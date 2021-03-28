За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, - Кличко
За минулу добу в Києві підтверджено 374 нові випадки захворювання на COVID-19, 35 осіб померли.
Про це повідомив мер столиці Володимир Кличко у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Ще 374 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 159 367). 205 жінок віком від 21 до 90 років, 144 чоловіки віком від 18 до 90 років, 25 дівчаток від 3 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років. Зареєстровано 35 летальних випадків від COVID-19 (загалом 3 309). Госпіталізовано 45 пацієнтів, також госпіталізовано 482 пацієнтів із підозрою на коронавірус і пневмонію. 284 людини подолали коронавірус (загалом 104 901).
Найбільшу кількість випадків захворювання зафіксовано у Дніпровському (120), Дарницькому (110) і в Оболонському (60) районах.
Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали.
Будь ласка, зачекайте...
За минувший год в Украине умерли 616 835 человек - это на 35 721 больше, чем за 2019 год, когда умерли 581 114 человек. Если же учесть, что за январь-ноябрь прошлого умерло 549 172 человек, то в течение декабря-месяца было 67 663 летальных случая.
Тогда как в декабре 2019 года умерло 47 350 человек.
Таким образом, число летальных случаев в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019г увеличилось на 20313 и общее количество летальных случаев от коронавируса в Украине, по данным Минздрава, на утро 1 января составляло 18 680.
А на утро 1 декабря 2020 года оно составляло 12 548 случаев.
Следовательно, за декабрь от коронавируса умерло 6 132 человека - по данным от Степанова.
Исходя из этих цифр получается, что
реально от коронавируса в декабре 2020 года умерло в 3,3 раза больше.
= = = = =
обратите ВНИМАНИЕ ,
что «число летальных случаев в декабре 2020г увеличилось на 20313»
в декабре 31 день , следовательно 20313 / 31 =655 .
То есть ежедневно умирало на 655 человек больше , чем в 2019 г
Вдумайтесь в СРЕДНЕМ на 655 больше !!!
В то время как ПУБЛИЧНО в декабре сообщалось наибольшее число 285 . (с)
"Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации «скорые» вынуждены стоять в огромных очередях из-за большого наплыва больных с COVID-19"
«Более 20 автомобилей скорой помощи стоят в очереди, чтобы попасть в 12-ю больницу.
Все они приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы. В самой больнице ситуация не намного лучше - мест уже нет, ставят кровати в столовой».(с)
https://people.onliner.by/2021/03/27/ruki-vverx-sobrali-minsk-arenu
разве раммштайн заставит так расчувствоваться?