В Одессе четырехлетний мальчик выпал из окна 8-го этажа и погиб
В субботу, 27 марта, в Приморском районе Одессы 4-летний мальчик погиб в результате падения из окна 8-го этажа жилого дома.
Какпередает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
"4-летний мальчик погиб в результате падения из окна на восьмом этаже одной из многоэтажек", - сказано в сообщении.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла на улице Зоопарковой.
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