В Одесі чотирирічний хлопчик випав із вікна 8-го поверху і загинув
У суботу, 27 березня, в Приморському районі Одеси 4-річний хлопчик загинув унаслідок падіння з вікна 8-го поверху житлового будинку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.
"4-річний хлопчик загинув унаслідок падіння з вікна на восьмому поверсі однієї з багатоповерхівок", - сказано в повідомленні.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, трагедія сталася на вулиці Зоопарковій.
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Athlonix4
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