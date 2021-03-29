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Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

В Чехии в лаборатории в Брно обнаружили ранее не описанную мутацию коронавируса в ходе исследования образцов инфицированных пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на "Сегодня", об этом сообщает местное телевидение Ceska Televize.

Новый штамм выявила лаборатория Elisabeth Pharmacon, которая проводит тестирование на коронавирус.

"Благодаря секвенированию образцов от пациентов с вирусом SARS-CoV-2 наша лаборатория обнаружила ранее не описанную мутацию шипованого белка... К счастью, мутация находится в состоянии, которое не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов", - заявил директор лаборатории Омар Шери.

По словам экспертов, обнаруженная мутация так называемого шипованого белка, характерного для коронавируса, не является более опасной, чем британская или южноафриканская и поддается действию применяемых сейчас в мире вакцин.

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Напомним, существующие вакцины на 30% менее эффективны против южноафриканского варианта коронавируса, который может вызывать 10-кратное снижение выработки антител у вакцинированных или ранее инфицированных людей.

Мы также сообщали, что повышение показателей смертности от COVID-19 в Украине и других странах связано с широким распространением британского штамма, который распространяется гораздо быстрее и более агрессивен.
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Топ комментарии
+4
Ніколи.
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29.03.2021 07:40
+3
Нам вистачає і "зеленого" вірусу, навіть без всяких мутацій, "намутили" і так вже достатньо.
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29.03.2021 07:21
+2
да вы уже зае.... Долбаный китай со своими экспериментами, сколько людей уже загубили
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29.03.2021 07:15
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Правила форума Совет форумчан
да вы уже зае.... Долбаный китай со своими экспериментами, сколько людей уже загубили
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29.03.2021 07:15 Ответить
Так в Китае и нет пандемии
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29.03.2021 07:59 Ответить
Надо туда уехать жить! Как думаешь?
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29.03.2021 08:53 Ответить
Китай традиционно врет, что у них эпидемии нет. Почему эпидемия началась? Потому что китай скрывал информацию о новом вирусе. При чем не в первый раз - это не первый новый вирус, который оттуда пришел.
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29.03.2021 09:20 Ответить
Расстрел и посадки некоторого количества чиновников и журналистов, нагнетавших панику помог справиться с этим ОРВИ.
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29.03.2021 12:03 Ответить
"... повышение показателей смертности от COVID-19 в Украине и других странах связано с широким распространением британского штамма, который распространяется гораздо быстрее и более агрессивен"

еще неделю назад степанов, зеленский и Ко орали что "в Украине НЕТ британского штампа вируса"))
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29.03.2021 14:00 Ответить
Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии - Цензор.НЕТ 3630
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29.03.2021 07:17 Ответить
Нам вистачає і "зеленого" вірусу, навіть без всяких мутацій, "намутили" і так вже достатньо.
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29.03.2021 07:21 Ответить
млядь, да когда ж это говно закончится...
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29.03.2021 07:38 Ответить
Ніколи.
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29.03.2021 07:40 Ответить
В Израиле - заканчивается. Через неделю там объявят, что эпидемия побеждена.
А потому что там при власти люди, а не жабы зеленые.
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29.03.2021 12:08 Ответить
Наши козлы сосиалистические,ходят с протянутой рукой чтобы подали на вакцину,но вместе с тем сделали все,для того чтобы Молдова потеряла 60 миллионов евро помощи (!!!) от Румынии! Разве это не преступники?
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29.03.2021 14:24 Ответить
В масках продают новые Штаммы по всему Миру...,покупайте не стерильные китайские маски и выздоровеете за сутки...
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29.03.2021 08:32 Ответить
не квасьте уже зранку.
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29.03.2021 09:10 Ответить
От америку открыли. Вирус мутирует постоянно, по сути при каждой репликации на какую-то долю процента, и в какой-то момент времени совокупность этих мутаций выливается в новый штамм. Если бы каждая страна исследовала все что обнаруживали, то этих штаммов уже б наверно нашли не один десяток. По этой причине никогда не делали ни лекарств ни вакцин от ОРВИ - не угнаться за мутациями. Единственным исключением был грипп
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29.03.2021 10:46 Ответить
 
 