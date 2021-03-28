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В Одессе четырехлетний мальчик выпал из окна 8-го этажа и погиб

В Одессе четырехлетний мальчик выпал из окна 8-го этажа и погиб

В субботу, 27 марта, в Приморском районе Одессы 4-летний мальчик погиб в результате падения из окна 8-го этажа жилого дома.

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"4-летний мальчик погиб в результате падения из окна на восьмом этаже одной из многоэтажек", - сказано в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла на улице Зоопарковой.

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..о божечки.... сетки пошли....(((
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28.03.2021 16:34 Ответить
потеплело и пошли весенние падения с окон, елки палки проведите вы уже рекламную компанию, призовите родителей поснимать ручки с окон или решетки поставить, что за тупое чиновье баранистое такое??
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28.03.2021 16:38 Ответить
Родителям оторвать ноги и руки, вряд ли 4 летний ребенок сам открыл окно, дибилы оставили ребенка одного в комнате с открытым окном
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28.03.2021 16:41 Ответить
И сеткой на окне...
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28.03.2021 17:58 Ответить
Это всё из-за халатности родителей, они всему виной в гибели ребёнка, на них лежит такой тяжёлый, непоправимый грех. Царство небесное, этому невинному человечку...
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28.03.2021 21:10 Ответить
 
 