому (110) і в Оболонському (60) районах.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали.