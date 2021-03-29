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Новий штам коронавірусу виявили в Чехії

Новий штам коронавірусу виявили в Чехії

У Чехії в лабораторії в Брно виявили раніше не описану мутацію коронавірусу під час дослідження зразків інфікованих пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомляє місцеве телебачення Ceska Televize.

Новий штам виявила лабораторія Elisabeth Pharmacon, яка проводить тестування на коронавірус.

"Завдяки секвенуванню зразків від пацієнтів з вірусом SARS-CoV-2 наша лабораторія виявила раніше не описану мутацію шипованого білка... На щастя, мутація перебуває в стані, який має впливати на зв'язування антитіл або клітинних рецепторів", – заявив директор лабораторії Омар Шері.

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За словами експертів, виявлена мутація так званого шипованого білка, характерного для коронавірусу, не є більш небезпечною, ніж британська або південноафриканська і піддається дії застосовуваних зараз у світі вакцин.

Нагадаємо, існуючі вакцини на 30% менш ефективні проти південноафриканського варіанта коронавірусу, який може викликати 10-кратне зниження вироблення антитіл у вакцинованих або раніше інфікованих людей.

Ми також повідомляли, що підвищення показників смертності від COVID-19 в Україні та інших країнах пов'язане з широким розповсюдженням британського штаму, який поширюється набагато швидше і є більш агресивним.

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Топ коментарі
+4
Ніколи.
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29.03.2021 07:40
+3
Нам вистачає і "зеленого" вірусу, навіть без всяких мутацій, "намутили" і так вже достатньо.
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29.03.2021 07:21
+2
да вы уже зае.... Долбаный китай со своими экспериментами, сколько людей уже загубили
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29.03.2021 07:15
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да вы уже зае.... Долбаный китай со своими экспериментами, сколько людей уже загубили
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29.03.2021 07:15 Відповісти
Так в Китае и нет пандемии
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29.03.2021 07:59 Відповісти
Надо туда уехать жить! Как думаешь?
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29.03.2021 08:53 Відповісти
Китай традиционно врет, что у них эпидемии нет. Почему эпидемия началась? Потому что китай скрывал информацию о новом вирусе. При чем не в первый раз - это не первый новый вирус, который оттуда пришел.
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29.03.2021 09:20 Відповісти
Расстрел и посадки некоторого количества чиновников и журналистов, нагнетавших панику помог справиться с этим ОРВИ.
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29.03.2021 12:03 Відповісти
"... повышение показателей смертности от COVID-19 в Украине и других странах связано с широким распространением британского штамма, который распространяется гораздо быстрее и более агрессивен"

еще неделю назад степанов, зеленский и Ко орали что "в Украине НЕТ британского штампа вируса"))
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29.03.2021 14:00 Відповісти
Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии - Цензор.НЕТ 3630
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29.03.2021 07:17 Відповісти
Нам вистачає і "зеленого" вірусу, навіть без всяких мутацій, "намутили" і так вже достатньо.
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29.03.2021 07:21 Відповісти
млядь, да когда ж это говно закончится...
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29.03.2021 07:38 Відповісти
Ніколи.
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29.03.2021 07:40 Відповісти
В Израиле - заканчивается. Через неделю там объявят, что эпидемия побеждена.
А потому что там при власти люди, а не жабы зеленые.
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29.03.2021 12:08 Відповісти
Наши козлы сосиалистические,ходят с протянутой рукой чтобы подали на вакцину,но вместе с тем сделали все,для того чтобы Молдова потеряла 60 миллионов евро помощи (!!!) от Румынии! Разве это не преступники?
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29.03.2021 14:24 Відповісти
В масках продают новые Штаммы по всему Миру...,покупайте не стерильные китайские маски и выздоровеете за сутки...
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29.03.2021 08:32 Відповісти
не квасьте уже зранку.
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29.03.2021 09:10 Відповісти
От америку открыли. Вирус мутирует постоянно, по сути при каждой репликации на какую-то долю процента, и в какой-то момент времени совокупность этих мутаций выливается в новый штамм. Если бы каждая страна исследовала все что обнаруживали, то этих штаммов уже б наверно нашли не один десяток. По этой причине никогда не делали ни лекарств ни вакцин от ОРВИ - не угнаться за мутациями. Единственным исключением был грипп
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29.03.2021 10:46 Відповісти
 
 