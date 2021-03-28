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В Одесі чотирирічний хлопчик випав із вікна 8-го поверху і загинув

В Одесі чотирирічний хлопчик випав із вікна 8-го поверху і загинув

У суботу, 27 березня, в Приморському районі Одеси 4-річний хлопчик загинув унаслідок падіння з вікна 8-го поверху житлового будинку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.

"4-річний хлопчик загинув унаслідок падіння з вікна на восьмому поверсі однієї з багатоповерхівок", - сказано в повідомленні.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, трагедія сталася на вулиці Зоопарковій.

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..о божечки.... сетки пошли....(((
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28.03.2021 16:34 Відповісти
потеплело и пошли весенние падения с окон, елки палки проведите вы уже рекламную компанию, призовите родителей поснимать ручки с окон или решетки поставить, что за тупое чиновье баранистое такое??
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28.03.2021 16:38 Відповісти
Родителям оторвать ноги и руки, вряд ли 4 летний ребенок сам открыл окно, дибилы оставили ребенка одного в комнате с открытым окном
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28.03.2021 16:41 Відповісти
И сеткой на окне...
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28.03.2021 17:58 Відповісти
Это всё из-за халатности родителей, они всему виной в гибели ребёнка, на них лежит такой тяжёлый, непоправимый грех. Царство небесное, этому невинному человечку...
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28.03.2021 21:10 Відповісти
 
 