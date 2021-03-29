Новий штам коронавірусу виявили в Чехії

У Чехії в лабораторії в Брно виявили раніше не описану мутацію коронавірусу під час дослідження зразків інфікованих пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомляє місцеве телебачення Ceska Televize.

Новий штам виявила лабораторія Elisabeth Pharmacon, яка проводить тестування на коронавірус.

"Завдяки секвенуванню зразків від пацієнтів з вірусом SARS-CoV-2 наша лабораторія виявила раніше не описану мутацію шипованого білка... На щастя, мутація перебуває в стані, який має впливати на зв'язування антитіл або клітинних рецепторів", – заявив директор лабораторії Омар Шері.

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За словами експертів, виявлена мутація так званого шипованого білка, характерного для коронавірусу, не є більш небезпечною, ніж британська або південноафриканська і піддається дії застосовуваних зараз у світі вакцин.

Нагадаємо, існуючі вакцини на 30% менш ефективні проти південноафриканського варіанта коронавірусу, який може викликати 10-кратне зниження вироблення антитіл у вакцинованих або раніше інфікованих людей.

Ми також повідомляли, що підвищення показників смертності від COVID-19 в Україні та інших країнах пов'язане з широким розповсюдженням британського штаму, який поширюється набагато швидше і є більш агресивним.